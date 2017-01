Hivatalos: leválasztja és részben értékesíti NAND gyártását a Toshiba

Immár hivatalos, a Toshiba leválasztja a NAND flash chipekkel foglalkozó tevékenységét, az így létrejött vállalatból pedig egy szeletet áruba is bocsájt a japán cég. A vevő kilétéről egyelőre nem tett bejelentést a Toshiba, de a legvalószínűbb szereplőnek a Western Digital tűnik. A pletykák szerint a leválasztott NAND-os vállalat 20 százalékát értékesítheti a japán cég, amiért 2,7 milliárd dollárral gazdagodhat a másfél évvel ezelőtt könyvelési botrányba, azzal együtt pedig pénzügyi lejtőre került Toshiba.

A japán vállalat március 31-ével már le is zárná a tranzakciót, a meglehetősen szűk, mindössze nagyjából két hónapos határidő pedig azt sejteti, hogy a háttérben már rég pont került a fontosabb részletekre, vagyis hogy az új cég pontosan mekkora részét értékesítik, illetve az ki vásárolja meg. Meglepő lenne, ha végül 20 százalékkal nagyobb szeletet értékesítene a Toshiba, ugyanis az anyacég feltehetően szeretné megtartani az irányítást a fennmaradó 80 százalékkal. E mellett a komponensek előállítása miatt is hasznos a nagy részesedés, a NAND-okat ugyanis a vásárlópartnerek (pl. Apple) mellett a cég házon belül is felhasználja, a chipek a cég számos saját termékében (pl. SSD-k) is helyet kapnak.

A Western Digital ideális a vásárló szerepére, hisz a cég már most is a japánok partnere. A Toshiba és a SanDisk még 2010-ben alapított NAND flash tervező és gyártó vegyesvállalatot, melynek 49,9 százaléka tavaly május óta a Western Digital tulajdonába került a SanDisk felvásárlásával. A Flash Forward két éve 1,34 millió szilíciumostyát dolgozott fel, ami akkor 8,2 százalékos részesedést jelentett a világpiacon. A munkálatok a Jokkaicsiben található komplexumban zajlik, ami jelen állás szerint a legnagyobb egybefüggő NAND üzemnek számít.

Szinte pont egy éve merült fel, hogy a japán vállalat értékesíti chipgyártó tevékenységének egy részét. A tavaly januári hírek szerint a Toshiba elsősorban az alacsony profittal, vagy éppen veszteséggel operáló részektől szabadult volna, hogy részben ezzel enyhítse a 2015-ben kirobbant könyvelési botrány okozta károkat. A cég emiatt tőkebevonásra, illetve költségcsökkentésre szorul(t), aminek egy következő lépcsője a most felröppent értékesítést.