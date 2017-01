Kijött a Mithril 1.0

Elkészült a Mithril JavaScript framework 1.0-s kiadása - jelentették be a készítők. A stabil 1.0 viszonylag komoly változásokat hoz az előző, 0.2.x verziókhoz képest. A Mithril különlegessége, hogy a kliensoldalra letöltődő eleme mindössze 8 kilobájt (gzippelve), vagyis az ezzel fejlesztett SPA-k (egy oldalas webapp) gyakorlatilag instant elindul. A kis JavaScript-állomány nem csak a letöltéssel segít, a parse-olás, feldolgozás és a futtatás megkezdése is lényegesen gyorsabb, a Reacthoz képest kevesebb, mint tizedannyi időt kér el, ez PC-n is releváns, mobilos környezetben pedig kritikus.

A fejlesztők feltett szándéka, hogy minimalista (vagy szóhasználatukban: pragmatikus) keretrendszert építeni, amellyel már hasznos SPA-k fejleszthetőek. A Mithril ezért nem is tartalmaz túl sok extrát, hanem igyekszik az alapokra koncentrálni. Ez elvben (és a készítők szerint) sokat segít a fejlesztők produktivitásán, az egyszerű API-szettet könnyebb elsajátítani, hamarabb lehet hasznos munkát végezni és később sem esik a produktivitás a komplexitás növekedésével.

A fenti nem jelenti azt, hogy a Mithril ne lenne fejlett - épp ellenkezőleg. A framework a Facebook Reacthez hasonlóan virtuális DOM-ot használ, a view-kat komponensekbe rendezi és JavaScriptet használ a folyamatirányításhoz. A Reacttel ellentétben azonban a Mithril nem csak a megjelenítést, hanem a routingot és az XHR-t, illetve állapot (state) menedzsmentet is tartalmaz, így ezeket nem kell további külső könyvtárakra bízni. A projekt oldalán a React mellett az Angular és a Vue keretrendszerhez is található összehasonlítás - ez kissé egyoldalú, a Mithril hátrányait nem nagyon emeli ki, de egy olvasást megér.

Annyit a fejlesztők is elismernek, hogy ha egy szervezet már ráállt egy frameworkre és teljes újraírást nem tervez, akkor a Mithril valószínűleg nem jó választás. Azonban "zöldmezős" fejlesztéseknél érdemes fontolóra venni ezt a keretrendszert is, könnyen tanulható és gyorsan össze lehet rakni benne az egyszerűbb SPA-kat.

A keretrendszert egyébként nagy cégek is sikerrel használják, a Vimeo és a Nike hivatalos referenciának is számít. A 0.2.x sorozatú kiadásokhoz képest a változások teljes listája itt érhető el.