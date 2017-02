Licitharc robbanhat ki a Toshiba NAND technológiájáért

Friss információk szerint közel sem biztos, hogy végül a Western Digital ölébe pottyan a Toshibáról leválasztott, NAND gyártással foglalkozó cég értékesíteni kívánt szelete - állítja több forrásra hivatkozva a Reuters. A hírügynökség szerint az SK Hynix és a Micron is megpróbálja megszerezni a korábbi információk szerinti 20 százalékos részt, amivel gyártókapacitás mellett értékes technológiára is szert tehetne a nyertes pályázó. A fokozott érdeklődés nem meglepő, a napokban épp az egyik potenciális érdeklődő Micron tette közzé, hogy leszállított kapacitást tekintve a 2018-as évben 45-55 százalékos növekedés várható a NAND piacon, ami a tavalyi év végén megindult áremelkedéssel kombinálva számottevő bevételnövekedést hozhat.

A forrás szerint az SK Hynix már meg is tette ajánlatát, amit állítólag nem licitnek szánt a cég, tehát az összeg nem fog emelkedni. A dél-koreai gyártó érdeklődése érthető, ugyanis NAND fejlesztésben relatíve nagy a lemaradása, a 3D NAND fejlesztéssel 48 rétegnél tart a cég, miközben a konkurens Samsung már 64 rétegnél jár. A fejlesztéseken nagyot dobhatna Toshiba know-how-ja, amely jelenleg a második számú NAND gyártónak számít, a Samsung után a japán cég szállítja a legtöbb chipet.

Hasonló megfontolásból kerülhetett képbe a Micron is, aki a konkurens SK Hynixhoz hasonlóan szintén erősítené szeretné NAND-os kompetenciáját, igazodva a paci igényekhez. A két vállalat hosszútávú fejlesztési tervében több közös pont is akad, az egyik ilyen a négybites kapacitású cellákat jelentő QLC NAND. A TLC-nél is lényegesen kevesebb programozási ciklusra képes megoldás egyelőre gyerekcipőben jár, a kutatási és fejlesztési tapasztalatok megosztásából viszont mindkét fél profitálhatna, optimális esetben hamarabb kerülhetne piacképes állapotba a QLC NAND.

Az SK Hynix és a Micron ajánlata mellett egy további érv lehet, hogy a Western Digital szerepvállalása esetében borítékolható lenne egy versenyügyi vizsgálat, ugyanis a Toshibával közösen nagyjából 37 százalékra rúgna a két cég flashmemóriás világpiaci részesedése, ami ha csak egy egy hajszállal is, de megelőzné a jelenlegi piacvezető Samsung mutatóját. A történet érdekessége, hogy a WDC és a Toshiba között már most is van partneri viszony, a merevlemezeiről elhíresült cég ugyanis tavaly vásárolta fel a Toshiba és a SanDisk még 2010-ben alapított NAND flash tervező és gyártó vegyesvállalatának kisebbik, 49,9 százalékos részét, amivel azonnal 16-17 százalékos piaci részesedést szerzet a Western Digital.

Az ág is húzza

Az eladó szerepében lévő Toshibának legkevésbé sem hiányzik egy hónapokig tartó versenyhivatali vizsgálat, a japán vállaltnak ugyanis sürgősen pénzre van szüksége. Bár a probléma független a tavaly kirobbant könyvelési botránytól, az amiatt elszenvedett károk miatt nem jöhetett volna rosszabbkor az újabb sok milliárdos csapás. Ezt a Toshiba amerikai leányvállalatának, az atomenergetikai Westinghouse Electric egyik ballépésének köszönheti, amely cég tavaly vásárolta fel a nukleáris létesítmények építésével és üzemeltetésével foglalkozó CB&I Stone & Webstert.

A 2015 decemberében lezárult akvizíciótól első körben 87 millió dolláros veszteséget, hosszú távon viszont már évi 2 milliárd dolláros profitot vártak, amely prognózis végül igencsak optimistának bizonyult, a mérleg durva veszteségbe csapott át. Ennek mértékét először 4,46 milliárd dollárnak megfelelő japán jenre kalkulálta a Toshiba, aminél a végösszeg sokkal nagyobb lehet, a legutóbbi előzetes jelentések már 6,24 milliárd dolláról szólnak, de egyes források szerint akár a 8 milliárd dollárt is elérheti a veszteség, amelynek pontos összegére a márciusban esedékes pénzügyi jelentés világít majd rá.

Az összeg óriási lyukat üt majd a Toshiba mérlegében, aminek kompenzálásához minél nagyobb összegért, és minél hamarabb kell vevőt találni leválasztott NAND-os részleg értékesíteni kívánt szeletére. Amennyiben a japán cég végül csak 20 százalékot értékesít, úgy az azután várható nagyjából 3 milliárd dollárhoz valószínűleg hitelt is fel kell vennie a sok milliárdos kráter betöméséhez. A probléma súlyát jól szemlélteti a konglomerátum tőzsdei árfolyama, ami jelenleg a december eleji érték nagyjából felén áll.