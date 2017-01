Eladja Terra Bella műholdas divízióját az Alphabet

Megválik műholdas üzletágától a Google, pontosabban az Alphabet anyacég, a TechCrunch forrásai szerint. A Terra Bella névre hallgató divíziót a vállalat 2014-ben hozta létre, az akkor még Skybox Imaging néven futó, műholdas képalkotással foglalkozó vállalat felvásárlásával. Az 500 millió dolláros akvizíció egy sor spekulációnak utat engedett, a Google Maps térképeinek részletesebb megjelenítése mellett az is felmerült, hogy a bekebelezett cég a fejlődő területeken történő műholdas internetszórásban is szerepet játszhat.

Most a Terra Bella az ugyancsak műholdas képalkotásban utazó Planet Labshoz kerül. Hivatalos vételárat egyelőre nem tudni, a cégekhez közel álló egyes források 300 millió dollárról beszélnek, de az is felmerült, hogy az Alphabet gyakorlatilag "adományként" adja át a vállalatot a Planet Labsnak. Az eladási ár jelentős csökkentésében (eltörlésében?) annak is szerepe lehet, hogy a vállalatnak 2014-ben 13 darab műhold felbocsátására volt megrendelése, ebből azonban tavaly őszig csak összesen ötöt sikerült megvalósítania.

A felvásárló cég egyébként a műholdas iparágnak egyre jelentősebb szereplőjévé válik, máig közel 160 millió dollárt kalapolt össze befektetőitől, 2015-ben pedig az ugyancsak műholdakkal foglalkozó BlackBridge vállalatot is beolvasztotta. Ezzel együtt jól látszik, hogy a Planet Labs mögött álló tőke és a felvásárlás lehetséges ára még mindig elég távol áll egymástól, így nincs kizárva, hogy a megállapodással a Google anyavállalata részesedést szerez a cégből. A keresőóriás így továbbra sem maradna közeli műholdas partner nélkül, és a Maps fejlesztésének tempójából sem kellene visszavennie. Ezt megerősíteni látszik, hogy a TechCrunch értesülései szerint a vállalat 2014-ben a Planet Labs felvásárlásának gondolatával is játszadozott.

A nagyon sűrű műholdas képalkotás piaca most kezd bemelegedni egyébként, nem véletlen, hogy a Google is helyezkedik ezen a területen. Az akár naponta frissülő műholdas képek, kombinálva a fejlett képfelismerő és -elemző algoritmusokkal új generációs analitikai megoldásokat tesznek elérhetővé. Ezekkel a rendszerekkel előrejelezhető a megfigyelt mezőgazdasági területek terméshozama, viszonylag pontosan kiértékelhetőek globális és regionális gazdaságok trendjei (például a megfigyelt áruforgalom alapján) - a lehetőségek szinte korlátlanok. Ahhoz azonban, hogy ezek a rendszerek integrált egésszé váljanak, a sok részelemet is fel kell készíteni erre, ezért fontos, hogy az SAP-tól a változatos informatikai fejlesztőkig mindenki ebbe az irányba fejleszt.

Az óriáscég az elmúlt időszakban igyekszik rendet tenni különböző projektjei között, a műholdas részeg visszatekerése mellett magaslégköri internetszóró ballonjait is visszahozta a földre, önvezető autós fejlesztéseit pedig a Waymo spinoff-cégbe szervezte ki, amellyel kvázi autóipari beszállítóvá válik. A Skybox Imagingként indult Terra Bella azért vált fölöslegessé a keresőóriás számára, mert annak képességeit elsősorban a Google Earth Enterprise változatánál vetette be, utóbbi vállalati szolgáltatást azonban nem sokkal a műholdas cég felvásárlása után, 2015-ben végül kivezette - annak támogatása egyébként idén márciusban szűnik meg teljesen.