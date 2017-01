"Játékmóddal" érkezik a Windows 10 új kiadása

A PC-s játékosoknak akar kedvezni a Microsoft legújabb fejlesztése, a Windows 10 Creators Update-tel élesedő új Game Mode. A konzolos gyökerekkel rendelkező új technológia az operációs rendszer erőforrás-kiosztásába nyúl bele, a cél pedig közelebb hozni a PC-k kaotikusabb világát az Xbox kiszámítható környezetéhez. Lássuk, mit tudunk eddig a fejlesztésről.

Okosabban osztani a magokat

A legfontosabb a CPU-s és GPU-s erőforrások átgondoltabb allokációja. A rendszer a játékos üzemmódban az egyes processzormagokat fixen a futó játék programszálainak dedikálja, és ezen a magon a címnek nem is kell osztoznia semmin. A rendszer és a háttérben futó alkalmazások kapnak saját processzormagot, amelyet akár 100 százalékon kihajthatnak, de a játék által befoglalt magokhoz nem kapnak hozzáférést. Az egyelőre nem világos, hogy pontosan hogy osztja ki a magokat a rendszer, a legvalószínűbb, hogy az összes háttérben futó alkalmazást egyetlen magra húzza össze a rendszer, de ehhez a maghoz egyébként a futó játék is kap hozzáférést, tehát pazarlás nem történik, csupán a szeparáció lesz erősebb.

A megoldást Kevin Gammill, az Xbox Platform Partner Group projektmenedzsere azzal indokolta, hogy ezzel a megközelítéssel hatékonyan kiküszöbölhető a legzavaróbb jelenség, a játékok ideiglenes "beakadása". Ezt ugyanis jellemzően az okozza, hogy egy háttérben futó alkalmazás hirtelen szeretne több számítási kapacitást, ehhez pedig a rendszernek át kell rendeznie a CPU-magok között a terhelést, a kontextusváltás pedig akadozó megjelenítést hoz néhány másodpercre vagy tizedmásodpercre.

Jelenleg ugyanis az operációs rendszer például egy nyolcmagos gép összes magja között szétteríti a játék számítási igényét, vegyesen az operációs rendszer és a háttérben futó alkalmazások programszálaival. Vagyis a játék nem kap exkluzív hozzáférést egyetlen maghoz sem, ami egy dinamikus és meglehetősen kiszámíthatatlan környezetet teremt. Ez asztali, nem vizuális alkalmazások esetében kiválóan működik, azonban amikor egy játéknak minden minden 16,66 ezredmásodpercben konzisztensen szállítania kellene egy képkockát (60 FPS-t feltételezve), akkor ez komoly hátránnyá válik, és a konzisztencia, a kiszámítható viselkedés hirtelen felértékelődik.

A Game Mode nem csak a CPU-magok affinitását szabályozza újra, hanem a GPU működésébe is belenyúl. Tömören az előtérben futó alkalmazás (esetünkben a játék) az eddiginél nagyobb szeletet kap a grafikus eszköz erőforrásaiból, a rendszer működéséhez, az asztal rajzolásához a Game Mode-ban az eddiginél kevesebbet tesz félre a Windows 10.

Konzolos gyökerek

A Game Mode egyébként a Microsoft xboxos tapasztalataira épül, az Xbox One-nál ugyanis komoly szerepet kapott az erőforrások megosztása. "A konzolos operációs rendszerekben már eszközöltünk hasonló fejlesztéseket, és rengeteg tapasztalatot szereztünk. Gyakorlatilag fogtuk azokat a tapasztalatokat és koncepciókat és most elhoztuk a Windows környezetbe is, ez testesül meg a Game Mode-ban" - mondja Gammill.

Az Xbox One szoftveres-hardveres partíciói (forrás: wccftech.com)

Miről lehet szó? Az Xbox One esetében a konzol fölött a játék nem kapott teljes uralmat, a rendszer fenntartott magának bizonyos processzormagokat és egyéb erőforrásokat, ez tette lehetővé, hogy játék közben osztott képernyőn (Snap) más tartalom (például Skype-hívás) is megjelenhessen. A Game Mode-dal pedig a cél pontosan az, hogy a PC-k is kicsit közelítsenek a konzolok kiszámítható viselkedéséhez és csökkenjen azon faktorok száma, amelyekre a játékoknak oda kell figyelni (és amelyek miatt túl kell biztosítani a PC-s környezetet).

Fontos részlet, hogy a Game Mode nem kapcsolja le a háttérben futó alkalmazásokat és service-eket, vagyis a rendszer stabilitása és működése semmiben nem fog változni. "Egy dologban biztosra akartunk menni, hogy a Game Mode 'nem okoz kárt' és nagyon odafigyeltünk, hogy nem kapcsolhatunk le dolgokat tetszés szerint" - mondta Gammill. Tehát sem a vírusirtót, sem a háttérben futó BitTorrent-klienst, sem egyéb szoftvert nem kapcsol le a rendszer, ha ezek sok erőforrást foglalnak le, akkor azon a Game Mode sem fog segíteni, ezeket manuálisan kell majd takarítani, ahogy eddig is.

Mennyi az annyi?

A fentiekből látszik, hogy a Game Mode nem elsősorban a nyers teljesítményen segít, a cél az egyenletes, konzisztens megjelenítés. A konkrét teljesítménykülönbség rengeteg tényezőtől függ, például hogy hány magos a CPU és hány magot képes kihasználni ebből a játék, CPU vagy GPU korlátos-e az adott cím, stb. Ideális esetben 2-5 százalékkal gyorsabban futhatnak a játékok, a konzisztencia mellett mintegy melléktermékként.

Jó hír, hogy a Game Mode nem csak az UWP platformot használó játékoknál lesz elérhető, hanem a "normális", Win32-es platform is megkapja. Arról nincs információ, hogy pontosan melyik játékok fogják támogatni ezt az üzemmódot, de várhatóan rengeteg címnél elérhetővé teszi azt a Microsoft. Bizonyos játékok esetében pedig automatikusan be is kapcsol majd a Game Mode. Az üzemmód szerencsére teljesen opcionális, így tetszés szerint használható.

Az UWP és a Win32 kezelése egyébként nem egységes, Gammill szerint a problémát az okozza, hogy nem kristálytiszta mindig, hogy a Win32-es játék "hol ér véget", vagyis mely programszálak tartoznak hozzá, mivel változatos rendszerhívások keverednek a fő .exe állománnyal. Az UWP esetében egyértelműbb a dolog, a rendszer pontosan tudja, hogy mi a játék és mi nem, így itt valamivel hatékonyabban tud dolgozni a Game Mode.

A hardveres kompatibilitás egyszerűbb kérdés, amin fut a Windows 10, azon elérhető is lesz a Game Mode, legyen az AMD vagy Intel CPU, AMD vagy Nvidia GPU, a fejlesztés előnyei élvezhetőek lesznek. A Game Mode kipróbálható már a Windows 10 Insider Preview következő kiadásával, a nagyközönség pedig a Creators Update-tel veheti majd kézbe - várhatóan április folyamán. A Game Mode fejlesztése ezzel még nem fejeződik be, a Microsoft a jövőben is tovább csiszolja majd a megoldást.