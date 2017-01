Az LG és a Sony sem gyárt többé 3D tévéket

Utolsó leheletükhöz érkeztek a 3D TV-k, a technológia érdeklődés hiányában az azt támogató utolsó nagy gyártók repertoárjából is kivonul. A "térbeli" tévézés halála valószínűleg nem ráz majd meg sokakat, a 3D tartalmak fogyasztásához szükséges szemüvegek a legtöbbeknél jó eséllyel évek óta a fiókban nyugszanak - így gondolják legalábbis a legnagyobb tévégyártók, akik közül a technológia utolsó mentsvárának számító Sony és LG is bejelentették, 2017-ben megjelenő készülékeik már egyáltalán nem támogatják majd a 3D funkciót, beleértve a csillagászati árú OLED csúcsmodelleket is.

A Samsung már tavaly hivatalosan kihátrált a 3D tévézés mögül, de a képesség idén az olyan nevek portfóliójából is rendre kimaradt, mint a Vizio, a Sharp, a TCL vagy a Hisense. A CNetnek nyilatkozva az LG termékfejlesztési vezetője Tim Alessi úgy fogalmazott, a 3D funkciók az otthoni felhasználásban sosem vetették meg igazán a lábukat, azok nem számítanak lényeges szempontnak új készülék vásárlásakor, és 3D üzemmód tényleges használata sem volt igazán elterjedt. Az LG 2017-ben a kigyomlált 3D megoldások helyett új technológiákra fókuszál majd, mint például a HDR, amelytől sokkal nagyobb érdeklődésre számít. A Sony hasonló álláspontot képvisel, a piaci trendekre hivatkozva kaszálta el a megoldást.

A 3D tartalmaknak az Avatar mozifilm adott komoly lökést, amelynek megjelenését követően 2010-től szinte minden csúcskategóriás tévében ott volt a 3D funkció, amely rövidesen az olcsóbb modellekbe is lecsorgott. Az eszközökhöz természetesen a térbeli élményhez szükséges szemüvegeket is mellékelték a gyártók - sokaknál épp utóbbiak viselete jelentette a szűk keresztmetszetet a felhasználói élményben. A technológia eleinte jókora lendülettel lőtt ki, még 3D-s tévécsatornák is feltűntek az éterben, ezek azonban 2-3 évet éltek meg, majd visszaálltak a hagyományos adásra. A kezdeti fellángolás után az otthoni 3D-képes eszközök eladásai is gyors hanyatlásnak indultak, 2012 óta azok száma minden évben csökken - az NPD Group elemzése szerint tavalyra az összes értékesített tévének csak 8 százalékát tették ki a funkcióval szerelt modellek.

A 3D tehát nem kell a felhasználóknak, manapság annál a 4K vagy UHD felbontás, a HDR, de még az "okos" képeségek is erőteljesebb hívószót jelentenek - természetesen a kijelzőmérettel az élen. Ezzel együtt persze biztos lesznek majd akik hiányolják majd a funkciót, ők kénytelenek lesznek a 2017 előtti modellekre hagyatkozni. Tartalmakat a 3D-re vágyók mindenesetre továbbra is kapnak majd, jelenlegi állás szerint ugyanis a térbeli Blu-ray filmek továbbra sem tűnnek majd el a piacról.