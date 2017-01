Vállalati felhasználókra vágyik a Dropbox

Már néhány éve tart a Dropbox elmozdulása az üzleti szolgáltatások irányába, annak felismerését követően, hogy felhős tárolás önmagában nem elég a hosszútávú sikerhez vagy egyáltalán a fennmaradáshoz olyan versenytársak ellen, mint a Microsoft, a Google vagy az Amazon. 2015 óta vagyis a nagyvállalati csomag megjelenésétől kezdve a cég következetesen vezeti be célzottan az üzleti kör számára tervezett funkciókat, köztük a vállalatok számára használható Dropbox API-kat és a különböző (például Microsoft, Adobe, Salesforce) integrációkat. Nagyjából egy éve a kollaboratívnak nevezett fejlesztések is elkezdődtek, de a bétából most kilépő Paper ezeknek még nagyon az elején jár. A Smart Sync pedig maradt a hagyományos fájlszinkronizálós úton, miközben kifejezetten az üzleti felhasználókra fókuszál.

Dropbox Paper - egy lehetséges kitörési pont

Elhagyja a tesztfázist az online csapatmunkát segítő Dropbox Paper, amelyet a cég még tavaly nyáron indított el nyílt bétában. Elsődleges funkció a dokumentumok közös online szerkesztése, amelybe beilleszthető táblázat, hanganyag, videó vagy fotóalbum is. Emellett létrehozhatóak a dokumentumokban teendőlisták is, amelyekhez a Google Calendar alkalmazással határidőt lehet kijelölni, a "@felhasználónév" címzéssel vagy pedig az integrált Google-címlistával pedig felelősök is megadhatóak a feladathoz - ez talán a legegyedibb fejlesztés a Drive-hoz képest. A hagyományos dokumentum mellett készíthető a megbeszélésekre dedikált emlékeztető is, amelynek a sablonja egy kattintással megnyitható az e-mailből szinkronizált eseménydátumok alapján. A tartalmakhoz bárki szabadon megjegyzéseket is fűzhet, akár emoji formájában.

A Microsoft és a Dropbox jó példája egyébként a Szilícium-völgyi "co-opetition", vagyis egyszerre versengő és partner cégekre. A két vállalat ugyanis az OneDrive-Dropbox versengésben egymásnak ellenfelei, de mégis keresik az együttműködési pontokat - például már régóta igénybe vehető az Office dokumentumok Dropboxba mentése, azon belüli módosítása és a közös szerkesztésük is. Nagyon érdekes kérdés, hogy az együttműködésnek-integrációnak adott esetben milyen ára van, a két cég milyen stratégiai megállapodást kötött és hogyan osztotta fel egymás között a piaci szegmenseket.

Leginkább a Google előretörésének megakadályozása lehet a cég célja, de a Paper inkább az irodai felhasználást célozza, ahol viszont a OneNote-tal áll szemben. A Dropbox termékfőnöke, Rob Baesman ezeket a terveket cáfolja egy PCWorld.com által idézett interjú szerint, ezek alapján a Paper sem a Microsofttal, sem a Google-lel nem akar konkurálni, hanem a közös dokumentumszerkesztésen túl egy ötlet vagy éppen egy projekt folyamatát lehet vele végigkövetni. Az újonnan bevezetett funkciók kifejezetten a csoportmunkát igyekeznek támogatni, amely a nem előfizetéses felhasználóknak is hasznos lehet, de főként az irodai dolgozók jelentik a célcsoportot.

A dokumentum jelzi a jobb felső sarokban, hogy a megosztást követően kik és mikor tekintették meg a dokumentumot, illetve a Drive-ból megszokott "history" funkció a változásokat is mutatja, ezáltal a projektfelelős könnyen számon tarthatja a tevékenységeket. Egy új lehetőség a prezentációs mód, amely kilép a szerkesztőfelületről, és csak a tartalmat mutatja. A Paper androidos és iOS változata már féléve letölthető, és a cég ígérete szerint pár hónapon belül a dokumentumok offline is elérhetőek lesznek ezen keresztül.

A Dropbox egyik komoly problémája, hogy nem tudott időben reagálni az új generációs vállalati csevegőplatformok betörésére. Az elmúlt egy-két évben a Slack és konkurensei, a Facebook Workplace, a Skype for Business és a hamarosan rajtoló Microsoft Teams is a kommunikációs platformra helyezi a hangsúlyt, ez pedig a Dropbox saját kooperációs platformjából mára fájdalmasan hiányzik.

Smart Sync - a Dropbox erőssége

A korábban Project Infinite néven, korlátozott előzetesként megjelent szinkronizációs megoldás mostantól kezdve széles körben hozzáférhető vált, de csak az üzleti, fizetős felhasználók számára. A Smart Sync a felhőben tárolt összes adatot megmutatja a felületen a fájlinformációkkal együtt, de fizikailag csak azok kerülnek a lokális háttértárra, melyeket a felhasználó szeretne - miközben a lokális helyigénye a szolgáltatásban tárolt teljes adatmennyiségnek csak töredéke. Korábban a Dropbox azt közölte, hogy a virtuális állománylista például 10 terabájtnyi adatot 28 megabájtban képez le lokálisan.

Kezelése a fájlkezelőkben megszokottakhoz hasonló, a letölteni kívánt állományokra csak duplán kell kattintani, és a letöltés lefut a háttérben. A felületen a lokális tárhelyre is lementett állományok zöld pipával jelennek meg, a felhőben levőek pedig egy felhővel. A rendszer Mac OS 10.9-től és Windows Vistától kezdődően teljes Windows Intéző és macOS Finder integrációval rendelkezik.

Frissített üzleti csomagok

A legalacsonyabb, Dropbox Business Standard csomag 12 eurós felhasználónkénti havidíjtól kezdve elérhető, legalább 5 fős előfizetéstől kezdődően. Ennek legfőbb korlátja a 2 terabájtos maximális tárhely, de már ez az alap csomag is tartalmazza a Smart Sync funkciót, a kétfaktoros autentikációt, az API hozzáféréseket és a Paper admin hozzáférést. A következő, havi 18 euróért kapható Advanced csomag már korlátlan tárhelyet engedélyez, kiterjesztett admin funkciókkal, SSO integrációval és munkaidőben telefonos segítséggel. Mindkét üzleti csomag kipróbálható 30 napos próbaverzióban az előfizetés előtt. Az oktatási intézmények és a nonprofit szervezetek kaphatnak kedvezményt az árból, de ehhez az értékesítő csapattal kell felvenni a kapcsolatot.

Az eddig is elérhető Enterprise csomag áráról is egyedileg lehet megállapodni az értékesítőkkel. A másik két üzleti megoldás funkcióin felül további biztonsági megoldásokat, vállalati mobilos támogatást, 24/7 telefonos támogatást, illetve integrációs és fejlesztési támogatást is nyújt a nagyvállalat meglévő rendszereihez.

Összességében, a Dropbox még mindig nem tört ki a szinkronizálós cég szerepéből néhány hozzáadott csoportmunka funkcióval, bár a közlemény szerint ennek továbbfejlesztését tervezi a cég. Ahhoz viszont még közelebb lépett, hogy a konzumer fejlesztések helyet inkább az üzleti felhasználásra helyezze a hangsúlyt. Hogy mennyire volt népszerű a Paper a tesztidőszakban, arról a cég szűkszavúan csak annyit közöl, hogy 200 országból több millió dokumentumot hoztak létre a felhasználók. Ennél nagyobb kérdés, hogy az új funkciók mennyi új üzleti előfizetőt hoznak majd a Dropbox számára.