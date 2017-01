Okostelefon-gyártócskát vett a Razer

Meglepő felvásárlást eszközölt az eddig elsősorban gamer perifériáiról ismert Razer. Az amerikai cég most a felhős okostelefon koncepciójáról elhíresült Nextbitet kebelezte be eddig ismeretlen összegért cserébe, ami a vásárló részéről új irányokat sejtet. A Razer céljairól egyelőre csak találgatni lehet, ezzel a cég a virtuális valóság mellett akár a mobilos játékok (konzolok) felé is nyithat. Utóbbi a két éve felvásárol Ouya miatt sem lenne teljesen új irány.

A Nextbitet korábbi Google és HTC alkalmazottak alapították, előbbi cégtől az androidos tapasztalatok, utóbbitól pedig az okostelefon gyártáshoz szükséges gyakorlat érkezett. A cég első és eddigi egyetlen sikerét (vagy kudarcát) a Nextbit Robin készülék jelentette, amihez a Kickstarteren gyűjtötte össze a tökét a csapat, mindössze 12 óra alatt. A "cloud smartphone" jelzővel illetett készülék érdekessége az egyedinek mondható dizájn mellett, hogy az androiodos alapokon nyugvó Nextbit OS az adatok döntő többségét (pontosabban amit csak lehet) a felhőben tárolja, azokat a felhasználó szokásainak megfelelően menedzseli, törli le, vagy épp tölti vissza a különféle tartalmakat és alkalmazásokat.

A Razer azt ígéri, hogy a Robin, illetve ezzel együtt a Nextbit felépítése is érintetlen marad (egy darabig), így a tavaly megjelent készülékhez korábban beígért Android 7.0 Nougat frissítés is hamarosan megérkezik. Az ezt követő tervek egyelőre homályosak, a Nextbit egyelőre nem beszél újabb készülékről, ugyanakkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Robin az első és utolsó készülék a cég eddig rövidke történetében.

A Nextbit közvetlenül a THX mellé kerülhet a Razer polcán, ugyanis a cég alig pár hónapja csapott le a korábban George Lucas tulajdonában lévő hangtechnikai cégre. A Razer és a THX a hangszórók és fülhallgatók mellet a szárnyait egyre határozottabban bontogató virtuális valóság területén is közös nevezőt találhat: a Razer már korábban beállt az nyílt forrású OSVR VR-szemüveg mögé, az AnandTech szerint pedig a THX is tapogatózni kezdett már a piacon, ahol idővel akár össze is érhet a cég két felvásárlása.