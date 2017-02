Vállalati SSD-kkel jelentkezett a Western Digital

Vállalati SSD-ket jelentett be a WDC, a SanDisk tavalyi felvásárlásával kompetenciát szerzett cég két sorozatot jelentett be, amelyekhez a bő két éve akvirált flashmemóriás vállalati tárolókkal foglalkozó Skyera egy márkanevét hasznosította újra. Az így megszületett Skyhawk és a Skyhawk Ultra szériák tulajdonságainak nagy része egyezik, a meghajtók formátuma mellett a fogyasztási értékek, illetve a csatoló típusa is ugyanaz, az összes SSD PCI Express felületű, illetve NVMe 1.2 támogatással rendelkezik.

Ennek megfelelően a 2,5 hüvelykes meghajtókat U.2 csatolóval szerelték, amin keresztül négy darab Gen3-as PCI Express sávra ülhetnek rá, a processzor (vagy a chipkészlet) és az SSD vezérlője között 3940 MB/s-os elméleti maximum sávszélességet biztosítva. A kontroller pontos kilétét egyelőre homály fedi, így arról csak annyit tudni, hogy egy új fejlesztésről van szó, amit az ugyancsak titokzatos Guardian Technology-val vérteztek fel, a NAND chipek szerepét pedig 15 nanométeres MLC egységekre bízták.

A két széria utóbbi komponensek konfigurálása mentén válik el, a két kisebb és nagyobb modellben bár egyezik a NAND chipek száma és nyers kapacitása, a Skyhawk Ultrában nagyobb mennyiséget allokáltak tartalék területnek, így a nettó kapacitása 1,6 és 3,2 terabájtban tetőzik. Ezzel a meghajtók várható élettartamán javítottak sokat, a Skyhawk Ultra több programozási műveletet visel el, a kisebbikre 1,7, a nagyobbikra pedig 1,2 DWPD (drive writes per day) értéket adott meg a gyártó, amire a vegyes, azaz olvasási és írási műveleteket egyaránt tartalmazó munkafolyamatok miatt van szükség. Ezzel együtt szekvenciális olvasásban 1700, írásban pedig 1200 MB/s-os tempóra képes a két Ultra, a véletlenszerű műveletekre pedig 250 000/83 000 IOPS-ot (olvasás/írás) adott meg a WDC.

A "sima" Skyhawk a lényegesen kisebb tartalékterületet, ennek megfelelően pedig sokkal alacsonyabb DWPD értéket, cserébe viszont nagyobb tárkapacitást kapott. A kisebbik modell 1,92, a nagyobbik pedig 3,84 terabájtos tárhelyet biztosít, előbbi 0,6, utóbbi pedig 0,5 DWPD mellett, ami nagyjából 60 százalékkal gyengébb az Ultrák mutatójánál, ezért a két modellt csak olvasásintenzív folyamatokhoz ajánlja a Western Digital. A terhelhetőséggel párhuzamosan a tempó is csökken, szekvenciális olvasásban 1500, írásban 1170 MB/s-os, véletlenszerű műveletekre pedig 250 000/47 000 IOPS-ot (olvasás/írás) adott meg a gyártó, aki mind a négy meghajtóra 5 év garanciát vállal.