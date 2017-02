Tovább küzd a Twitter a trollok ellen

Ismét újabb funkciókat vezet be a Twitter a szolgáltatásban elterjedt bántó, megfélemlítő üzenetek megfékezésére, ezúttal a fiókok létrehozásához, a keresés találati listájához és a válasz funkcióhoz is hozzányúltak a fejlesztők - Ed Ho főmérnök közleménye szerint. A probléma már régóta jelen van a mikroblogon, sőt a híresztelések szerint a cégeladási törekvések meghiúsulásához is ez vezetett. Azóta a cég igyekszik fokozott intézkedéseket bevezetni, például a némítási funkció kiterjesztésével, amelyet várható volt, hogy újabbak követnek.

Egyik problémaként már a némítás funkció bővítésekor felmerült, hogy a trollok könnyedén új fiókot regisztrálhatnak, és így folytathatják a sértő üzenetek küldését. A Twitter mostantól szűrni fogja a felfüggesztett felhasználókat, és nem engedi számokra az új regisztrációt. Ezzel kapcsolatban a cég csak annyit közöl, hogy a huzamosan negatív magatartással rendelkező, rendszeresen bántalmazó tweeteket küldő felhasználókat fogja szűrni. Az viszont nem derül ki, hogy pontosan milyen módszerrel fogja ezt tenni, mert nem akarja, hogy "kijátsszák a rendszert". Valamilyen formában az emberi személyes ítélettől és a gépi tanulástól közösen fog függeni - nyilatkozta a Recode-nak a Twitter szóvivője.

A keresési találatokra vonatkozó kritikát is meghallgatták a fejlesztők, amelyben eddig megjelentek a felhasználó által némított, blokkolt üzenetek és szerzők egyaránt. Hamarosan a "safe search" beállítással kikapcsolhatóak azok a bejegyzések, amelyek feltételezhetően érzékeny tartalommal rendelkeznek, illetve a hozzátartozó fiókok kifejezetten tiltottak vagy némítottak - de ha valaki szeretné majd látni azokat, akkor a beállítások menüben visszakapcsolhatja.

Következő hetekben jelenik meg az az új funkció is, amely a válaszok közül alapesetben elrejti a bántó, illetve az "alacsony minőségű" üzeneteket. Nem derül ki, hogy ez utóbbi pontosan mit jelent, a gépi tanulás algoritmusai jelölik meg a szavakat, kifejezéseket és képeket, így várhatóan a spamet ugyanúgy szűri majd, mint az agresszivitást. A felületen egy felirat fog megjelenni, hogy mennyi további válasz érkezett, és a hivatkozásra rákattintva ezek is azonnal láthatóvá válnak. Ez a funkció viszont nem lesz kikapcsolható a beállítások között.

Még egy újdonság, hogy múlt héttől akkor is lehet jelenteni a felhasználót említő tweetet és az egész profilt, amennyiben közben blokkolta őt a másik fiók, és a blokkolást is viszonozni lehet. Bár a funkció alapvetőnek tűnik, de a korábbiakban nem volt erre lehetősége a twitterezőknek, így a zaklató üzeneteket könnyen célba lehetett juttatni megtorlás nélkül. Abban az esetben viszont továbbra sem lehet külön tweetet jelenteni, ha a fiók lakattal rejtett, és az üzenetben megemlített felhasználó nem követi a profilt.

Az új funkciók fokozatosan jelennek majd meg a szolgáltatásban, és a cég ígérete szerint hamarosan még újabbak fogják majd követni. Ahogy a közleményből kiderül, nem csak a látható felület fog bővülni, hanem a fejlesztők más megoldásokon is dolgoznak. A bejelentés abból a szempontból is érdekes, hogy a diverzitásért és befogadásért felelős alelnök, Jeffrey Siminoff a hónap végével távozik a cégtől, a HR-felelős Renee Atwood pedig nemrég távozott a TechCrunch értesülései szerint. A Twitter cáfolta, hogy a távozások összefüggésben lennének egymással, vagy bármilyen konfliktus húzódna a háttérben.