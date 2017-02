Jól sikerült az Instagram Snapchat Story-klónja

Igazolódni látszik az Instagram stratégiája a konkurens Snapchat Stories lemásolásával kapcsolatban, mivel előbbi egyre népszerűbbé válik a felhasználók körében, addig az eredeti szolgáltatás folyamatosan veszít a népszerűségéből - hívja fel a figyelmet a TechCrunch. Ez az a funkció, amellyel a felhasználók képeket és videókat tehetnek közzé az elmúlt 24 óra történéseiről, és bár a tartalmat lementhetik, de azok eltűnnek a felületről - az elnevezés és a működés kísértetiesen hasonlít a két alkalmazás esetében, de ez a felhasználókat kevésbé érdekli.

A Snapchat-történetek látogatottságában azonban 15-40 százalékos csökkenést figyeltek meg a TechCrunch által megkérdezett hírességek, menedzserek és elemzők az Instagram bevezetése, azaz tavaly augusztus 2. óta. A közösségi oldalak hírességeit menedzselő Charlie Buffin például arról számolt be, hogy az általa támogatott tartalomkészítők egyike 2016 júniusáig átlagosan 330 ezer megtekintést ért el egy-egy nap alatt, azóta viszont inkább 205-250 ezer között mozog a napi nézőszám.

Eközben az Instagram Stories egyre népszerűbb, elképesztően magas 150 milliós napi felhasználószámot ért el mostanra. Nagyságrendileg a Snapchatet is ennyien látogatták naponta 2016 júniusi adat szerint - viszont összességében, nem pedig a saját Story-feltöltésekre vonatkozóan. Az elmúlt félévben az eltűnős fotóüzenetekről elhíresült cég nem adott ki újabb jelentést a felhasználószámokról, és nem is szivárgott ki erre vonatkozó adat, ami intő jelnek tűnik arra, hogy nem az elvárások szerint alakulnak a számok.

Egy analitikával foglalkozó cég, a Delmondo elemzése szerint 40 százalékos csökkenés volt megfigyelhető az egy Story-ra jutó átlagos egyedi nézőszámban 2016 júliustól (tehát Instagram Stories előtti hónaptól) novemberig tartó időszakban, 21 500 felhasználó adatai alapján.

Az alkalmazásletöltéseket figyelő App Annie szerint is volt egy rosszabb időszak a Snapchat számára az Instagram Stories megjelenését követő néhány hónapban. Augusztus és október között érte el a rangsorban a legrosszabb, 11. helyezést az egész évet tekintve, miközben az év első felében folyamatosan a dobogón szerepelt. Október végétől viszont visszatért a régi rend, és az appot innentől kezdve ismét sokan töltötték le. Ugyanez a rövid visszaesés jellemezte az Instagram letöltéseit is, úgyhogy a nyár végi és ősz eleji kevesebb letöltés inkább mással van összefüggésben, nem az appok konkurálásával.

Az viszont biztosnak tűnik, hogy a történetek egymás utáni automatikus lejátszásának megszüntetése Snapchaten nem volt jó hatással a Story nézettségekre. A Snapchat-marketinggel és -analitikával foglalkozó Mish Guru vezérigazgatója, Thomas Harding úgy nyilatkozott saját adataik alapján, hogy a funkció visszavonása 9,64 százalékkal csökkentette a nézőszámot, mivel a videók kijelölése egyesével sokkal körülményesebb. Úgy is lehet tekinteni a helyzetre a Snapchat szempontjából, hogy egy megtekintés így "többet ér" mivel a felhasználó tudatosan választja ki a történetet, másik nézőpontból ez a lépés is az Instagram felé terelte a látogatókat, ahol továbbra is működik az automatikus lejátszás.

A reklámbevételekből fenntartott közösségi hálózatok számára a skálázhatóság a legfontosabb érték, amit általában az Egyesült Államokon kívül élő felhasználók megnyerése jelent. Ebben az esetben viszont a Stories-t bevezető Instagram, Facebook, Messenger és WhatsApp lefedik a célba vehető közönséget, például az Instagram 600 milliós havi felhasználói bázisából 80 százaléka nem amerikai. Mindebből következik, hogy sokkal több hozadéka van Instagramon futtatni kampányokat a TechCrunch-nak nyilatkozó közösségi médiával foglalkozó cégek szerint - egyikük azt is megjegyezte, a Snapchat elhibázta, hogy a tartalomkészítők helyett inkább a privát üzenetküldésre helyezte a hangsúlyt. Az Instagram ezzel szemben segíti a hírességeket, többek közt a Stories mellé bevezetett élő videós és Felfedező-füles kiegészítéssel, amely rendszeresen néhány kiemelt történetet ajánl a felhasználók figyelmébe.

Előfordulhat, hogy a történtek és a csökkenő felhasználószám veszélyeztetik a Snap tőzsdére lépését, de ez hamarosan ki fog derülni, mivel a TechCrunch információi szerint ezen a héten várható, hogy a cég a tőzsdefelügyeletnek benyújtja hivatalos prospektusát a cégadatokkal. Arról mi is írtunk korábban, hogy a Snap még az év első félévben szeretne tőzsdére lépni, és ennek kapcsán több mint 20 milliárdos cégértékre számít, amellyel a legnagyobb social media IPO lenne a Twitter óta. Valószínűleg a cégnek mással kell bizonyítani a tőzsde számára a Story funkció helyett, akár az egy főre jutó reklámbevétel növelésével vagy a kamerával felszerelt Spectacles szemüveggel, de egyik sem tűnik egyszerű megoldásnak.