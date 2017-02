Nyugdíjba vonul a Google Now Launcher

Rövidesen masszív gyomrost kaphatnak a sallangmentes Android élményre vágyó felhasználók, az ököl kellemesebb végén ráadásul épp a Google lehet: az Android Police értesülései szerint a keresőóriás a közeljövőben törli a Play Store-ból saját alkalmazásindító felületét, a Google Now Launchert - amelyet a magyar felhasználók a fülbemászó "Google Asszisztens Indító" néven is ismerhetnek. A weboldal egy a Google által a gyártópartnereknek küldött emailre hivatkozik, amely szerint az appot a cég még 2017 első negyedében eltávolítja alkalmazásboltjából.

Ezzel párhuzamosan a vállalat elérhetővé teszi a Search Launcher Services libraryt partnerei számára, amellyel azok saját felületeikre integrálhatják a keresőóriás saját alkalmazásindítójából megismert Goolgle Now panelt - néhány gyártónál ezt már korábban is láthattuk, többek között a Google-lel annak idején különösen közeli barátságot ápoló Motorola, illetve a Sony készülékein is feltűnt a megoldás. Noha a launcher a következő hetekben távozik a Play Store-ból, akik már telepítették, továbbra is használhatják majd azt, és a felület továbbá frissítéseket is kap majd - a leleményesebb felhasználók pedig minden bizonnyal a későbbiekben, szükség esetén APK fájlból is telepíthetik majd azt.

A Google-nek ugyanakkor nem a Google Now Launcher az egyetlen alkalmazásindító felülete, a vállalat repertoárjában a legújabb csúcstelefonjairól ismerős Pixel Launcher is ott van. Ez jelenleg csak a cég zászlóshajóin érhető el, ugyanakkor elődjének kivezetésével nem kizárt, hogy az appot a Google széles körben telepíthetővé teszi. Ez már csak azért is előnyös lépés lenne a vállalat számára, mert a Pixel felület mögött már nem a Google Now-ból megismert mezei hangfelismerésre építő rendszer dolgozik, hanem a jóval fejlettebb Google Assistant virtuális asszisztens. Utóbbinak a cég nagy jövőt szán, az megtalálható a nappalikba szánt Google Home készülékén is, ugyanakkor pillanatnyilag nem áll túl jól a hangvezérelt virtuális segédek versenyében: a mezőnyt most egyértelműen az Amazon Alexája vezeti, amely a cég saját Echo és Dot okosotthon-központjai mellett már robotokra és hűtőkre is utat talált, sőt, a vállalkozókedvűek házilag barkácsolt eszközeikre is telepíthetik. Ha a Google széles körben elérhetővé tenné Pixel launcherét és azzal az Assistantet, potenciálisan méretes szeletet haraphat ki a piacból.

Ezt az irányt megerősíteni látszik, hogy a cég asszisztense már az Android TV felé is megindult, illetve egyes pletykák szerint a Nexus 5X, illetve 6P modellek felé is úton van. Az egész biztos, hogy a Google-nek nem lesz könnyű dolga a megoldás népszerűsítésével, ha nem nyit vele a partnerek felé, ahogy azt az Amazon is tette.