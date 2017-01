A Samsung kisajátítja a Qualcomm új csúcsprocesszorát

Az összes Snapdragon 835-as chipre igényt tart közelgő új csúcskészülékének, a Galaxy S8 rajtjához a Samsung. A forgatókönyv nem meglepő, hisz a lapkák termelését is a dél-koreai vállalat, pontosan annak bérgyártó részlege végzi, a megállapodás pedig valószínűleg most is exkluzivitást kínál az okostelefonokat is gyártó Samsung Electronics-nak.

A Qualcomm legújabb csúcsprocesszora ugyanis a Samsung vadiúj, 10 nanométeres gyártástechnológiáján készül, amelynek kihozatal a korábbi pletykák alapján még nem érte el az optimális szintet, ami a kvázi tökéletes lapkák limitált számában mutatkozik meg. A konkurensek számára mindez különösen rossz hír lehet, a többi gyártó így legkorábban májusban, vagy azt követően dobhat piacra Snapdragon 835-tel szerelt csúcskészüléket.

A forgatókönyv nem új, a két cég ugyanezt játszotta tavaly, akkor a chiptervező 14 nanométeres FinFET gyártástechnológiájának második, LPP iterációját kapta meg elsőként Qualcomm egy néhány hónapos exkluzív ellátásért cserébe. A megállapodásból mindkét fél profitál, hisz a Samsung ezzel biztos(abb) alapokon tudhatja az amerikai piachoz szükséges Snapdragon-ellátást, miközben a Qualcomm processzorainak gyártását biztosíthatja be a piacon elérhető egyik legfejlettebb gyártástechnológiával.

A Snapdragon 835 specifikációit megütő lapkák számának megfelelő ütemű növekedését lassíthatja, hogy azzal párhuzamosan már a Samsung saját tervezésű, Exynos 8895 processzora is a gyártósorokon van. A korábbi forgatókönyvnek megfelelően a Galaxy S8 az amerikai piacot Snapdragonnal, az összes többit pedig Exynos-szal fedheti le. Előbbihez a szolgáltatók ragaszkodnak, a Qualcomm processzorába épített modemmel ugyanis garantáltan jól működik az összes hálózat, az Apple is hasonló a megfontolásból ragaszkodik ilyen modemekhez a hazai piacon értékesített iPhone modellekben.

Több forrás szerint mindez azt is jelentheti, hogy rendhagyó módon az amerikai piacon csak később jelenik meg a Galaxy S8. Az európai és ázsiai régióra jelenleg április közepi rajtot jósolnak a híradások, aminél az amerikai piac akár egy vagy másfél hónappal is később kaphatja meg a Samsung új zászlóshajóját. Mindez azt is jelenti, hogy a konkurensek közeljövőben megjelenő csúcskészülékei még az előző generációs Snapdragonnal érkezhetnek, az LG G6-ból és a HTC U Ultrából például a tavalyi Snapdragon 821 köszönhet majd vissza, ami bizonyos mértékű hátrányt jelenthet a Samsunggal szemben, amelynek mértékére a Snapdragon 835 gyakorlati teljesítménye adja majd meg a pontos választ.