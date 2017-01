Ledobta a telefonos terhet a Microsoft

Szerény növekedésről számolt be a Microsoft friss negyedéves jelentésében. A negyedik naptári negyedévben (üzleti második) 24,1 milliárd dolláros bevételt ért el a cég, ez mindössze 1 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi, 2015 végi eredmény. Az árfolyamhatást és az egyszeri tételeket kiszűrve (mind az aktuális, mind a bázisévben) kicsit jobb a kép, így a növekedés 4 százalékos. A profit sem mozdult érdemben, az 5,2 milliárdos nettó eredmény mindössze 4 százalékkal bővült.

A Microsoft persze rengeteg piacon versenyez, lássuk hogyan szerepeltek az egyes divíziók.

Office és társai

Már egy ideje ez a Microsoft pénznyomdája, ebben a negyedévben sincs másképp, a 3,26 milliárd dolláros üzemi eredmény a legmagasabb a divíziók között. A 7,38 milliárdos bevétel jelentős, 12 százalékos növekedésnek felel meg (az árfolyamhatás kiszűrésével), ehhez képest meglepő, hogy az üzemi eredmény csak 1 százalékot nőtt - ez már a LinkedIn-felvásárlás hatása, amely önmagában 6 százalékpontot harapott ki, enélkül tehát 7 százalék körül alakult volna az eredmény növekedése.

A számok mindenesetre továbbra is lendületet mutatnak, bár az Office 365 vállalati licencek értékesítése folyamatosan lassul, a negyedév végére az üzleti előfizetések száma "csak" 37 százalékkal nőtt. Ez természetes folyamat, ahogy a bázis egyre nagyobb, egyre nehezebb kimagasló növekedési ütemet elérni (abszolút számot a Microsoft nem közöl). Van viszont számadat a konzumer előfizetésekre, ez egy év alatt 20,6 millióról 24,9 millióra növekedett, tehát továbbra is lendületesen bővül az otthoni felhasználók körében is az Office 365. Összességében (előfizetés és dobozos) a vállalati Office bevétele 7 százalékkal, a konzumer pedig 21 százalékkal lett magasabb.

A titkos fegyver Dynamics továbbra is folytatja a lendületes növekedést, a különböző vállalatirányítási rendszereket összefogó portfólió felhős kiadásának előfizetői duplázódtak éves viszonylatban, az új ügyfelek négyötöde pedig a SaaS-modellt választja. Ezzel együtt ez még mindig viszonylag új terület a Microsoftnál, a gyors növekedés inkább kötelező kör, mint meglepő eredmény.

A LinkedIn-akvizícióról is szót ejtett Satya Nadella elnök-vezérigazgató az elemzői konferenciahíváson. A cég a LinkedIn-féle Hire, Market, Sell és Learn üzleti szolgáltatásokban hatalmas üzleti potenciált lát és a tagok érdekeit szem előtt tartva ("members first") igyekszik ezt a lehetőséget ki is facsarni. Érdekes lesz látni, hogy a LinkedIn híresen felhasználó-ellenes gyakorlatával az új tulajdonos akar-e szakítani, és ha igen, mikor lesznek meg ennek az első eredményei. Egyelőre nem erre utalnak a jelek, Nadella büszkén fejtegette, hogy a LinkedIn Marketing szolgáltatás és a Sponsored Updates milyen gyorsan növekszik.

A LinkedIn egyébként jelenleg igen aggasztó formában van, a fantasztikus összegért, 26 milliárd dollárért (készpénzt kivonva 23 milliárdért) felvásárolt "szakmai közösségi háló" jelképes, 228 millió dolláros bevételt könyvelt el a negyedév során, ehhez pedig elképesztő, 201 milliós veszteség társult. Nagy kérdés, hogy hogyan és mikor tudja majd a Microsoft ezt termőre fordítani, korábban a vállalatnak meggyűlt a baja az online divízió, az Xbox és a telefongyártás megfordításával is, mindhárom évekig égette a készpénzt, milliárd dolláros nagyságrendben.

Felhős gyorsulás

A Microsoft szerveres üzletága (Intelligent Cloud) felemásan teljesített, a bevétel 10 százalékot ugrott éves szinten, 6,86 milliárdra, az üzemi eredmény viszont valamelyest, 4 százalékkal 2,4 milliárdra esett. Ezen belül a szerveres termékek bevétele 14 százalékot nőtt, a nagyvállalati szolgáltatások bevétele viszont némileg, 2 százalékkal visszaesett, ahogy több kliens is lemondta a Windows Server 2003-hoz kötött egyedi támogatási szerződéseket és tanácsadási szolgáltatásokat.

Az Azure egyre komolyabb lendületet vesz, az innen származó bevétel 95 százalékkal nőtt éves szinten. Ennél is fontosabb hosszú távon, hogy nem csak a szerződéskötésben sikeres a Microsoft, hanem az ügyfelek felhős költöztetésében is, a kihasznált számítási kapacitás is duplázódott az egy évvel korábbihoz képest. Ez fontos mutató, a felhős szolgáltatáshoz elkönyvelt bevétellel ugyanis lehet játszani (pl. különböző csomagos ajánlatokkal), de az Azure-ba költöztetett számítási feladatok már igazi fegyverténynek számítanak.

A Microsoft szerint az utolsó hónap felhős bevételeit (tehát nem csak az Azure infrastruktúrát, hanem az összes felhős szolgáltatást) éves szintre vetítve már 14 milliárdos forgalmat mutat, és jó úton van a korábban a 2018-as üzleti évre kitűzött 20 milliárdos éves felhős bevétel elérése felé.

PC, konzol, Windows

A nagy feltámadás egyértelműen a More Personal Computing üzletágé, amely levetette magáról a kudarcos okostelefonos szenvedést - ki is lőtt a profittermelő képesség. A bevétel ugyan 4 százalékkal, 11,82 milliárd dollárra zsugorodott, az üzemi eredmény viszont látványosan, 37 százalékkal, 2,5 milliárd dollárra nőtt - ez kimagasló eredmény. A bevétel kieséséből 7 százalékpontot a telefonok tettek ki, ezt a hatást kiszűrve tehát néhány százalékkal nőtt volna a részleg.

A Surface-részleg megszenvedte a mainstream Surface 3 kivezetését, a jelenlegi portfólió ugyanis kimondottan a high end és még magasabb piacokat célozza a Surface Pro 4 és a Surface Book segítségével. Ennek megfelelően a bevétel nem nőtt, de már az is komoly eredmény, hogy az olcsó modell kiesése ellenére a tavalyi szintet sikerült újra hozni. Ez jól tükröződik a bruttó marzson, amely 17 százalékkal nőtt a prémium felé tolódó termékmixnek betudhatóan. A telefonok természetesen folytatják a szabadesést, az innen származó bevétel 81 százalékkal esett, ahogy az utolsó Lumiák is kifutnak.

Nem hasít viszont a játékos részleg, amely összesítve 1 százalékos zsugorodást ért el, ahogy az Xboxok által generált forgalom visszaesett. Ezt ugyan részben tudta ellensúlyozni az Xbox szoftverek és szolgáltatások magasabb bevétele (ez 21 százalékkal nőtt), a digitális tranzakciók pedig meghaladták az egymilliárd dollárt a negyedév folyamán. Az Xbox Live aktív felhasználók száma is szépen gyarapodik, 15 százalékos növekedéssel már 55 milliónál tart - igaz, ebbe a konzolosok mellett a Windows 10 és a mobilos felhasználók is beleszámítanak.