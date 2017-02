Androidon tovább fejlődnek a progresszív webappok

Fokozatosan egyre jobb rendszerszintű integrációt kapnak a progresszív webappok (PWA-k) az androidos eszközökön. A PWA mögött álló koncepcióról itt már írtunk részletesen, ezt érdemes újra fellapozni a bejelentés kontextusának megértéséhez, a lényeg: a webes fejlesztők számára kinyitni az Android rendszer bizonyos funkcióit és elmosni a natív és webes alkalmazások közötti határokat.

A bejelentés szerint a következő hetekben a Chrome bétával új képességek élesednek. A PWA-k kitűzhetőek lesznek a kezdőképernyőre (ahogy eddig), azonban ezúttal az alkalmazásokat soroló menüben, az "app fiókban" is feltűnik majd a webapp. Ezzel együtt az androidos beállítások menüben is megjelennek az app beállításai - mivel bizonyos rendszer-API-khoz is hozzáférnek a PWA-k, ennek van is létjogosultsága.

Ennél is fontosabb azonban, hogy a webappok immár hozzáférést kapnak az Android "intent" rendszeréhez. Ez az infrastruktúra kezeli az appok közötti információátadást, például egy appon belüli Facebook-linket át tud adni a Facebook alkalmazásnak. Ebbe a rendszerbe immár a webes alkalmazások is bele tudnak kapcsolódni, így a megfelelő tartalmat már webes appal is meg lehet nyitni.

Szintén az integráció jegyében az értesítéseknél is egyenjogúak lettek a webappok. A PWA-k ugyanis küldhetnek push üzeneteket a telefonra (vagy más eszközre), eddig azonban ezt a Chrome-on belül lehetett kezelni (például letiltani). Mostantól erre már az androidos értesítési mezőből direktben is lehetőség lesz, pontosan úgy, ahogy a natív appok esetében.

Némi különbség a natív alkalmazásokhoz képest, hogy a jogosultságokat a rendszer API-khoz használatkor kell elkérni, telepítésnél nem lehet. Így ha a webapp szeretne a kamerához férni, akkor azt ugyanúgy kell megtennie, mint minden weboldalnak. Jó hír, hogy a PWA "telepítésével", vagyis leszúrásával az appok közé gyakorlatilag semmi nem változik, tehát az app ugyanúgy hozzáfér a service workerekhez, a letett cookie-khoz, mintha a felhasználó a Chrome-ból nyitotta volna meg direktben az oldalt. Ez persze el is tűnik, ha a Chrome gyorsítótárát törli a felhasználó, így a permanens tároláshoz ajánlott a Persistent Storage API-t használni.

Az új funkciók fejlesztőknek már elérhetőek a Chrome Dev vagy Chrome Beta telepítésével a Play Store-ból (néhány flag átállításával - részletes leírás itt).