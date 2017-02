Kártérítést fizetnek az optikaimeghajtó-gyártók

Kártérítést kell fizetnie az optikailemez-meghajtók gyártásával foglalkozó Sony, NEC, Panasonic és Hitachi-LG vállalatoknak az évekkel ezelőtti antitröszt megállapodás miatt, amellyel mesterségesen magasan tartották áraikat a HP és a Dell számára. A vád alapján a 2004-2010 közötti időszakban a globális ODD-piac döntő többségéért felelős és amúgy egymással konkurens gyártók előre megosztották egymással az árazási információkat abból a célból, hogy mindannyian egyformán nagy árajánlatot nyújtsanak a megrendelőknek.

Ezzel több pontban is megsértették a versenyellenes törvényeket az ODD-gyártók az Észak-Kalifornia körzeti bíróság megállapítása szerint. A vádpontok sorában szerepel többek közt, hogy a vállalatok hibát követtek el azzal, hogy részt vettek az árakról és a beszerzésről szóló tárgyalásokon, megosztották egymással a tervezett költségeket és más információkat a közös megállapodás céljával, fix árakat és ársávokat határoztak meg, ezáltal manipulálták a szabad piacot.

A versenyellenes magatartás miatt a CD, DVD és Blu-ray lemezmeghajtót tartalmazó számítógépek drágábban kerültek a piacra, és így végül a vevők károsultak. A felperes konkrétan a Circuit City, amely abban az időszakban a konzumer elektronikai termékek egyik legnagyobb kereskedője volt, az Egyesült Államokban több mint hétszáz üzlettel rendelkezett - így ez a hálózat tartja magát az egyik legnagyobb károsultnak, mivel nem versenyszerű árakon kellett értékesítenie a termékeket. A hosszú évekig húzódó vizsgálatban az a döntés született, hogy a lemezmeghajtók gyártóinak kártérítést kell fizetni a vásárlók számára.

Végül a megállapodás szerint 10 dollárt kaphatnak azok a fogyasztók az Egyesült Államok bizonyos államaiban kártérítésként, akik 2003. április 1. és 2008. december 31. között vásároltak lemezmeghajtót is tartalmazó számítógépet - kivéve a Panasonic típusúakat. A követelést egy formanyomtatványon lehet benyújtani név és email-cím megadásával, de a szerződési feltételek szerint még az is előfordulhat, hogy egy ügyintéző ellenőrizni fogja az adott kérelem jogalapját.

(Forrás: Gartner)

Összesen 124,5 millió dollárt különített el a Sony, a Hitachi-LG, a NEC és a Panasonic a közös kártérítésre, ami a Cnet számítása szerint azt jelenti, hogy a vállalatok sem számítanak tömeges kérelmekre. Egy Gartner tanulmány alapján ugyanis csak 2003-ban 57 millió volt az eladott számítógépek száma az Egyesült Államokon belül - még akkor is, ha nem minden állam vásárlói számíthatnak a kártérítésre, ez nem tűnik elegendő összegnek a hat év alatt eladott összes lemezmeghajtós gépre levetítve. Ráadásul még a kifizetések is csúsznak egy darabig, mert az ügyvédek arra számítanak, hogy a megállapodáshoz más gyártók is csatlakozni fognak.