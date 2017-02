Hadat üzenhet a 32 bites appoknak az Apple

Idén valószínűleg megszűnik a 32 bites iPhone-ok (és iPad-ek), és velük a 32 bites alkalmazások támogatása is - legalábbis ezt a konklúziót szűrhetjük le az új hibaüzenetből, amit az iOS 10.3-as béta kiadása dob, amikor a felhasználó olyan alkalmazást akar elindítani, aminek nincs 64 bites kiadása.

A lépés várható volt, jelenleg az iOS támogatás határa az Apple A6 és A6X processzoroknál húzódik, ez volt az utolsó az Apple-féle Ax processzorok sorában, amely még nem támogatja a 64 bites működést. A 2012-es rendszerchipek az iPhone 5-ben és 5c-ben, illetve az iPad 4-ben teljesítenek szolgálatot, ezek a legrégebbi modellek amelyekre még telepíthető az iOS 10.

Most ez az elrettentő üzenet. A 10.3-as kiadás már szigorúbb lesz: "Ez az app nemfog működni."



Várhatóan az operációs rendszer következő verziójával ezek az eszközök kikerülnek a támogatási körből, ezzel együtt pedig az Apple meglépheti a 32 bites támogatás teljes megszüntetését is, így az iOS 11-et kizárólag 64 bites működéssel szállítaná. Ezzel a 32 bites alkalmazások futtatásának lehetősége is megszűnik, ami jelentős könnyebbséget jelent: az operációs rendszer memóriaterhelése és helyfoglalása is jelentősen kisebb lehet, ha a 32 bites könyvtárakra már nincs szükség, azokat sem telepíteni, sem betölteni nem kellene.

Várható volt

A 64 bites váltást egyébként már évekkel ezelőtt elkezdte bevezetni az Apple. A cég még 2014-ben jelentette be, hogy 2015 februárjától már csak olyan alkalmazásokat lehet az App Store-ba feltölteni, amelyek rendelkeznek 64 bites verzióval is. A cég ezt hamarosan a frissítésekre is kiterjesztheti, a 32 bites támogatás megszüntetése így azokat az appokat érintené, amelyek 2015 óta semmilyen frissítést nem kaptak a fejlesztőtől, azaz kizárólag 32 bites verzióban léteznek az alkalmazásboltban.

Az Apple egészen másképp gondolkodik a platformok életútjáról és időtállóságáról, mint például a Microsoft. Az iOS esetében a kompatibilitásról a fejlesztőnek kell rendszeresen gondoskodnia, neki kell folyamatosan az új verzió újdonságaihoz igazítania az appot. Ilyen szigorú váltásra azonban egészen eddig nem került sor, így ennek hatásait senki nem tudja jelenleg teljesen felmérni.

Az Apple egyébként már szeptemberben bejelentette, hogy alapos takarítást végez az App Store-ban, és az elmúlt szűk évtizedben összegyűlt appokat alaposan megszűri. Erre még nem került sor (legalábbis nem széles körben), mi ugyanis még a cikk írásakor is találtunk olyan 2010-es Vuvuzela-appot, amelyből kizárólag 32 bites verzió létezik, ráadásul az sem működik.