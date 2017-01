Újabb hardverekkel barátkozik meg a Google Home

A hangparancsokkal vezérelhető virtuális asszisztensek már jó ideje nem csak a telefonokból fülelnek utasításokat várva, azok mára az otthonokba szánt célhardverekbe, sőt egy sor háztartási gépbe is utat találtak, a legjobb példa erre talán az Amazon Alexa, amely karrierjét a cég Echo hangszórójáról indította, az idei CES-re azonban már a hűtőtől a háztartási robotig több eszközön is otthonra lelt. A területen azonban az online áruháznak tavaly nyáron komoly kihívója akadt: a Google kiadta saját megoldását, fedélzetén Assistant szoftverével. A termék komoly hátránya ugyanakkor, hogy míg az Amazon az Echo-Alexa megjelenése óta eltelt évek során kiterjedt, az asszisztenssel vezérelhető eszközparkot épített ki, a Google Home okosotthon-központja ilyen téren korlátozott támogatással rendelkezik.

A keresőóriás repertoárja ugyanakkor lassan de biztosan bővül: kezdeti partnerei mellé a Google most további három gyártót jelentett be, amelyek termékei már hallgatnak a Home-nak adott parancsokra. Eddig a lista kimerült a Philips Hue okosizzókban, a Samsung SmartThings okosotthon-kiegészítőkben, illetve nem meglepő módon a Google tulajdonában lévő Nest készülékeiben, mától azonban lajstromra a Honeywell és a Belkin Wemo termékei is felkerültek. Előbbi főként okostermosztátjairól ismert, a kiterjesztett támogatással tehát megszűnik a Nest privilégiuma a Google Home tulajdonosok otthonában, a rendszer továbbá a cég otthoni biztonsági megoldásai felé is nyit. A Belkin portfóliójában számos okoseszköz megtalálható, a LED-es izzóktól a kapcsolókon és fali aljzatokon át egészen a biztonsági kamerákig.

Nem érdemes azonban rögtön elkezdeni kérlelni a Google Assistantot, hogy állítsa a Honeywell termosztátot a kívánt hőmérsékletre, az első párosításhoz ugyanis szükség van az okostelefonos Google Home alkalmazásra is, abban a "+" gombra bökve adhatók hozzá az új eszközök a rendszerhez. Igaz a Google Assistantra támaszkodó vezérlési feladatokhoz egyelőre mindenképp szükség van a "középső emberre" azaz a Google Home-ra, ez a jövőben változik majd: a keresőóriás ígérete szerint az okosotthon-vezérlési funkciókat "hamarosan" a Pixel készülékeken is elérhetővé teszi.

A vállalat a támogatást kiterjesztését bejelentő blogposztjában az IFTTT által nyújtott lehetőségekre is kitér, az online automatizációs platformmal az egyes eszközök különböző funkcióihoz további események köthetők, de akár egyedi hangparancsokat is készíthetünk vele a Google Assistant számára. Az "Ok Google, I'm home-ot" hallva például a rendszer automatikusan bekapcsolhatja a nappali világítását és feltekerheti a fűtést. Szépen gyűlnek tehát az okosotthon-kiegészítők a Google táborába, ugyanakkor ahhoz még idő kell, hogy az egyre több eszközön otthonra találó Alexát utolérhesse - főleg, hogy utóbbi az otthoni barkácsolók körében is népszerű, a cég már hivatalos leírást is kiadott, hogyan építhet magának bárki Raspberry Pi-re épülő Echo-klónt.