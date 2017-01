Régebbi modelljeit is felokosítja a Ford

Utólag okosítaná fel egyes korábbi autóit a Ford: a vállalat SmartLink néven OBD II-es autóokosítót dob piacra, amellyel 2010 és 2016 között gyártott Ford és Lincoln modellek funkciópalettáját bővíti egy sor okostelefonról vezérelhető képességgel. OBD II aljzathoz csatlakoztatható Bluetooth-os kütyükért persze eddig sem kellett a szomszédba menni, a telefonra egy sor telematikai adatot továbbító eszközökből eddig is viszonylag nagy választék állt az autósok rendelkezésére, többek között a hazai VEMOCO logójával - a Ford megoldása ugyanakkor a fogyasztási adatok, vezetési szokások monitorozásánál jóval többet ígér.

A SmartLinkkel az autó telefonról nyitható-zárható, sőt akár el is indítható, az eszközben továbbá egy 4G modem is helyet kapott, az így Wi-Fi hotspotként is működhet a járműben, amelyre legfeljebb nyolc készülék csatlakozhat. Bár a készülék nem hoz olyan kiterjedt funkcionalitást a járművekbe, mint a gyártó újabb modelljeiben elérhető SYNC 3 infotainment rendszer, nem kapcsolható össze például harmadik féltől származó szolgáltatásokkal és appokkal, ugyanakkor a hozzá tartozó alkalmazás így is egy sor hasznos képességet felvonultat.

Ilyen többek között a lokációs és sebességkorlátok beállítása: az app értesítést küld, ha az autó a megadott földrajzi területen kívülre kerül vagy épp ha átlépi a megadott maximális sebességet - ezek különösen jól jöhetnek, ha kölcsönadjuk a járművet. Az alkalmazás emellett persze a hasonló eszközökből megismert telematikai funkciókat is hozza, figyeli a vezetési szokásokat és ajánlásokat is tesz a technikánk csiszolására, továbbá biztonsági funkciókat is kapott, így ha az autó riasztója jelez, mobilon is értesíti a felhasználót.

A vállalat az eszköz fejlesztésekor ügyfelek visszajelzéseire építkezett, akik leggyakrabban hangoztatott igényei a cég szerint az autóban elérhető online kapcsolat, a fejlett lopásgátló megoldások és a karbantartást segítő adatok egyszerű elérhetősége voltak. Az autógyártó reményei szerint a SmartLink nem csak az okosabb funkciókra vágyó autósoknak, de az autókereskedőknek is jól jön majd, akik a terméknek köszönhetően a járművek megvásárlása után is kapcsolatban maradhatnak a vásárlókkal. A gyártó egyébként nem tartja kizártnak, hogy a későbbiekben a SamrtLink is kiegészüljön a SYNC 3-ból megismert, harmadik féltől származó appokra vonatkozó támogatással. Az OBD II-es eszköz korlátozott tesztüzemben már most számos járműben ott van, nyár elején pedig az Egyesült Államokban széles körben elérhetővé válik - az európai rajtról a cég egyelőre nem beszélt.

Igaz, a biztonsági funkciók központi részét képezik az eszköznek, kiemelten fontos lesz, hogy a vállalat annak kezét a megjelenést követően se engedje el, folyamatosan javítsa azon az esetlegesen felbukkanó sebezhetőségeket. Ezen a területen az autógyártóknak jókora lemaradást kell behozniuk: tavaly nem csak a Tesla járművein bukkant fel biztonsági rés, amely részleges kontrollt adott a támadóknak a jármű felett, de az is kiderült, a Volkswagen évtizedekig gyakorlatilag jelképes védelmet nyújtó központi zárat alkalmazott autóin. Keletebbre tekintve a Mitsubishi és a Nissan sem volt mentes a sebezhetőségektől, az egyik legbotrányosabb biztonsági hiba pedig 2015-ben a Chrysler egyes Jeep Cherokee modelljein tűnt fel, amelynek hála távolról a kormány és a sebességváltó is vezérelhető volt.