Kellemetlen volt a Fitbit karácsonya

Nagyot zakózott az utolsó negyedévben a sportkarperec-gyártó Fitbit - derült ki a cég előzetes pénzügyi jelentéséből. Ez alapján a bevétel közel negyedével maradt el a korábban várttól, ami különösen annak fényében aggasztó, hogy a karácsonyi időszaknak kedveznie kellett volna a Fitbit termékeinek. A csalódást keltő teljesítménynek hamarosan a böjtje is meglesz, a cég költségcsökkentés jegyében alkalmazottainak 6 százalékától válik meg.

Ez 110 dolgozót jelent, ami hozzájárul a 2017-re tervezett, éves szinten 200 millió dolláros kiadáscsökkentést célzó tervhez, aminek keretein belül a Fitbit többek között átszervezi az értékesítéssel és marketinggel kapcsolatos költségeit. A vállalat egyelőre ennél konkrétabban nem részletezte, hogy pontosan mely részlegeket érint az elbocsátási hullám, így azt sem tudni, hogy a Pebble és a Vector felvásárlásával megszerzett alkalmazottakat érinti-e a leépítés, vagy esetleg részben az akvizíciók miatt létrejöhetett esetleges redundanciának köze van-e a lépéshez.

A Pebble felvásárlására még decemberben derült fény. A Fitbitnek elsősorban a Pebble szellemi tulajdonára, a szoftverplatformra fájt a foga, a cég technológiáit, mint például az órákon futó operációs rendszert, saját, későbbi termékeiben akarja felhasználni. A vállalat erre most utalt is, a nyílt titkot megerősítve immár hivatalos, hogy belátható időn belül megérkeznek az első Fitbit okosórák. Ezekben már az ugyancsak felvásárolt Vector technológiája is helyet kaphat, romániai gyökerű cég akvirálását alig három hete jelentette be a Fitbit.

Kérdés, hogy az okosórák helyre tudják-e tenni a kisebb gödörbe került céget. Az IDC legutóbbi, decemberben publikált jelentése szerint kétséges, hogy a harmadik féltől származó appok futtatására képes okosórák a közeljövőben áttörést érjenek el a viselhető eszközök piacon, és felülmúlják a fitneszkarperecek eladásait. Utóbbiban bár továbbra is tartja vezető pozícióját a Fitbit, a pénzügyi eredmények szerint ez nem elég jövedelmező.

Erre utal a vállalat tavalyi utolsó negyedéves produkciója, amely időszakban körülbelül 580 millió dolláros bevételt generáltak az eladások. Az összeg nagyjából 23 százalékkal marad el a harmadik negyedévben előrejelzett, utólag túl optimistának tűnő 750 millió dolláros összegtől. A méretes mellélövés hírét már a tőzsde is lereagálta, a cég papírjai tetemes, 30 százalékos eséssel válaszoltak a csalódást keltő eredményre.