A webkamerák új királyát hozta el a Logitech

Új, csúcskategóriás webkamerát mutatott be a Logitech, a Brio gyakorlatilag mindent tud, ami ma elvárható egy a termékpaletta csúcsára helyezett terméktől. A kamerának a HD és Full HD felbontás mellett az Ultra HD, azaz a 4K sem jelent akadályt, miközben a HDR, tehát a magas dinamikatartományra képes megjelenítés is támogatott. Ezek mellett a Brio még a Windows Hello biometrikus beléptetőrendszert is támogatja, ráadásul mindezt platformfüggetlenül, AMD és Intel processzorokkal szerelt konfigurációk esetében egyaránt.

A webkamera tehát három különböző felbontást kínál, a legmagasabb, 4K mellett másodpercenként 30 képkockát tud a készülék, 1080p (Full HD) és 720p (HD) mellett pedig ennek duplájára, azaz 60 fps-re is képes a Brio. Gyakorlatilag ez teszi hírértékűvé a bejelentést, az eddigi csúcskategóriás modellek ugyanis nem tudtak Full HD felbontás mellett 30 fps-nél többet, ami eléggé abszurd limitáció volt. A Logitech istállójában a fejlődés a C920-szal állt meg (ezt váltotta tavaly minimális újításokkal, de hasonló specifikációval a C922), ezzel évekre befagyott a műszaki fejlődés ezen a területen, ha valaki például vloggerként vagy streamerként ennél jobbra vágyott, annak a webkamerák nem nyújtottak már megoldsát.

A Brio tehát ezt a korlátot szakítja át, a 4K-hoz azonban mindenképpen USB 3.0 port szükséges, 2.0-s aljzat esetében csak a HD felbontások választhatóak. Ezek mellé HDR képességet is kínál a Logitech, a RightLight 3 fantázianévbe csomagolt képesség elsősorban nem ideális fényviszonyok között, sötétebb vagy túl világos környezetben lehet igazán hasznos.

A képszenzoros fejlesztéseket egy infravörös érzékelővel fejelte meg a Logitech, amivel tulajdonképpen a Windows Hello támogatásnak ágyazott meg a cég, a Brio ugyanis képes arcfelismerésre. A Windows 10-zel bemutatott beléptetőrendszer ezen funkcióját eddig mindössze egyetlen, Intel RealSense technológiára építő kamera, a Razer Stargazer támogatta, hivatalosan kizárólag Intel processzorokkal szerelt PC-kkel párosítva. Ezzel szemben a Brio jóformán minden platformot támogat, amitől ha nem is futótűzként fog terjedni a Windows Hello, de segíthet a megfelelő hardveres támogatás nélkül gyakorlatilag használhatatlan rendszer kiaknázásban.

Windows Hello funkción túl természetesen a népszerűbb videokonferenciás alkalmazások is támogatottak, a Skype for Business mellett a Cisco megoldásai, illetve a BlueJeans, BroadSoft, Vidyo, és a Zoom sem jelent akadályt a dupla mikrofonnal szerelt webkamerának. Ezek természetesen nem csak Windows alatt működnek, ugyanis a macOS és a Chrome OS operációs rendszereket is támogatja a nettó 200 dolláros áron piacra kerülő Logitech Brio.