Fordulat: újra nő az Apple

Újra fantasztikus negyedévet húzott be az Apple, az előző negyedévek gyengélkedését most újabb erődemonstrációval zárta a cég. A bevétel a 2015-ös, valaha elért legmagasabbhoz képest még tovább, 3 százalékkal 78,4 milliárd dollárra nőtt. Az adózott profit azonban némileg visszaesett, 18,4 milliárd dollárról 17,9 milliárdra - ez persze még mindig fantasztikusan magas szám.

iPhone - húz, mint mindig

Szerény növekedéssel zárt az iPhone, az értékesített darabszám 5 százalékkal, 78,3 millió darabra, a bevétel pedig szintén 5 százalékkal, 54,4 milliárd dollárra emelkedett. Ez nagyon nagy dolog, 2015 végén ugyanis hihetetlenül jó negyedévet zárt az Apple, az, hogy még ezt is tovább tudta emelni (még ha nem is látványosan), komoly sikerként értékelhető a cég részéről. A volumen és a bevétel növekedése kéz a kézben járt, ez azt is jelenti, hogy az átlagos eladási ár (ASP) stabil maradt, a 2015 végi 690,5 dollárról 694,6 dollárra emelkedett.

A négyhavi átlag azért nincs a csúcson.

Az Apple ugyanakkor továbbra is nehezen birkózik meg a kereslet szezonalitásával. Az előző negyedévhez képest az eladott telefonok száma 72 százalékkal emelkedett, ezt a hullámvasutat pedig nem könnyű a termeléstervezés, a logisztika és a terjesztési csatornák oldalán lekezelni. Az iPhone 7 Plus-ból például az egész negyedév során nem sikerült eleget gyártani, csak januárra került egyensúlyba a kereslet és a kínálat - mondta el az elemzői konferenciahíváson Tim Cook. A vezérigazgató el is ismerte, hogy a keresletet nem sikerült előre helyesen felmérni így eladásoktól esett el a vállalat.

iPad - vitorlázó repülés

Idén 10 éves az iPhone, de már az iPad sem mai gyerek - 2010 óta velünk van ez a termékcsalád, az értékesítés csúcsa régen, 4 évvel ezelőtt volt. Ebben a negyedévben a darabszám 19 százalékkal, 13 millió darabra csökkent, a bevétel viszont 22 százalékkal, 5,5 milliárdra esett egy év alatt. Míg a korábbi negyedévekben a drágább iPad Pro család felé tolódás növelte az ASP-t, ez a hatás most nem érvényesült, az átlag-iPad ára 439 dollárról 422 dollárra zsugorodott, ami nem túl biztató a termékkategória jövőjét illetően.

A tablet egyébként igen egyenlőtlenül teljesített, Kínában és Indiában sikerült növelni a értékesítést, ahogy fokozatosan kiépülnek ott is a terjesztési csatornák. Ez hallgatólagosan persze azt jelenti, hogy akkor a fejlett országokban, Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban még rosszabbul teljesített a tablet. A helyzetet árnyalja, hogy sok százezer darabot már raktárról értékesített az Apple (emiatt ez nem szerepel az új számokban), miközben 2015-ben szinte egymillió darabot raktárra gyártott.

Mac - haraptak a vásárlók

Nem megy az iPad, de még így is több, mint kétszer annyi fogy belőle, mint az Apple-féle PC-kből. A Macek oldalán áll viszont a magasabb bevétel: ez a termékvonal 7,2 millárdos forgalmat bonyolított, ami 7 százalékos növekedés, a darabszám pedig 1 százalékkal, 5,4 millió darabra nőtt. Az átlagos eladási ár abszurd magasságokban, 1270 dollárról 1348 (!!) dollárra emelkedett. Ez egyébként az egész PC-s iparágra jellemző trend, a low end gépek kiesésével ugyan csökken a volumen, a kereslet viszont élénk a high end (például gamer) gépek iránt - ezt úgy tűnik az Apple is érzi, a Mac rekord negyedévét is ez indokolhatta.

ASP: iPhone, Mac emelkedik, az iPad újra esésben.

Az új generációs, Touch Barral szerelt MacBook Pro esetében szintén nem sikerült előrejelezni a keresletet, a kereslet a negyedév folyamán végig meghaladta a termelést - vagyis a cég itt is pénzt hagyott az asztalon.

Az Apple Watch teljesítményéről továbbra is csak közvetett adatok vannak, az értékesített darabszámot és bevételt a cég nem közli. Tim Cook csupán annyit árult el, hogy "ez volt a legjobb negyedév valaha az Apple Watch számára, mind bevételben, mind darabszámban". És persze a keresletet itt sem sikerült kielégítenie a termelésnek.

Szolgáltatások - már Fortune 100-as nagyságú

Ha független cég lenne, az Apple szolgáltatásokkal foglalkozó üzletága már bekerülne a 100 legnagyobb amerikai cég közé - a sokáig sötét lónak számító kiegészítő szolgáltatások biznisze kezd tényleg bedurranni. Az innen származó bevétel látványos, 7,2 milliárd dollárt teszi ki, ez 18 százalék növekedés 2015 hasonló időszakához képest.

Ide tartozik egyébként az Apple Pay, az App Store, az Apple Music, az iCloud és számtalan más szolgáltatás is - ezek pedig az iPhone, az iPad és a Macek telepített bázisának növekedésével egyre nagyobb bevételt generálnak. Az Apple már korábban közölte, hogy stratégiai irányként tekintenek a szolgáltatásokra, ezzel ugyanis az eladott hardverek tovább monetizálhatóak - a tehetős vásárlók pedig boldogan fizetnek további összegeket az Apple-nek.

Ez pedig viszonylag friss trend - az App Store eddig is generált bevételeket, eddig összesen 60 milliárdot az Apple szerint. Ennek viszont harmadát (!), 20 milliárdot 2016-ban, tehát ez az üzleti modell csak most kezd igazán befutni. Luca Maestri, a cég pénzügyi igazgatója az elemzői konferenciahíváson elmondta, hogy a 13 hetes periódust hasonló hosszúságúhoz hasonlítva az App Store forgalma 43 százalékkal emelkedett - ez egészen rendkívüli növekedés, amelynek okairól csak sejtéseink lehetnek. Egyrészt a freemium modell elképesztően népszerű, másrészt az előfizetések is sikeresek lehetnek, harmadrészt pedig a Nintendo két dobása, a Pokemon Go és a Super Mario Run is emelhette a bevételeket. Ennek igyekszik az Apple is utat nyitni, a fizetett kiemelés és az előfizetéses modell kiterjesztése is ebbe az irányba mutat, a vállalatnak hosszú távú tervei vannak az alkalmazásbolttal.

Az App Store-on túl pedig a fizetős iCloud, az AppleCare kiterjesztett garancia, és az előfizetős zeneszolgáltatás is jól szerepelt, és végre áttörni látszik az Apple Pay is: a tranzakciós volumen meghatszorozódott egy év alatt, így immár ténylegesen hozzájárul a cég eredményeihez. Ebben is rengeteg potenciál rejlik még, egyelőre ugyanis csak 13 országban érhető el ez a szolgáltatás. Ha a fentiekhez hozzávesszük, hogy az Apple úgy döntött, eredeti tartalomban is erősíteni fog, akkor tényleg tűzijáték várható ebben a szegmensben.

Naptárhatás: lökött nagyot

Az eredményekhez hozzátartozik és az Apple is kiemeli, hogy a naptári hatás is belejátszott kissé. Az előző karácsonyi szezon ugyanis 2015. szeptember 27-től december 26-ig tartott, eközben most szeptember 24-től december 31-ig számított, vagyis a negyedév 13 helyett 14 hetes volt most. Mivel a naptári év picit hosszabb az 52 hétnél, ezért néha extra hetet adnak a cégek egy-egy negyedévhez. Ez 7,6 százalékkal hosszabb időszakot jelent, ráadásul négy teljes nap ebből december végére esett, ami valószínűleg ennél az aránynál magasabb volt az extra hét hatása. Ezzel korrigálva az adatokat, a naptári hatást kiszűrve már korántsem rózsásak a cég eredményei, a 3 százalékos bevételnövekedés ugyanekkora csökkenésnek felel meg.

Grafikonok: sixcolors.com