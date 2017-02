Erősebb ARM-os (ko)processzort kaphat a következő MacBook

Koprocesszori szintre emelkedhet az Apple következő macbookos segédchipje. A vállalat komolyabb feladatokkal ruházhatja fel a MacBook Pro notebookok következő frissítésével érkező ARM-os processzort, ami így már átveheti a Power Nap funkcióhoz szükséges műveletek elvégzését is. A hír ismét felveti az a régóta vitatott lehetőséget, amely szerint az Apple idővel PC-ibe is saját tervezésű processzort tehet.

Az új MacBook Pro gépekkel bemutatkozott ARM utasításarchitektúrára épülő T1 chip az érintősáv, illetve az abba integrált ujjlenyomat-olvasó vezérléséért felel. Utóbbi működéséhez egy, az Apple terminológiája szerint Secure Enclave-nek nevezett zárt terület szükséges, ahol a rendszer ujjlenyomat matematikai leképezését raktározza el egy olyan kulcs segítségével, amely csak a Secure Enclave számára érhető el, az adatokhoz más hardver vagy szoftver nem férhet hozzá. Ennek megfelelően az adatokat kizárólag a chip szóban forgó része használja annak ellenőrzéséhez, hogy a beolvasott ujjlenyomat egyezik-e a korábban regisztrálttal.

Az év végére prognosztizált következő MacBook Pro frissítésben már a T310 jelölésű fejlesztés láthatja el az azonosítás szerepét, ami mellett további funkciókat is átruházhat házon belül tervezett segédprocesszorára Apple. A pletykák szerint ez a 2012-ben bemutatott Power Nap funkció jelentheti, amivel a notebook képes rendszeresen, néhány percre felébredni, letölteni a leveleket és/vagy a rendszerfrissítéseket, majd mintha mi sem történt volna, visszaaludni. A lépés hátterében a lapka kedvezőbb fogyasztása állhat, ami így hosszabb üzemidőt biztosítani az ebből a szempontból erősen kritizált új MacBook Pro sorozatnak.

Arról egyelőre csak találgatni lehet, hogy hogy a Power Nap mellett más területeken is kiaknázza-e saját tervezésű megoldását az Apple. Nem túl elrugaszkodott azt gondolni, hogy a tervezőcsapat egyéb, alacsony számítási teljesítményt igénylő műveleteket is rábízhat a T310-re, aminek hála növelhető lenne az üresjárati üzemidő. A kivitelezést bonyolíthatja, hogy MacBookokat hajtó Intel processzor, illetve ennek megfelelően a macOS is x86-os, miközben az Apple processzorai kivétel nélkül ARM-ra épülnek. Két utasításarchitektúra operációs rendszer oldali egyidejű támogatása meglehetősen komplikált lenne, ugyanakkor a Microsoft mintájára akár emulációhoz is nyúlhatna az Apple.

Utóbbi egy újabb lépés lenne a régóta pedzegetett váltás felé, amely szerint az Apple idővel teljesen saját kezébe venné termékeinek processzorellátást. Az ehhez szükséges erős CPU magok lassan rendelkezésre állnak, a cég gőzerővel fejleszti az iPhone-okba és iPadekbe kerülő "A" sorozatú processzorokat, generációról-generációra óriási, 30-50 százalékos ugrást produkálva.