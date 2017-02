Valós idejű helymegosztást tesztel a WhatsApp

Új helymeghatározó funkció bevezetését tervezi a WhatsApp a bétatesztelők számára megjelent legfrissebb verzió szerint, amelyre a @WABetaInfo twitterfiók hívta fel a figyelmet. Ezzel a lehetőséggel folyamatosan követhető lenne az ismerős aktuális tartózkodási helye - ez például akkor lehet érdekes, ha valaki egy közös találkozóra tart, vagy hosszabb utazás közben folyamatosan tájékoztatná ismerőseit a pontos pozíciójáról. A funkció egyelőre csak a rootolt készülékekre letölthető WA Tweaks alkalmazással tekinthető meg Android 2.16.399 verziótól (vagy nem részletezett módon iOS 2.17.3.28 verziótól), amellyel kifejezetten a WhatsApp változtatásai követhetőek, és ez jelzi előre, hogy a szolgáltatás milyen bevezetéseket tervez a tesztelési fázis után.

Helyzetmegosztás jelenleg is létezik, de ezzel a felhasználó csak az adott időpontban jelentheti aktuális tartózkodási helyét a chates beszélgetésben. Az új funkció ennek a kiterjesztett verziója lenne, és a valós idejű helymegosztást tenné lehetővé a helyadatok folyamatos közlésével. A tesztverzió szerint beállítható, hogy milyen időtartam alatt, akár egy percig, két percig, öt percig, vagy a beállítások alapján meghatározott egyéb időkorláttal.

Természetesen csak azoknak a helyadatai jelennének meg a szolgáltatásban, akik bekapcsolják a funkciót. Az viszont egyelőre nem világos, hogy ha valaki elérhetővé teszi a helyadatait, akkor az csak a beállított ismerősök vagy pedig a felhasználó címlistája alapján az összes ismerőse számára követhetővé válik. "Nem nyilatkozunk a termékkel kapcsolatos jövőbeli tervekről" - írta Anne Yeh, a WhatsApp szóvivője a Fortune kérdésére.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR - WABetaInfo (@WABetaInfo) January 26, 2017

Ez a fajta követő szolgáltatás nem teljesen egyedi, az iMessage alkalmazásban a "Share My Location" funkciónak felel meg, amellyel egy órára, nap végéig vagy a beállított időszakban osztható meg a felhasználó helyadata. Továbbá a Facebook, vagyis a WhatsApp anyacége egy hónapja jelentette be az "Ismerősök a közelben" szolgáltatás egyik funkciójának kivezetését, amellyel pillanatnyilag vagy időszakosan lehetett megosztani a kiválasztott ismerősökkel a felhasználó tartózkodási helyét - már csak a hozzávetőleges időbeli távolságot írja ki az ismerőshöz képest. A bezárás egyik oka pont az lehetett, hogy ha a felhasználó elfelejtkezett a funkció kikapcsolásáról, akkor az nem várt problémákhoz vezethetett, viszont a WhatsAppnál ennek fényében talán már jobban figyelnek majd ennek a korlátozására.

A fejlesztőcsapat tavaly vezette be a végponttól végpontig terjedő titkosítást és a biztonságos videóhívást a rendszerben. Az elmúlt hetekben viszont felmerült egy lehetséges sebezhetőség miatti aggodalom, mely szerint a nem elérhető címzettek esetében a rendszer egy új titkosító kulcsot generál az üzenet kódolásához - ez a WhatsApp fejlesztői szerint egy tudatos döntés, hogy ha a felhasználó idő közben eszközt vált, akkor is megérkezzen az üzenet. Ez a vád tehát alaptalannak bizonyult, és ezt több biztonsági szakértő is megerősítette, mégis a felhasználókat ezek a hírek, illetve a nem teljesen tisztázott adatkezelési viszonyok távol tarthatják a helyadatok megosztásától vagy akár a teljes szolgáltatástól.