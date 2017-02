A PC-gyártóktól várja a Windows 10 idei növekedését a Microsoft

A Windows 10 régi-új funkcióihoz próbálja igazíttatni az idén megjelenő PC-ket a Microsoft, a vállalat még több ultravékony notebookot és 2-in-1 gépet akar a, legyen szó akár a Surface-hez hasonló, "kettétéphető", vagy Yoga-szerű átfordítható kivitelről. A vállalat azt szeretné, hogy az új PC-k a Cortana személyi asszisztens mellett a Windows Hello beléptetőrendszert, a képernyőre írást lehetővé tevő Windows Inket, illetve az AR-VR kooperációját jelentő mixed-realityt (MR) is támogatnák. A cég ezektől várja a Windows 10 idei továbbterjedését és a PC-piac feléledését.

A Microsoft erről még a decemberi WinHEC konferencián beszélt, a Sencsenben rendezett eseményen több mint 140 OEM és ODM kínai gyártópartner volt jelen, akiket a vállalat az 1 milliárd Windows 10-es PC céljával próbál motiválni. Ennek jelenleg kevesebb mint fele van meg, a Microsoft valamivel több mint 400 millió Windows 10-es rendszerről beszélt, ami a korábban kitűzött, jövő év közepére várt ambiciózus céltól még igen messze van, jelen helyzetben jó, ha még ebben az évtizedben meglesz a milliárdos aktív bázis.

Régi-új nóta

Nagyobb elemeiben nézve a Microsoft három építőkockáról beszélt, amiből kettőt a redmondi cég szolgáltat, ez a teljes modern windowsos portfólión átívelő UWP mellett a Windows folyamatos bővítését, frissítését jelenti. A harmadik elemet a gyártóknak kell(ene) biztosítani, a Microsoft szerint megfelelően modern PC-kkel lehetne tovább motiválni az 1 milliárdhoz hiányzó, körülbelül 600 milliós, négy évnél öregebb számítógéppel rendelkező felhasználókat a váltásra.

A Microsoft ehhez egy marketing stratégiát is kidolgozott, amivel három, úgynevezett "hero" funkciót igyekszik népszerűsíteni. A december végével lezárult utolsó negyedéves, ünnepi szezonban ez a Windows Inket és a rendszer teljesítményét takarta. Az idei év első negyedévében a Windows Hello és a biztonság jelenti a fókuszt, az ezt követő második negyedévben pedig a Cortanára hegyezi ki kampányát a Microsoft.

Emellett a vállalat a gyártók részére is kidolgozott pár tervet, amelyek a második félévben manifesztálódhatnak kész termékek formájában. Az alkotókat célzó, "PCs for the modern creator" alatt két beépített kamerával, tollal, illetve érintőképernyővel szerelt, Windows Ink és Cortana kompatibilis 2-in-1 gépekre gondol a cég. Ezt modern perifériákkal, billentyűzetekkel, egerekkel, headsetekkel, illetve viselhető eszközökkel fejelné meg a Microsoft, amelyek Cortana, Hello, vagy Ink támogatás esetében megkapják a cég kompatibilitást jelző plecsnijét.

A "PCs to power mixed reality" kategóriába desktop PC-k, notebookok, és 2-in-1 gépek egyaránt tartozhatnak. Az egyelőre nem részletezett kritérium szerint ezeknek támogatniuk kell az idei év harmadik negyedévére előirányzott mixed-reality headseteket, amihez első körben diszkrét grafikus kártyára lesz szükség, a Redstone 3-tól viszont már az (erősebb) integrált GPU-k is támogatottak lesznek, itt az év második felében érkező processzorokra gondolhat a cég.

A legerősebb kategóriát a "PCs for the gamer and media fanatic" takarja, a jellemzően asztali rendszereket jelentő konfigurációkat erős, DirectX 12 és HDR támogatására alkalmas grafikus kártyával kell szerelni, utóbbi technológiát pedig értelemszerűen a kijelzőnek is támogatnia kell. Itt a Microsoft még kiemeli a PC-t és Xboxot egyaránt támogató perifériákat, ami nem meglepetés, hisz a vállalat célja, hogy a két platformot egymással egészséges közelségbe hozza, idővel erre minél több kampányt építve.

A Microsoft a ipari vásárlókról sem feledkezik meg, az "IoT devices for verticals" kategóriával a Windows 10 IoT rendszer terjedését próbálja gyorsítani a cég amiből más szolgáltatások (pl. Azure IoT Suite, Dynamics 365) is profitálhatnak, itt az okos otthonoktól kezdve egészen a gyártósorokig, mindent lefedne rendszerével a Microsoft.

Hol vannak a telefonok?

Sokat elárul a Microsoft idei fókuszáról, hogy az okostelefonokról egy árva szó sem esett. Ennek egyik oka lehet, hogy az ARM-os Windows 10 csak év végére futhat be, így erre legkorábban 2018-ban ugraszthatja rá gyártópartnereit a cég, már amennyiben lesz rá megfelelő érdeklődés. Ennek fényében nem csoda, hogy a régóta várt Surface Phone-ról sincs újabb hír, ellenben a Surface Pro 5 és a Surface Book 2 érkezését tavaszra ígérik nem hivatalos források.