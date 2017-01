Négy és fél millióan használnak okostelefont

A felnőtt magyar internetezők 86 százaléka, azaz közel 4 és fél millióan használnak hazánkban okostelefont, közülük 95 százalék a Wi-Fit-t is igénybe veszi a készülékén, de csak 79 százalékuk használja a mobilnetet - írja az eNET – Telekom "Jelentés az internetgazdaságról" kutatása, amelyet 18 éven felüli magyar internetezők körében végeztek 2016 októberében a Veva online kutatási közösségen keresztül. A mobilnetre vonatkozó adat azt jelenti, hogy nőtt az arány a 2016. augusztusban és szeptemberben mért adatokhoz képest, mivel akkor 2,6 millióan jelezték a kutatásban, hogy be szokták kapcsolni a mobilnetet, míg mostanra ez az adat 3 millió 350 ezer felhasználóra nőtt.

Ezúttal az okostelefonos tartalomfogyasztás szempontjait vizsgálták a kutatók, amely tízből kilenc mobil tulajdonosra jellemző valamilyen formában. A híreket, cikkeket és e-könyveket 3,4 millióan szokták telefonról követni, 2,4 millióan hallgatnak zene- és egyéb audio tartalmakat, de csak 1,8 millióan néznek filmet vagy más videót a készülékükön.

A hírportálok vezetik a népszerűséget az olvasáshoz kapcsolódó tartalmak terén, a felhasználók 86 százaléka szokta telefonján megnyitni ezeket az oldalakat - főleg Indexet és Origót, ezeket több mint a használók fele. Valamivel kevesebben (80 százalék) nézik meg telefonon a közösségi oldalakat, és még kevésbé népszerűek mobilon az elektronikus újságok és magazinok (39 százalék), a blogok (29 százalék) és az e-könyvek (14 százalék).

Ingyenes online zenehallgatási lehetőségek (például YouTube) és az MP3 formátumú zene fej-fej mellett 76 százalékát teszi ki a felhasználók zenehallgatási szokásainak. Emellett egyéb online lehetőségek népszerűsége is folyamatosan nő, élő webes rádiót 25 százalék, előfizethető online zenei streaminget (például Spotify, Deezer, Google Play Music) 13 százalék szokott hallgatni telefonon. Tízből kilencen még mindig inkább Wi-Fi mellett hallgatnak zenét, de a felhasználók 42 százaléka már mobilnetre is merészkedik érte, 22 százalékuk pedig rendszeresen lementi a lejátszási listát az offline zenehallgatáshoz.

A filmet- és egyéb videókat néző közönségnél érthető módon az ingyenes online lehetőségek dominálnak (83 százalék), de a telefonra töltött videók megnézése alkalmazással is jellemző a felhasználók 46 százalékára. Az okostelefonos tévézés is egyre gyakoribb, 31 százalék szokott élő online tévéműsort nézni, 19 százalék visszanézni, de a streaming csak 4 százalékra jellemző. Tartalmát tekintve a megnézett videók között rövid humoros videók, zenei klipek, koncertfelvételek, közösségi oldalakon megosztott videók szerepelnek, sőt a válaszadók közel fele filmeket, harmada sorozatok epizódjait és negyede tévéműsorokat is néz. Ebben a kategóriában is a Wi-Fi használata a leginkább jellemző, de a videónézők harmada a Wi-Fit és a mobilnetet egyaránt igénybe veszi.

Metodológia

A felmérést az eNET végezte 2016 októberében a eNET – Telekom "Jelentés az internetgazdaságról" kutatás keretében a VeVa online kutatási közösség felületén, 868 fő kitöltési adatai alapján. Az adatok nem a teljes populációt tükrözik, hanem a 18 éven felüli, rendszeresen internetezők csoportját - rájuk nézve reprezentatív a minta. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a nem internetezők kimaradnak a kutatásból és az adatokból is.