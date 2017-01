Fejlesztői változásokat is hoz az iOS 10.3

Számos újítással érkezik a félidős, 10.3-as jelölésű iOS. Az Apple mobilos operációs rendszere a felhasználóknak szánt kisebb-nagyobb újítások mellett a fejlesztők szempontjából is fontos lépés lesz, ugyanis a vállalat hosszú idő után az alkalmazások értékeléséhez is hozzányúl. Emellett a csőben lévő iOS az ígéret szerint hibákat is javít, amelyek között az elsősorban iPhone 6 tulajdonosokat őrületbe kergető váratlan leállás megszüntetése áll az első helyen.

Az iOS egyik láthatatlan, de annál jelentőségteljesebb újítása az APFS (Apple File System) fájlrendszer bevezetése. Ez hatalmas műszaki ugrásnak ígérkezik a ma használt HFS+ lassan két évtizedes megoldásaihoz viszonyítva. A dokumentáció szerint az APFS már az alapoktól a flash-alapú háttértárak (SSD-k) igényei szerint készült, és natívan támogatja a háttértártitkosítást is - ez utóbbi HFS+ alapokon csak a kiegészítő File Vault révén működik. Ezen felül rengeteg extra funkciót hoz az APFS, az írási műveletek kötegelésétől (write coalescing) a naplózás finomabb (nanoszekundumos) szemcsézéséig, natív TRIM-támogatásig, amelyeknek hála bizonyos esetekben jelentősen gyorsulhatnak a háttértárműveletek.

A fejlesztők már kipróbálhatták az APFS képességeit, azt az Apple béta formában azt korábban elérhetővé tette a macOS Sierrában, korlátozásokkal. Ennek értelmében APFS fájlrendszerű partícióról nem lehet bootolni, illetve sem a Fusion Drive, sem pedig a Time Machine biztonsági mentés nem támogatott. Ettől függetlenül a visszajelzések pozitívak lehettek, hisz a vadiúj fájlrendszer bevezetését sokan csak az ősszel érkező iOS 11-től várták, az Apple viszont mihamarabb bevetné az APFS-t, amit az Apple Watch-tól kezdve a MacBookokon át idővel minden eszköz megkap majd.

A fejlesztők és a felhasználók is örülhetnek



A változások szele az App Store-t is elérte, végre. Az Apple egy nagyon régi adósságát törleszti az interakció lehetőségével, a fejlesztők reagálhatnak az egyes értékelésekre, hibajelentésekre. A felhasználó verziónként továbbra is egyetlen értékelést hagyhat, amire ugyanennyi reakció érkezhet a készítő oldaláról, a szerkesztés lehetősége természetesen meglesz. Ezzel párhuzamosan egy kényelmi fejlesztés is jön, amelynek hála a felhasználó az alkalmazás elhagyása nélkül hagyhat értékelést.

Szigorítás is lesz: az értékelések kéréséhez az Apple ezután szabványos API-t kínál, ezt meghívva kérhetik a fejlesztők a felhasználó szöveges vagy csillagokban kifejezett véleményét. Az új API exkluzív lesz, tehát a most általános felugró üzenetek helyett kötelező lesz ezt a formát használni majd. A szigorúság abban is megnyilvánul, hogy ezt majd évente maximum háromszor teheti meg a fejlesztő, egy új opció segítségével pedig akár teljesen ki is lehet majd kapcsolni a felugró kis párbeszédablakokat.

A változtatást valószínűleg örömmel fogadják majd a felhasználók, hisz egyes alkalmazások jelenleg akár havi háromszor is emlékeztetnek, ami sokak számára zavaró. Ennek legfőbb oka egyébként, hogy az új app-verzióval a rendszer sztornózza az alkalmazás tetszési indexét jelző nulla és öt között mozgó pontszámot, a pozitív értékelés pedig befolyásolhatja az új vásárlók begyűjtését, ezért a fejlesztőknek időről időre folyamatosan kunyerálniuk kell az értékeléseket.

Azért, hogy erre ritkábban legyen szükség, mostantól az alkalmazás verziójának cseréje, illetve ezzel együtt az eszköz oldali teljes frissítés nélkül cserélhető lesz az alkalmazás ikonja, így legalább ebben az esetben nem kell nulláról indítani az értékeléseket. Arról egyelőre nincs hír, hogy erre lesz-e bármilyen korlátozás, azaz a fejlesztők milyen sűrűn cserélgethetik majd az ikonokat.

Az elveszett AirPods-ok nyomában

Az iOS 10.3 a Find My iPhone alkalmazáshoz is hozzányúl, amellyel így már az Apple vezeték nélküli, igen könnyen elhagyható fülhallgatóját, az AirPods-ot is be lehet mérni, jobb esetben. Mivel az AirPods-ban sem GPS, sem pedig Wi-Fi nincs, csak a Bluetooth jelerősségre, vagy a csatlakoztatott eszköz pozíciójára alapozhat majd a rendszer. Előbbivel legfeljebb a távolságot lehet majd behatárolni, ami bár nem túl pontos, de a semminél azért több.

Az Apple lépése annak fényében érdekes, hogy néhány hete már megjelent egy a funkciót ellátó alkalmazás az App Store-ban. A Finder for AirPods szoftverért 3,99 dollárt kért készítő, amit nem sokkal a megjelenés után indoklás nélkül távolított el az Apple. Az iOS 10.3 új funkciója fényében már sejthető, hogy az Apple miért távolította el alkalmazásboltjából az appot. A lépés vitatható, meglepőnek viszont annál kevésbé nevezhető, hisz hasonlóra már volt példa. A képernyő színhőmérsékletét napszakhoz igazító f.lux szoftvert például nem is engedte be áruházába a cég, helyette végül a tavaly megjelent 9.3-as iOS-be implementálta egy hasonló megoldást, a f.lux pedig ennek ellenére maradt a tiltólistán.

Újra lesz élet 30 százalék alatt



Végül, de nem utolsó sorban hibajavításoknak és a teljesítmény javításának is helyet ad a közelgő iOS 10.3, sajnos nem alaptalanul. Nem hivatalos információk szerint az operációs rendszer új verziója javít a rendszer reszponzivitásán, ami elsősorban az iPhone 7-nél régebbi készülékkel rendelkező tulajdonosoknak lehet jó hír, az iOS 10-zel ugyanis bizonyos helyeken a korábban tapasztaltakhoz képest érezhetően lassabban reagál a rendszer.

Ennél az iPhone 6 tulajdonosoknak sokkal fontosabb hír, hogy az Apple javítja az iOS 10.2-vel érkezett rendkívül irritáló problémát, amely miatt egyes készülékek az akkumulátor töltöttségi szintjének 30 százalékának környékén egyszerűen lekapcsolnak. A megváltásra ugyanakkor még várni kell, a végleges iOS 10.3 megjelenése legkorábban márciusra datálható, a rendszer első béta verziója viszont már telepíthető, amit a probléma fényében valószínűleg többen meg is lépnek majd.