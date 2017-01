A Microsoft és a Google is az iskolákat célozza

Egyszerre két nagyvállalat, a Microsoft és a Google is a pedagógusoknak szóló újdonságokkal hozakodott elő a BETT oktatástechnológiával foglalkozó kiállítás apropójából. A Londonban tartott rendezvény évente több mint 34 ezer résztvevőt vonz a városba 138 országból, akiknek nagyjából 30-30 százaléka tanár és döntéshozó, mellettük a technológiával foglalkozó szakértők és az értékesítők érdeklődnek a bemutatott újdonságok iránt - tehát azok, akik a jövő tanév informatikai beszerzéseit tudják befolyásolni az iskolában.

Lényeg, hogy Windows 10 legyen

Ma jelentette be a Microsoft az Intune for Education felhőalapú alkalmazás- és eszközmenedzsment szolgáltatást, amellyel a tanárok és az iskolai informatikusok számára egyszerűbbé válik a közösen használt informatikai eszközök konfigurálása és felügyelete. A tudnivalókat és a többi újdonságot Yusuf Mehdi, a Microsoft Windowsért és eszközökért felelős vállalati alelnöke mutatta be részletesen egy hivatalos blogbejegyzésben.

Főként azoknak az alkalmazásoknak a kezelésére vonatkozik a szolgáltatás, amelyet a Microsoft tavaly vezetett be az iskolákba, köztük a képernyőre írást lehetővé tevő Windows Ink, az Office 365 osztálytermi csomag, az olvasás- és íráskészséget fejlesztő OneNote taneszközei, és a vizualizálást segítő Power BI funkciók. A rendszer alkalmazkodik a használatban lévő Windows 10 eszközökhöz és szoftverekhez - de a nem Windows 10-et használó iskolai gépekről nincs most szó.

"A pedagógusok nap mint nap olyan kihívásokkal néznek szembe, melyre talán nem is gondolnánk: az amerikai tanárok 90%-a kollégáival megosztva használja a tantermi eszközöket, 50%-uk szakmai támogatás nélkül, egymaga felel a mindennapos karbantartásáért, 60%-uk pedig saját maga vásárolja meg és telepíti a különböző alkalmazásokat." - írja a Microsoft közleménye.

Az Intune for Education szolgáltatás főleg azoknak nyújt segítségét, akik évente egyszer szeretnék elhelyezni az osztálytermekben a gépeket, és tanév közben már nem érnének hozzá fizikailag, csak távolról. Megtalálható benne az "Express Setup" lehetőség, amellyel az alapértelmezett beállítások gyorsan elfogadhatóak az egész osztálytermi vagy iskolai gépparkban - ez azért is érdekes, mert pár hete derült ki, hogy a Microsoft az Express Setup utat kivezeti a hagyományos gépek telepítési folyamatai közül.

Tanulónként 150 különböző beállítás hozható létre, amely a diák belépésekor megjelenik bármely eszközön, alkalmazásban, böngészőben, Start menüben vagy a Windows Defender alkalmazásban. Szintén minden belépés után megtalálhatóak az eszközön azok az appok, amelyet a tanuló vagy a tanár az üzleti vagy az oktatási csomagból töltött le - a School Data Sync segítégvel csoportok is létrehozhatóak iskola-, osztály vagy egyéb specializáció (például alap- vagy emelt szint, szakkör) szerinti felosztásban. A rendszer integrálható más Microsoft felhős szolgáltatásokkal is, beleértve az Office 365 oktatási csomagot.

Új típusú, oktatásra specializált Windows 10-es laptopokat is kínál a Microsoft az alkalmazás- és eszközkezelő szolgáltatás mellett - ezeknek kommunikációjával már tudatosan rájátszik a Google Chromebookhoz kapcsolódó szintén mai bejelentésre. Elérhetővé vált az érintőtollal ellátott HP ProBook x360 11 oktatási kiadása 289 dolláros ártól kezdődően és a HP Stream 11 Pro G3 for Education 189 dolláros árról indulva. Az Acer kínálatában a 29,5 centiméteres, 360 fokban forgatható kijelzővel rendelkező TravelMate Spin B118 rendelhető 300 dolláros ártól. A Lenovo a ThinkPad 11e típust hagyományos és Yoga változatban kínálja az iskolák számára 419-499 dollártól februártól kezdődően, a Lenovo N24 majd 2017 közepétől lesz megvásárolható, egyelőre az árát sem hozta nyilvánosságra a gyártó. Még egy új eszköz, a főleg oktatási termékekkel foglalkozó JP.IK TURN T201 PC-je jelent meg, amely alapértelmezetten rendelkezik a tanárok és a diákok közös munkáját támogató Inspiring Knowledge Education szoftverrel, beépített mikroszkóppal és a hőfok változását mérő Thermal Probe funkcióval a természettudományi kísérletekhez.

Még egy érdekesség a Minecraft oktatási verziójának frissítése, amelyet eredetileg a tavalyi BETT kiállításon mutatott be a cég, azóta 100 országból több mint 75 ezer diák és tanuló próbálta ki a szoftvert, mely különböző oktatási tartalmakkal rendelkezik például földrajzi, biológiai, matematikai témakörökben. A felhasználók visszajelzései alapján építették bele a fejlesztők a megállítást lehetővé tevő Global Pause funkciót, a chaten belüli beszédfelismerést és jobb megjelenést, illetve új Minecraft mobokat. A használatot 60 mentor is segíti 19 különböző országból - a közösségben egyelőre nem tűn föl magyar név, de a mentorok írásban bárkinek segítenek. A weboldalról nem derül ki a szoftver használatának ára, azokhoz valószínűleg Microsoft partnereken keresztül juthatnak az érdeklődők.

A Google is ráerősít

Már több mint 20 millió tanár és diák használja a Chromebookot legalább heti rendszerességgel és több mint 70 millióan a G Suite for Education előfizetői - derül ki a Google közleményéből. A program így is nagyon sikeresnek mondható, főleg az Egyesült Államokban, és a Google ebből kiindulva még tovább építené a felhasználói bázisát, illetve az eladásait.

Egyik problémát az jelentette, hogy a Chromebookok érintőkijelzőjének nem sok hasznát lehetett venni, amíg meg nem jelent az Android apps a Chrome OS-en - de hamarosan ez megoldódik, és minden új Chromebook megkapja az Android-alrendszert. Főleg hibrid eszközökön lehet kihasználni, ezért is jelentett be a Google két új eszközt, az Asus Chromebook C213-t és az Acer Chromebook Spin 11-t. Mindkettő USB-C töltővel működik és használható érintőtollal, amellyel a diákok jegyzeteket és rajzokat készíthetnek a képernyőre vagy törölhetik azokat, az optikai karakterfelismerővel pedig kézírások is kereshetőek. Egyik érdekességük a kamera, amely laptopként kihajtva a felhasználó felé fordul, de tabletként kihajtva szerepet kap a billentyűzet fölé beépített kamera is, amelyet például mikroszkópként, tárgyak fotózásához tudnak használni a diákok. Egyelőre ezeknek áráról és megjelenéséről nincs információ, valószínűleg a jövő évi tanévindításra időzíti a cég.

Új tartalmak is érkeztek a Chromebookokhoz, mivel a Google hangsúlyt fektet arra, hogy az eszközök értékesítése mellett a használatot is ösztönözze. Az Android appok számára hamarosan az adminisztrátorok mappákat hozhatnak létre, és feltelepíthetik az alkalmazásokat a kiválasztott gépekre - ezzel például szabályozhatják, hogy csak a megfelelő oktatási célú appok kerüljenek fel a gépekre, mivel innentől kezdve a diákok is böngészhetnek a lehetőségek közt. Több millió app közül letölthető például a szenzoros mérésekhez használható Science Journal vagy saját mesék készítéséhez a Toontastic 3D, ezen kívül az Adobe is optimalizálta Chromebookokhoz a Photoshop Mix, Lightroom Mobile, Illustrator Draw, Photoshop Sketch, Adobe Comp CC, és a Creative Cloud Mobile alkalmazásokat - ezek ingyenesen letölthetőek a diákok eszközeire.

Egyelőre a Microsoft és Google eszközei, alkalmazásai kevésbé elérhetőnek tűnhetnek a magyar iskolák számára - 2015/2016-os KSH adatok szerint például az általános iskolákban 6,1 az egy számítógépre jutó tanulók száma -, az bizakodásra adhat okot, hogy az eszközök árai csökkennek, az appok nagy része pedig ingyenesen is elérhető.