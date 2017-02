Hivatalossá vált, tényleg tőzsdére megy a Snap

Benyújtotta a papírokat az amerikai tőzsdefelügyeletnek a Snapchat hátterében álló Snap, azaz hivatalosan is megtette a tőzsdére indulás első lépését. Összesen 3 milliárd dollár értékben bocsát ki részvényeket, amelyeknek ára egyelőre nem nyilvános. A cégértéket az elemzők nagyjából 25 milliárd dollárra becsülik. A tőzsdei bevezetés híre már tavaly októberben felmerült, mikor a Snap megbízta a Morgan Stanley-t és a Goldman Sachs befektetői bankokat a levezényléssel. Akkor is az volt várható, hogy az IPO az idei év első felében lesz, úgyhogy egyelőre minden a Snap tervei szerint halad.

A megtekintés után automatikusan törlődő fotóüzeneteiről elhíresült alkalmazást 2011-ben találta ki három korábbi Stanford Egyetem hallgató - Evan Spiegel, Bobby Murphy és Reggie Brown -, majd az igazi siker a következő évtől kezdődött számukra. Már 2012-ben napi 20 millió fotót posztoltak a felületén keresztül, és hamar a tízen-huszonéves korosztály kedvencévé vált. Aztán megjelentek azok a márkák, hírességek is a szolgáltatásban, akik a fiatalokat igyekeztek elérni. Nem véletlen, hogy a fejlesztésre Mark Zuckerberg is felfigyelt, 2013-ban egymilliárd dolláros ajánlatot tett az alapítóknak, akik végül visszautasították az összeget, hogy maguktól építsenek újfajta mobilos közösségi szolgáltatást.

Egyik ilyen új típusú ötlet a diavetítős formátum azaz a Story funkció létrehozása volt, amellyel rajzokkal és feliratokkal díszített képeket, videókat lehet időrendi sorrendben gyorsan egymás után megjeleníteni. Ez az ötlet is hamar sikeressé vált a felhasználók körében, és a Facebooknak is annyira "megtetszett", hogy lenyúlta és beépítette az Instagramba a Stories-t. Ahogy észrevehető volt, a konkurens lelassította a Snapchat növekedését, és ez most már a nyilvánosságra hozott adatokból is látható.

Veszteség és harc a felhasználókért

Jelenleg 158 millióan használják aktívan a szolgáltatást, akik napi szinten 2,5 milliárd üzenetet küldenek a felületen keresztül. Annak ellenére, hogy a felhasználói szám aránylag magasnak tűnik, ez azt jelenti, hogy több mint félév alatt mindössze 8 milliós volt a növekedés, ami nem különösebben jelentős - főleg, hogy az azt megelőző félév kapcsán 40 milliós növekedésről számolt be a cég. Az aktív felhasználók átlagosan 25-30 percet töltenek naponta a szolgáltatás felületén, miközben több mint 18-szor tekintenek rá egy nap alatt.

A bevételek teljes egésze a hirdetésekből származik, mint ahogy a tőzsdefelügyeletnek benyújtott dokumentum is említi. 2016-ban összesen 404,48 millió dollár volt a bevétel, ami sokszorosa ugyan az előző évben elért 58,66 milliónak, de az az év még nem volt teljes, a hirdetések csak 2015 októberétől működnek a felületen. Az elemzők szerint az problémát jelenthet, hogy csak egy teljes évből lehet következtetni, miközben a cég erre akarja alapozni bevételeit, de a Snapchat szerint a mobilos hirdetések előre törése nekik kedvez. Viszont a vállalat 2016-ot összességében 514,64 millió dolláros veszteséggel zárta a működési költségek miatt.

Bár a Snapchat a Facebookhoz próbálja hasonlítani magát, talán a nyilvánvaló konkurenciaharc miatt, de a kritikák szerint sokkal inkább a Twittert idézi, mind a veszteséges működésben, az üzleti modell mai napig nem tisztázott helyzetében és a tőzsdére lépéskor bejelentett számadatokban is - írja például a Recode. IPO idején a Twitternek 317 millió dolláros bevétele volt és 79 millió dolláros vesztességgel zárta az előző (2012-es) évet, míg a Facebook 3,7 milliárdos bevétellel és 1 milliárd dolláros profittal fejezte be 2011-et. Felhasználói számokkal kapcsolatban a Twitter csak a 218 milliós havi adatot szerepeltette a saját prospektusában, de a Facebook már akkor is 845 millió havi és 483 millió napi aktív használóról számolt be.

Az üzenetküldős szolgáltatás mellett a Snap egy hardveres lábbal is rendelkezik, a kamerával felszerelt Spectacles napszemüveget tavaly ősszel indította el a piacon. Sejthető volt, hogy a 130 dolláros, fotózásra és 10 másodperces videók készítésére használható szemüveg nem annyira kelendő - a Snap mindössze annyit említ, hogy nem hozott szignifikáns bevételt, és nem tudják milyen célközönség fogja a jövőben megvásárolni.

Emellett az egyelőre feleslegesnek és pénzégetőnek tűnő szemüveg mellett a Snap a lehetséges veszélyek közt felsorolja, hogy az alkalmazás funkcióit a konkurensek könnyedén lemásolhatják - mint ahogy az Instagram és a Facebook egyéb szolgáltatásai tették, és a versenytársak át is csábíthatják a felhasználókat a saját felületükre. A felhasználói szám növekedésének lassulása az egyik legnagyobb probléma, és az is kérdés, hogyan fogja a cég az Egyesült Államokon kívüli felhasználókat a szolgáltatásba vonzani.