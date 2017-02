Alkoholszonda, vércukormérő - modulokat kaphatnak a Moto Z-k

Sok vállalat feladata már a moduláris telefonok piacra dobásáért folytatott küzdelmet, beleértve Google-t és az LG-t is, a Lenovo szárnyai alatt működő Motorola azonban kifejezetten jól állja a sarat az ingoványos területen. A vállalat tavaly nyáron debütált Moto Z csúcsmodelljeihez adott ki a mágnesesen azok hátoldalára csatolható kiegészítőket, ám nem állt meg ennyinél, a moduláris platformot külső fejlesztők előtt is megnyitotta, akik azóta folyamatosan állnak elő a csúcs-Motókhoz szánt, sokszor egészen vad kiegészítőkkel.

Noha a vállalat moduláris koncepciója nem teszi lehetővé a telefon alapvető komponenseinek cseréjét, mint a kijelző vagy a processzor, egy sor érdekes kiegészítő előtt kaput nyit. A felhozatalban eddig láthattunk több, méretes akkumulátormodult is, de autós dokkoló, projektor, hangszóró, illetve egy külső, tízszeres optikai zoommra képes Hasselblad kamera is megjelent már a kiegészítők sorában. A Lenovo időről időre megrendezett hackathonokkal is motiválja a fejlesztőket ötleteik megvalósítására: a decemberi verseny három győztese egy számottevően felturbózott hangminőséget ígérő analóg-digitális és digitális-analóg konverterpakk, egy a készülékhez csatlakoztatható, játékokhoz szánt kontrollermodul, illetve egy Bella névre hallgató szenzorcsomag voltak, utóbbi a felhasználó bőrét elemezve adott szépségápolási tippeket.

Ahogy látszik, a vállalat egészen vad ötleteknek is helyt ad, a legutóbbi eresztésből mindjárt öt projektet is kiemel, amelyek Buenos Aires-i és San Franciscó-i csapatok keze alól kerültek ki. Az első kiegészítő a "Baby Care" lényegében egy felturbózott bébimonitor, amely valós időben mutatja az adott szoba adatait, például a hőmérsékletet, és riasztást küld ha az az ideálistól eltér. A babaőrt egy "Moto Color" névre keresztelt modul követi, amely a zöld, kék és piros színek felismerésével segíti a gyengénlátókat. A különböző színekhez az eszköz eltérő erősségű vibrálást vagy hangjelzést is párosíthat.

A sor egy napelemes akkutöltővel folytatódik. A készülék hátoldalán elhelyezett napelemek fali aljzat hiányában is feltöltik a telefont, ehhez csak napfényre és egy igen türelmes felhasználóra van szükség: a modulnak ugyanis mintegy 10 órára van szüksége egy teljes töltéshez. A gyártó negyedikként a "Simple Syrup" kezdeményezést hozza, amely a cukorbetegeknek tenné egyszerűbbé a vércukorszint mérését - a feladathoz a kiegészítővel csak okostelefonjukat kell előkapni. Az ötödik projekt a beszédes nevű "ModCoholic" modul, amely nem más, mint egy a telefonhoz csatlakoztatható alkoholszonda. A kiegészítő egy adott véralkoholszint fölött emlékezteti a felhasználót, hogy érdemesebb inkább taxiba ülnie.

A hackathonok győzteseit a Lenovo meghívja chicagói központjába, ahol befektetők előtt is lehetőségük nyílik prezentálni az ötleteket, ha pedig a bemutató elég meggyőző, tőkét kaphatnak a termékek piacra viteléhez is. A fejlesztőknek ugyanakkor nem ez az egyetlen út a piaci rajt felé, a gyártó ugyanis az Indiegogóval is együttműködésre lépett, így közösségi finanszírozással is lehetőség van támogatást szerezni az egyes projektekhez. A Motorola következő hackathonja a tervek szerint március közepén, Shenzenben indul.

A kiegészítők szép számmal érkeznek, az azok alapjául szolgáló Moto Z-k azonban öregszenek - akárhonnan nézzük tavalyi modellről van szó. A vállalat ugyanakkor láthatóan elkötelezett a koncepció mellett, így egyre valószínűbbnek látszik, hogy a megjelenő modulok a csúcstelefon következő, várhatóan nyáron érkező generációjával is kompatibilisek lesznek. Sajnos azonban annak dacára, hogy már az új modellekkel kapcsolatban spekulálunk, pontos dátumot még mindig nem tudni a Moto készülékek magyarországi rajtjáról. A legutóbbi értesülések szerint az idei első negyedév vége felé kerülnek - hivatalosan is - a boltokba az eszközök, noha biztosra ez sem vehető.