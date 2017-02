Az anyósülésre ülteti Alexát a Logitech

Kíméletlenül folytatja a terjeszkedést az Alexa, az Amazon virtuális asszisztense ezúttal a személyautókban veti meg a lábát, ráadásul nem csak egy-egy kiszemelt vállalat bizonyos új modelljeiben, hanem lényegében bármilyen - okostelefonnal felszerelt - járműben. A cég ugyanis ezúttal nem autógyártóval, hanem a Logitech csapatával lépett együttműködésre, amelynek androidos ZeroTouch autós Bluetooth telefontartója, illetve a hozzá tartozó alkalmazása immár az Alexának is otthont ad.

A ZeroTouch nagyjából egy éve mutatkozott be: egy okos-telefontartóról van szó, amely érzékeli a ráhelyezett készüléket, ahhoz automatikusan csatlakozik Bluetooth-on keresztül, és a hozzá tartozó alkalmazást is elindítja. A kifejezetten autós használatra tervezett app a készülék funkcióit a kijelző megérintése nélkül hivatott elérhetővé tenni, hogy a sofőrnek a lehető legkevesebbszer kelljen levenni a szemét az útról. A ZeroTouch alkalmazás hangparancsokkal és különböző kézmozdulatokkal is vezérelhető, a sofőr kezét a telefon előlapi kamerája előtt elhúzva kezelhetők a beérkezett üzenetek, amelyekre szóban válaszolhatunk is. Az appon keresztül zenehallgatásra is lehetőség van, az a Spotify és a Deezer zenetárait is támogatja, a navigációhoz pedig tetszés szerint a Waze, a Google Maps vagy a Navigon használható.

Mostantól mindehhez a cég az Alexát is hozzácsapja, komolyan megtoldva az app képességeit. A virtuális asszisztenssel hangparancsra online keresések indíthatók, sőt az autóból akár az otthoni okoseszközöket is vezérelhetjük - illetve természetesen az Amazon online áruházából is lehetőség van út közben rendelni. A frissített appba az Alexa mellett már az emailküldés, -fogadás funkció is megérkezett, illetve az naptárakat is kezel. A Logitech autós tartója kétféle kivitelben kapható, nettó 60 dollárért azt a légkondi lamelláira csíptethetjük, a 80 dolláros verzió pedig a műszerfal tetejére rögzíthető. A Logitech ZeroTouch jelenleg csak az androidos készülékekkel használható, miután az iOS jóval szigorúbban szabályozza a harmadik felek számára a bejövő üzenetekhez való hozzáférést. A frissített app első körben az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban válik elérhetővé.

A Logitech megoldásával tehát az Alexa az autókban is terjedésnek indulhat, ez ismét remekül illusztrálja, hogy az Amazon idén milyen elképesztő lendülettel tör magának utat a virtuális asszisztensek piacának trónja felé. A cég terméke az elmúlt hetekben háztartási robotokon, sőt okoshűtőn is feltűnt, miközben az olyan riválisok mint a Google Assistant csak komótosan folytatják a terjeszkedést. Ráadásul ez nem is az első eset, hogy az Alexa autókban üti fel a fejét, korábban a Volkswagen és a Ford is bejelentette, hogy beépíti az Amazon rendszerét egyes új modelljeibe.