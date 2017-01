Minőségi ugrást hozott a WebGL 2

A Chrome 56 és Firefox 51 böngészőverzióknak hála immár a nagyközönség számára is elérhető a WebGL 2. A webes grafikus API második verziója szabad szemmel jól látható minőségbeli előrelépést hoz a böngészős renderelt megjelenítésben. Mindezért cserébe a fejlesztőknek nem kell megtanulniuk egy teljesen új API-t, hisz a WebGL 2 a már évek óta elérhető OpenGL ES 3.0-ra alapoz, ami várhatóan meggyorsítja a webes megoldás terjedését.

Nem véletlen, hogy a mobilos szabványt vette alapul a WebGL felett is bábáskodó Khronos Group, az OpenGL ES 3.0 ugyanis már több mint négy éve a piacon van, így azt az eszközök döntő többsége támogatja, legyen szó okostelefonról vagy tabletről. PC-k oldalról OpenGL 4.3 támogatás szükséges, amit videokártya oldaláról nem nehéz megugrani, a GeForce 400-as sorozat és a Radeon HD 5000-es széria már megfelel a kritériumnak, mindkettő alaphangon 6-7 éves fejlesztés. Az Intel integrált megoldásinak oldaláról már nem ennyire triviális a helyzet, az OpenGL 4.3-at ugyanis csak a Haswell, azaz 2013 közepe óta támogatják a vállalat termékei, így az Ivy Bridge vagy annál régebbi megoldások kiesnek a körből, ami relatíve sok, még használatban lévő konfigurációt érinthet.

Az OpenGL ES 3.0 mint alap természetesen a képességekben is megmutatkozik, aminek megfelelően a a WebGL 2 is támogatja az "instanced renderinget", mellyel egy tárgy egy paranccsal többször is lerajzolható, de emellett még például a PBO (Pixel Buffer Object), a primitive restart, illetve a rasterizer discard funkció is támogatott, az élsimítással egyetemben, melynek minőségéről a fejlesztő dönthet. Akad számos ellenpélda is, a WebGL 2 például nem támogatja az OpenGL ES 3.0-val bevezetett ETC2 és EAC textúratömörítéseket, amelynek oka, hogy a megoldásokat rendszerint nem támogatják a PC-s GPU-k, ami ezért inkompatibilitáshoz vezethetne. A két API közti további egyezéseket és különbséget a Khronos Group most is alaposan dokumentálta, az információ a cég weboldalán bárki számára hozzáférhető.

Half Life 2 böngészőben?

WebGL 2 képességeit demonstrálva egy friss demót publikált a Mozilla. Az egyelőre csak rögzített formában megtekinthető bemutató meggyőző minőséget mutat, a grafika az előző évtized első felében látott csúcsot képviseli, ami így közel van a 2004-ben bemutatkozott Half Life 2 minőségéhez. Mindez a böngészős játékok egy új szintjét vetítheti előre, amellyel párhuzamosan más alkalmazások is elkezdhetnek kacsintgatni a WebGL második verziója felé. Az előd képességeit például a Google Maps is használja, a nyáron megújult Street View funkció már erre az API-ra épít, ennek hála pedig kevésbé darabos mozgást és jobb renderelést biztosít, főként mobileszközökön.