A Raspberry Pi trónját célozza meg az ASUS

Újabb versenyző sorakozik fel az egyetlen áramköri lapra szerelt, apró fejlesztői számítógépek piacán: ezúttal az ASUS jelentette be saját Raspberry Pi vetélytársát, Tinker Board néven, amely bár valamivel drágábban kerül piacra mint a közkedvelt mini PC, cserébe több extrát is felsorakoztat, a leglátványosabb képessége talán, hogy 4K videók lejátszását is támogatja.

Külsőre a Tinker Board nem különbözik sokban az elmúlt években megismert Raspberry Pi modellektől, sőt elsőre akár össze is téveszthetné azokat az ember. Az ASUS termékén a csatlakozók, sőt a GPIO tűk, illetve a csavaroknak szánt rögzítőhelyek pozíciója is megegyezik a málna PC-n látott elrendezéssel. Ez a gyártó részéről akár hadüzenetnek is vehető, hiszen az eszköz így már létező rendszerekben is egyszerűen kiválthatja a Raspberry Pi modelleket.

A készüléken egy négymagos processzort találunk, 1,8 gigahertzre állított Cortex-A17 magokkal, továbbá Mali-T764 GPU-val és 2 gigabájt DDR3 memóriával. Noha a processzor a legújabb Raspberry Pi generációban dolgozó Cortex-A53 magok 64 bites ARMv8 utasításkészletével szemben csak 32 bites ARMv7-tel operál, cserébe az eszközön található Mali GPU jóval izmosabb, mint a Raspberry Pi 3 Broadcom VideoCore IV megoldása. A grafikus egység támogatja a H.265 4K videó dekódolást, a cég szerint továbbá számottevően jobb 3D teljesítményt is produkál a riválisnál. Wi-Fi a Tinker Boardra is jutott, 802.11b/g/n szabvány támogatással, a vezeték nélküli modulhoz tartozó antennák ráadásul cserélhetők is. Mindezek mellett gigabites Ethernet aljzatot is találunk az eszközön.

Az extrákat persze meg kell fizetni, az online már előrendelhető készülékért a cég bruttó 55 fontot azaz nagyjából 20 ezer forintot kér el, szemben a Raspberry Pi 3 nagyjából 33 fontos árával. Ezért az összegért ugyanakkor a nagyobb grafikus teljesítményt igénylőknek - például kompakt, 4K-képes HTPC építőknek - az eszköz még mindig jó vétel lehet. Ha valaki otthoni médiaközpontot tervez faragni a kütyüből, annak érdemes ugyanakkor észben tartani, hogy hiába a relatíve erős hardver, ahogy arra az Ars Technica is figyelmeztet, a netflixes 4K tartalmak továbbra sem lesznek elérhetők az eszközről, miutána nagy felbontású filmeket-sorozatokat a streaming szolgáltató jelenleg csak néhány dedikált tévés hardveren, például Nvidia Shielden vagy Amazon Fire TV-n, illetve Intel Kaby Lake processzorral szerelt windowsos gépeken teszi elérhetővé.

Az ASUS termékéhez jelenleg egy saját fejleszésű, Debianra építő operációs rendszert kínál, valamint ígérete szerint már az Ubuntu, OpenSUSE és Kodi támogatás is úton van. Az előrendelt Tinker Boardok kiszállítását a cég várhatóan februárban kezdi meg.