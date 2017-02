Turisztikai és friss közlekedési adatokkal újít a Google Maps

Frissítést kap a Google Maps mobilverziója, amely innentől kezdve valós időben nyújt információkat az alkalmazás főképernyőjén a felhasználó közelében lévő szolgáltatásokról, forgalmi- és tömegközlekedési adatokról. A rendszer folyamatosan újul meg az androidos készülékeken, míg az iOS frissítést egyáltalán nem említi Marcus Lowe, Google Maps termékmenedzser a hivatalos blogbejegyzésben.

A helyek fülön a közelben lévő rendezett lista jelenik meg az aktuális tartózkodási ponthoz közel lévő szolgáltatóegységekről. Főleg az éttermeket helyezi előtérbe a rendszer, a "szerkesztett tartalom" azt jelentheti, hogy a Google a bevételt a megjelenésért fizető helyektől reméli. Legfelül a Maps a "legjobb", az olcsó és az üzleti ebédekhez megfelelő listákat ajánlja, de választhat a felhasználó reggelizőt, kávézót, vacsorához illő éttermet vagy szórakozóhelyet is. Továbbá megjelennek ennél hasznosabb információk a mindennapi ügyintézéshez, úgy mint a közelben lévő benzinkutak, gyógyszertárak, posták, boltok, virágárusok és bankautomaták.

Nem meglepő, hogy a Google jobban nyitott a szolgáltatások irányába, mivel a szükséges információk hatalmas adatbázissal már régóta rendelkezésre állnak. Főleg a Google Helyi Idegenvezetők (Local Guides) programjának eredményeként nagyon sok helyről készült pontosabban kitöltött adatlap (elérhetőséggel, nyitvatartással), fénykép, értékelés és a Google rövid kérdéseire adott válasz - rá szokott kérdezni például az akadálymentességre vagy a vegetáriánus ételekre is. A begyűjtött adatok után kézenfekvőnek tűnik a térkép melletti ajánlórendszer létrehozása.

Kevésbé kedvez a Google Maps lépése az erre szakosodott szolgáltatásoknak, amelyek kifejezetten a helyek értékeléséről és a róluk szóló információk gyűjtéséről szólnak. Konkurens szolgáltatások közé tartozik az Egyesült Államokban közkedvelt Yelp, az egyre inkább népszerűségét veszítő Foursquare vagy a Citymaps felhasználásával is pozícióját erősítő TripAdvisor. Bár a felsorolt alkalmazások több éve működnek a területen, már a Google Trips megjelenése előre jelezte, hogy a Google is a turisztikai területre vágyik. A Maps térképes felhasználói bázisát kihasználva nem lesz nehéz a szolgáltatáskereső funkcióra rávennie a használókat - a Nielsen adatai szerint 2016-ban havi 105 millió egyedi látogató nyitotta meg az alkalmazást, amellyel negyedik helyet ért el az appok népszerűségi listáján.

Merre és mivel érdemes menni?

Szintén a Maps főoldalán megjelenő vezetés fülön valós adatok alapján megtekinthető az érkezés várható ideje a munka- vagy a lakóhelyre, amennyiben ezek a címek be vannak állítva. Emellett pedig a közelben lévő forgalmi adatok, és a késés várható mértéke is látható a felületen. A rendszer "vezetés módban" is figyelmezteti a felhasználót az elkerülendő csomópontokról.

Hasonló a helyzet a tömegközlekedés adataival, ahol pedig a vonatkozó fül arról ad valós idejű információt, hogy a hazafelé vagy a munkahelyre tartó ajánlott járat honnan és mikor fog érkezni, illetve mennyi ideig tart a beérés. Ha az ajánlott járat nem felel meg, akkor a közeli megállók adatait is lehet böngészni. Hasonló járatinformációkat és figyelmeztetéseket már eddig is küldött a szolgáltatás, de mostantól gyorsabban elérhető a főoldalról, és a korábbiaknál pontosabb, részletesebb információt fog tartalmazni az ígéret szerint.

Parkolási időt számoló gépi tanulás

Pár nappal ezelőtt a Google még egy új Maps funkciót bejelentett, amely egyelőre csak 25 amerikai városban működik, és a parkolásban ad támpontot az autóvezetőknek. Ennek érdekessége, hogy a cég a gépi tanulás technológiát használja fel hozzá, mint sok más fejlesztéséhez. Adott időben és helyen a parkolási nehézségeket megállapító algoritmusnak egyrészt megbízható valós adatokra, megfelelő modellre és tanítási célú, nagy mennyiségű adatra volt szüksége.

Egyik problémának az bizonyult, hogy a felkért adatközlők szubjektíven vélekedtek és akár ugyanazon a helyszínen és időben egymásnak ellentétes információkat adtak le - ami egyiküknek könnyű parkolásnak tűnt, a másiknak nehéznek. Megoldásnak végül az bizonyult, hogy a vezetőknek a rendszerbe a parkolóhely megtalálásának becsült időtartamát kellett beírniuk. Emellett a Google felhasználta saját (anonimizált és aggregált) adatbázisát a Maps használóinak helyadatairól, illetve a kikövetkeztethető forgalomról, népszerű időszakokról és látogatási időtartamokról. Az viszont megtévesztő, mikor valaki taxival a ház előtt parkol, vagy tömegközlekedéssel érkezik, amit a rendszer úgy értelmez, mintha buszmegállóban parkolna.

Cirkáló mintázat a parkolóhely keresése közben

Végül a jellegzetes, utcákon keresztüli "cirkáló" mintázatából igyekeztek kiindulni a kutatók, figyelembe vették a különbséget a várható érkezés és a valós érkezés ideje között, nagyjából 20 más egyéb jellemző mellett. Ezt követően az adatokhoz a logisztikus regresszió gépi tanulási modellt használták, amely jól kezeli az adatok "zajosságát" és az összetett változókat. A végeredmény a kutatók szerint egy olyan rendszer, amely bármely helyen és időben meg tudja jósolni a parkolás várható időtartamát - bővebben a kutatók a Google blogján számoltak be egy bejegyzésben. A feldolgozott valós használati adatok alapján a rendszer továbbfejlesztését tervezik, és minden bizonnyal folyamatosan ki fogják terjeszteni a tesztelt városok körét.