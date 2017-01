Kőkemény monetizálás indul a Facebook Messengeren

Pár hónapja tudjuk, hogy a Facebook reklámfelületeinek teljes kiárusítása után a leányvállalatok következnek a sorban, vagyis az Instagram, a WhatsApp és a most fókuszba került Messenger. A chatszolgáltatást már havi egymilliárdan használják, úgyhogy a közösségi óriás számára egyre sürgetőbbé válik, hogy bevételszerűen is növelje a számokat. Most éppen egy hagyományosabb reklámformát kezd tesztelni a felületen megjelenő képes hirdetésekkel, melynek részleteiről Eddi Zhang, a szolgáltatás termékmenedzsere számolt be egy blogbejegyzésben.

A szponzorált hirdetések kártya-formátumban fognak megjelenni, a közölt kép alapján a Messenger-felület főképernyőjén, közvetlenül a "Kedvencek" (azok az ismerősök akikkel a felhasználó sok üzenetet vált) és a "Jelenleg elérhető" rovatok között. Méghozzá nem is kis méretben, ami ebben a formában bosszúságot okozhat a felhasználónak, ha rendszeresen át kell görgetnie a reklámokon - ahhoz hasonlóan, ahogy a bannereknél szokás. Maga a kártya egy képet tartalmaz, rövid szöveget és ez alatt egy linket, amely valószínűleg különböző interakciókhoz állítható be, például a hirdető weboldalára vagy Facebook oldalára mutat, esetleg egy kifejezett szolgáltatás regisztrációjához vagy egy Messenger üzenet megnyitásához vezet.

Nem győzi hangsúlyozni Zhang, hogy a hirdetők továbbra sem üzenhetnek saját maguktól, csak ha a felhasználó kezdeményezi, illetve ezek a reklámok nem fognak megjelenni közvetlenül az üzenet törzsében. A felületen feltűnő hirdetéseket pedig elrejthetik vagy jelenthetik a felhasználók már a tesztüzemben is.

Egyelőre a tesztelés Thaiföldön és Ausztráliában indul a következő hetekben, ahogy a termékfelelős fogalmaz, "az emberek nagyon kis csoportjában". Az eredményektől függ majd, hogy a Facebook kiterjeszti-e a próbát széles körben, vagy mondjuk lejjebb vesz-e a hirdetés méretéből, és milyen beállításokat fűz hozzájuk az elrejtésen és a jelentésen kívül - bár valamivel kevésbé lenne zavaró, ha legalább a reklámok kategóriáit ki lehetne választani, ez a funkció más felületen sem lehetséges.

Jelenleg is több mint havi egymilliárd üzenetet váltanak a felhasználók és cégek egymással a felületen, ezzel az adattal próbálja a Messenger elfogadtatni, hogy a hirdetések folytatása következik - de az nem derül ki, hogy például mennyi felhasználó szokott ezzel a lehetőséggel élni vagy tartalom szerint mennyire hasznosak az üzenetváltások. Más messengeres hirdetési formák közé tartoznak a Facebook hírfolyamából a chat-ablakba vezető hirdetések, a Messengerben megjelenő szponzorált üzenetek és egyéb chatbotok, amelyekhez már analitikai rendszer is elérhető. A felsorolás valószínűleg egyre tovább fog bővülni, és a tesztelés után az is kiderül, hogy melyek a leghatékonyabbak ezek közül.