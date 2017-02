Folytatódik a Sony vesszőfutása

Nem hozott pozitív fordulatot a tavalyi utolsó negyedév a Sony pénzügyi eredményeiben, ezzel alulmúlva az előzetes várakozásokat. Míg a japán vállalat bevétele kisebb, addig annak nyeresége ismét hatalmas mértékben esett, utóbbiban szerepet játszott a dollárhoz viszonyítva tovább gyengülő japán jen, illetve a filmes Pictures részleg értékcsökkenési leírása, amely önmagában 962 millió dollárt vitt el.

A japán vállalat teljes bevétele 20,6 milliárd dollárnak megfelelő jenre esett, ami 7 százalékos visszalépés 2015 hasonló időszakához viszonyítva. Ehhez képest az üzemi eredmény és nettó profit jóformán padlót fogott, előbbi 54 százalékos mínusszal 446 millió dolláron állt meg, a nyereség pedig 84 százalékos zuhanással 174,6 millió dollárig esett. Ezt magyarázva a Sony első helyen hozza a Pictures divízió problémáit, ami a cég szerint a vártnál gyengébb mozis bevételeknek köszönhető, ami tetőz a fizikai adathordozós (DVD, Blu-Ray) eladások vártnál gyorsabb csökkenése. A cég itt már hosszabb távon sem vár pálfordulást, ezért pár nappal ezelőtt egy 962 millió dolláros értékcsökkenést (goodwill) jelentett be.

Az okostelefonok is zakóztak

A Mobile Communications divízió 2,21 milliárd dollár bevételt hozott a vállalat konyhájára, bő 35 százalékkal kevesebbet, mint 2015 hasonló pénzügyi időszakában, a tavalyi jelentés még 3,42 milliárd dollárnak megfelelő összegről beszélt. Ezt első helyen az európai régióban tapasztalt eladáscsökkenés számlájára írja a Sony, ami a cég prognózisa szerint a közeljövőben nem fog megfordulni, miközben a közel-keleti és a latin-amerikai régiótól is visszaesésre számít a vállalat.

A Sony már korábban bejelentette, hogy teljesen újragondolja a telefonos divízió stratégiáját, és kivonul azokból a szegmensekből és piacokról, ahol nem tud nyereségesen működni. A cég a tavalyi utolsó negyedévben összesen 5,1 millió darab okostelefont értékesített a negyedévben, ami egy évvel ezelőtthöz képest körülbelül 33 százalékos visszaesés. A vállalat nem titkolt célja, hogy a részleg profitábilis legyen, ami a szóban forgó negyedévben sikerült is a 188,8 millió dolláros üzemi eredménnyel.

Jól fogyott a PlayStation

Öröm az ürömben, hogy legalább a konzolok nem hagyták cserben a Sonyt, a cég bő 15 százalékkal több játékgépet adott el a tavalyi karácsonyi szezonban, mint egy évvel korábban, hála a PlayStation 4 "Slim" és a a 4K felbontásra képes PlayStation 4 Pro bemutatásának. A Sony bánatára ez a bevételben csak kisebb mértékben köszönt vissza, köszönhetően az első generációs PS4 árleszállításának. Mindent együttvéve a divízió bevétele 5,2 százalékkal nőtt, 5,5 milliárd dollárnak megfelelő jent hozva a konyhára - tehát a cég negyedét már ez a tevékenység teszi ki.

Köszönjük iPhone 7!

Ugyancsak nőni tudott a komponensekkel, azon belül is elsősorban képérzékelőkkel foglalkozó üzletág. A Sony más gyártók eszközeihez, telefonjaihoz (is) gyárt lapkákat - például itt készülnek a csúcs-Samsungok és az iPhone-ok képérzékelői is. Utóbbiba az iPhone 7-es készülékek is beletartoznak, amelyek közül a nagyobbik, Plus verzióba már három szenzor került a dupla hátlapi kamera miatt. Valószínűleg ez is hozzájárult a részleg 17 százalékos növekedéséhez, ami 2,08 milliárd dolláros bevételt és 242 milliós üzemi eredményt termelt a vállalatnak.