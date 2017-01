Szélesre tárja kapuit a Play Store a Daydream VR appok előtt

Mostantól szabadon közzétehetik a Play Store-ban Daydreamre szánt alkalmazásaikat a fejlesztők, miután a Google a bétaidőszakot követően lebontotta mobilos VR platformjának utolsó korlátait is. A vállalat eddig néhány korábban választott partnerrel fejlesztett alkalmazásokat és "VR-élményeket" az egységesített androidos mobil VR rendszerre, hogy az biztosan megfelelő minőségű alapokkal indulhasson - utóbbi nem csak a felhasználóknak előnyös, de a terület után érdeklődő fejlesztők számára is példaértékű lehet.

A keresőóriás persze komoly minőségbeli követelményeket állít a platformját célzó alkalmazások felé. UX oldalról az alkalmazásnak értelemszerűen képesnek kell lenni a felhasználó fejének folyamatos követésére, közben pedig egy stabil horizontvonalat is fent kell tartania. Az app mindezek mellett soha nem válthat váratlanul kétdimenziós "egyszemes" nézetre, továbbá nem avatkozhat be a kép rendszerszintű stabilizálásába. A vállalat a Daydream platformhoz tartozó kontrollerrel kapcsolatban is hoz kritériumokat: az eszköz a VR appokban kvázi "lézer pointerként" kell hogy funkcionáljon, ennek megfelelően a virtuális kurzor látszólagos távolsága is meg kell egyezzen annak a tárgynak a távolságával amelyre mutat. Az alkalmazásban a hosszabb listák végigpörgetése a kontroller touchpadjének érintésével kell működjön, továbbá a felhasználónak meg kell hagyni a lehetőséget hogy kiválassza, jobb vagy balkezes vezérlést használna.

Ami a funkcionális követelményeket illeti, a szoftvernek VR üzemmódban többek között el kell rejtenie az androidos értesítési és navigációs sávokat, illetve a Google VR SDK valamely támogatott verzióját kell használnia. Teljesítmény tekintetében a vállalat szigorúan irtja az időről időre összeomló appokat, továbbá arra is kötelezi a fejlesztőket, hogy ha a szoftvernek 3 másodpercnél többre van szüksége a betöltődéshez, VR üzemmódban adjon valamilyen visszajelzést a felhasználó felé, hogy miért tart ennyi ideig a folyamat - az app emellett nem produkálhat túlmelegedési figyelmeztetést legalább 30 perc folyamatos használat erejéig.

Ha valaki a Play Store-ba vinné VR alkalmazását, természetesen a mezei appokhoz hasonlóan meg kell felelnie az alkalmazásbolt tartalmi követelményeinek, illetve leírásában egy 360 fokos gömbpanoráma is kell hogy szerepeljen az app tartalmáról. Egyelőre persze a felhasználók nem tódulnak majd tömegesen a hasonló szoftverekért, hiszen a Daydream platformot csak néhány készülék támogatja, a Google Pixel okostelefonjaival az élen - de a csapatban például a Huawei Mate 9 is ott van. Az idén megjelenő modellekkel persze valószínűleg gyorsan bővül majd a lista, és a VR-re szomjazó felhasználók is egyre nagyobb számban próbálgatják majd végig a daydreames appokat.