Nyelvpolitika: változtat a Microsoft

Teljesen átalakítja a Visual Basichoz kapcsolódó stratégiáját a Microsoft. Míg a múltban a C#-pal párhuzamosan, azzal azonos ütemben fejlesztette a nyelvet a cég, a jövőben a páros szétválik és teljesen eltérő célok mentén, eltérő felhasználásra készülnek. A C# az általános célú fejlesztés zászlóshajója lesz, míg a Visual Basic marad egyszerű, könnyen tanulható, könnyen elkezdhető nyelv.

A változtatások indoklására, pontosabban a trendek illusztrálására a Microsoft a Stack Overflow fejlesztői közösség 2016-os kutatását hozza fel, ennek összefoglalója itt olvasható.

C# - eszköz mindenkinek

A három fontosabb nyelv közül ez messze a legnépszerűbb, a Microsoft adatai szerint sok millió fejlesztő dolgozik C#-ban. A nyelvet ráadásul szeretik is a fejlesztők, nem csak a használati statisztikában, de a "most loved" listán is megtalálható - a C#-on kívül még a Python szerepel mindkét listán.

A Microsoft ígérete: a C# marad általános célú programozási nyelv, amely változatos területeken dolgozó fejlesztőket egyaránt ki tud szolgálni. Emiatt olyan fejlesztések jönnek, amelyek minél szélesebb körben hasznosak és a készítők kerülni fogják a nyelv "túlfókuszálását" egy-egy szegmensre. A C# továbbra is a Microsoft saját technológiája marad, de a cég azért igyekszik transzparensebbé válni és nyitni a fejlesztői közösség felé. A fejlesztés a nyilvánosság számára követhető módon GitHubon zajlik, a döntések és azt azt övező viták pedig szintén nyilvános levelezőlistán követhetőek.

Visual Basic - vissza a belépő szintre

A Microsoft-platformok kapudrogja (legalábbis programozók számára) a Visual Basic, pontosabban annak utódja, a Visual Basic .NET. A nyelvet egy nagyságrenddel kevesebben, "százezrek" használják, de kisebb népszerűsége ellenére is roppant fontos eleme a Microsoft ökoszisztémában, nagyvállalati környezetben, belső céges alkalmazásoknál továbbra is kihagyhatatlan technológia.

"Egy érdekes trendet látunk, a Visual Basic kétszer akkora részesedéssel rendelkezik az új fejlesztők körében, mint az összes fejlesztő körében. Ez arra utal, hogy a VB még mindig jó, könnyen tanulható belépő nyelv a platformmal vagy úgy általában a fejlesztéssel ismerkedőknek." - mondja a Microsoft. Ennek ellenére a felmérés "nem volt kedves a VB-vel", erről a nyelvről váltanának másra legszívesebben a fejlesztők. Ezt a Microsoft azzal magyarázza, hogy a VB alapvetően ugródeszka, például a fent említett C# felé, így ez nem is túl meglepő eredmény. Az új microsoftos VB-stratégia már ennek megfelelően készül: legyen a nyelv kimondottan egyszerű, könnyen tanulható és célozzon alapszintű felhasználási területeket.

Nem áll rosszul az F# - és a C# is bekerült a top 10-be.

"Ez váltás a 2010-ben megalkotott, közös fejlődést előrevetítő stratégiánkhoz képest" - vallja be a bejegyzés. Akkor a cég úgy határozott, hogy a Visual Basic és a C# közös pályán fejlődik majd, és igyekszik a két nyelvet azonos szintre hozni és azon tartani. Mára a Microsoft belátta, hogy nem ez volt a helyes stratégia, a VB agresszív kibővítése nem a kívánt irányba vitte el a nyelvet és pont a kedvelt egyszerűséget és tanulhatóságot rontotta.

Az együttes fejlődés a VB 15 és a C# 7.0 kiadásával ér véget, a közös itt a tuple-ök megjelenése mindkét nyelvben, és feltétlenül szükséges is az együttéléshez, az API-k ugyanis használják ezt a típust. A VB 15 azonban számos C# képességet nélkülözni fog már (például a lokális függvényeket), ezekről a Microsoft fejlesztői úgy látták, hogy többet ártanának, mint használnának a VB szempontjából.

A fentiek nem jelentik azt, hogy a Visual Basic .NET ne maradna elsőrendű polgára a .NET platformnak - igyekszik nyugtatni a fejlesztőket a Microsoft. Továbbra is dedikál erőforrásokat a cég a VB fejlesztéséhez, azonban ezek már fókuszáltan azokat a területeket célozzák, amelyekben a VB most népszerű (például a WinForms alapú üzleti alkalmazások). A nyilvánosság és transzparencia azonban itt is áll, a nyilvános GitHub repo és a levelezőlista is elérhető bárki számára.

F# - külön utakon

A harmadik Microsoft-nyelv megint egy nagyságrenddel kisebb, az F#-ot már csak "tízezrek" használják fejlesztésre. Aki viszont használja, a felmérés szerint egyszerűen imádja, annak ellenére, hogy az eszköztárak nem támogatják olyan szinten, mint a C#-ot vagy a VB-t. Itt a nyilvánosság is egészen másképp tevődik fel, ez ugyanis nyílt forráskódú, közösségi technológia, a fejlesztés jelentős részét a közösség rakja az F#-ba.

Hogy áll akkor a Microsoft a jövőben ehhez a nyelvhez? A cég a saját szerepét elsősorban az infrastruktúra és az eszközök fejlesztésében látja, amely jól kiegészíti a közösségi fejlesztéseket. Fontos célkitűzés, hogy a C# és az F# fokozatosan hasonló szintre érjenek fel, a C#-os képességek megjelenjenek ebben a nyelvben is - erre szükség van az interoperabilitás fenntartásához is, a megcélozott platformokat azonban a közösség igényei szabják meg.

Tehát a Microsoft elsősorban az F# tanulhatóságára és termelékenységére fókuszál majd a jövőben. Ennek megfelelően az F# 4.1 sokkal jobb támogatást kap a Visual Studióban, jobb hibaüzenetekkel és integrálódik a Roslyn workspace-absztrakciós képességével. A lécet magasra helyezte a cég: elérni, hogy az F# legyen a legjobb fejlesztői eszközökkel megtámogatott funkcionális nyelv a piacon.