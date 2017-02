Belső vállalati keresővel bővül a G Suite

Új eszközzel növelné a cégeken belüli produktivitást a Google, a keresőóriás legújabb, üzleti felhasználókat célzó terméke nem vándorol túl messze a vállalat fő kompetenciáitól: annak elsődleges feladata a hatékony keresés. A Google Cloud Search névre hallgató, a cég G Suite csomagjában elérhető szolgáltatás ugyanakkor nem átfogó online indexelést végez különböző kulcsszavak alapján, helyette a céges G Suite-adatokban keres, ahol valamennyi, az adott vállalat által használt Google szolgáltatásra rálátása van.

A megoldás nem vadonatúj, azt a cég Springboard név alatt már tavaly nyáron bemutatta, most azonban új névvel, a béta címkét teljesen elhagyva és nem utolsó sorban új funkciókkal kiegészítve válik elérhetővé a Google ügyfelei számára. Egy hatékony, belső vállalati keresőrendszer sok értékes időt megspórolhat a cégnek és dolgozóinak - ezt a Google a McKinsey kutatásával igyekszik alátámasztani, amely szerint egy átlagos "tudásmunkás" a munkahét közel 20 százalékát kereséssel és információgyűjtéssel tölti, bőven van tehát miből lefaragni.

A frissen elrajtolt szolgáltatás funkciói nem merülnek ki a keresésben, az felületén különböző, az adott helyzetben releváns információkat tartalmazó kártyákkal próbálja előre segíteni az adott felhasználó munkáját. A megoldás első pillantásra a Google Now kártyákra emlékeztet, csak épp vállalati köntösben: a paneleken a rendszer gépi tanulásra támaszkodva jeleníti meg az éppen fontosnak ítélt adatokat, legyen szó egy közelgő meetingről, illetve az ahhoz kapcsolódó dokumentumokról vagy épp más határidőkről. A Google ígérete szerint a későbbiekben egyre többféle információt tartalmazó kártyákat vezet majd be.

A szolgáltatás fő csapásvonalát jelentő keresés funkció sem korlátozódik majd a különböző dokumentumokban tárolt információkra, azzal akár a cég dolgozóira is kereshetünk, az eredmények között pedig a Cloud Search a kontaktadatok mellett az adott személlyel közös fájlokat, eseményeket is felsorolja. A találatokból egy kattintással Hangouts hívás is indítható vagy email is küldhető a kiszemelt kollégának.

A feltüntetett eredményeknek természetesen korlátokat szabnak a G Suite-ban megszabott jogosultságok, a találatok között így nem jelennek meg olyan adatok, amelyekhez a felhasználónak nincs hozzáférése. Ennek megfelelően az egyes csapatok munkájával kapcsolatos dokumentumok csak az adott csoport számára ugranak fel a keresések során, egy alkalmazott saját tennivaló-listáját pedig csak ő maga érheti el.

A Google megoldása persze azt feltételezi, hogy az adott szervezet dokumentumait, vagy legalábbis azok jelentős részét nem saját szervereken, hanem Drive-ban tartja, hiszen a Cloud Search nem lát bele például a céges NAS tárhelyébe - ha tehát a keresőóriás saját termékein kívül tárolt adatokat és dokumentumokat is kereshetővé szeretnénk tenni, azokat kénytelenek leszünk a Google tárhelyére feltölteni, legalábbis egyelőre.

Igaz a Cloud Search már elhagyta az "early adopter" programot, a Google a későbbiekben további fontos újításokat is ígér a szolgáltatáshoz: a fentebb már említett, bővülő információkártya-paletta mellett a Cloud Search a harmadik féltől származó alkalmazások felé is nyitni fog, a keresések így nem korlátozódnak majd a Google üzleti ökoszisztémájára. A szolgáltatás rövidesen világszerte elérhetővé válik a G Suite Business és Enterprise kiadásainak előfizetői számára.