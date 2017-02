A WD merevlemezek a legmegbízhatatlanabbak

Közzétette 2016-ot taglaló statisztikáját az online backuppal foglalkozó Backblaze. A cég a tavalyi év végén 73 653 konzumer merevlemezzel rendelkezett adatközpontjában, ugyanis a Backblaze ilyen egyszerű(bb) mechanikkus meghajtók egész garmadáját használja, a szolgáltatások kedvező ára mellett ennek köszönhető a cég időről-időre megjelenő statisztikája is, ami egy kis rálátást nyújt az egyes márkák és modellek megbízhatóságára.

Ez alapján tavaly a Western Digital tulajdonában lévő HGST (ex-Hitachi) produkálta a legkevesebb galibát, a használatban lévő meghajtók mindössze 0,6 százaléka adta be a kulcsot, ami 132 merevlemezt jelentett. A nyúlfarknyi sor másik végén is a Western Digital áll, saját márkás termékeivel. A 3,88 százalékos ráta 61 merevlemezt jelentett, ugyanis a Backblaze lényegesen kevesebb WD meghajtót használ, mindössze 1626 darab ilyen HDD-t futtat a cég.

Konkrét modellekre lebontva már más a kép, így a Seagate egyik 4 terabájtos meghajtója kapja a citromdíjat kiemelkedően rossz, 13,75 százalékos arányával. Makulátlan teljesítményt három modell is elért, a Hitachi, a Seagate, illetve a Toshiba is rendelkezik egy-egy ilyen modellel a listán, ebből a meghajtók száma és az üzemórák alapján utóbbi gyártó modellje kiemelkedik. Az összes típusra levetített meghibásodási arány 1,95 százalék, ami előrelépés a 2015-ös 2,47 százalékhoz képest.

A Backblaze kapacitás szerinti rangsort is készített, mely alapján nincs jelentős különbség a kisebb és nagyobb meghajtók között, a 6 és 8 terabájtos modellek a 3 terabájtoshoz közel hasonló mértékben hibásodtak meg. Végül, de nem utolsó sorban egy átfogó, modellekre lebontott listát is közzé tett a cég. A 2013 óta mért adatok szerint két Seagate típus mutatta a legtöbb hibát, az ST1500DL003-ból több darab "kétszer is elromlott" (vagyis a garanciális cseredarab is beadta a kulcsot), az ST3000DM001-ből pedig több mint negyede szállt el, amiért egy éve pert is indítottak a gyártó ellen a vásárlók.