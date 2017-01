Samsung: a félvezetőkben van a pénz

Nem vetette vissza érdemben az Note-botrány a Samsung Electronics eredményeit, de a telefongyártásnál egyébként is fontosabb lett mára a félvezető-részleg, amely húzott is rendesen a negyedik negyedévben. A cég bevétele hajszálra megegyezik a tavalyival, 45,7 milliárd dollárnak megfelelő koreai wont tesz ki, 2015 végéhez képest azonban látványosan sikerült feltornázni az üzemi eredményt és a nettó profitot is. Előbbi mutató 5,26 milliárdról 7,9 milliárdra ugrott, míg a nettó, adózott profit 2,76 milliárdról 6,07 milliárd dollárra ugrott. Lássuk, mi hozta ezt a látványos előrelépést.

Mobilok: szerény karácsony

A Samsung rettegve várta az év végi negyedévet, a hagyományosan legerősebb negyedévhez ugyanis hiányzott a szuperfegyver, a Note 7. A cég már a harmadik negyedév végén törölte a kommunikációból a telefont és a teljes marketinggépezetet ráállította a év eleji húzómodellre, az S7 és S7 Edge párosára - a húzás bejött, a csúcsmodellek eladásai nőttek is kicsit szekvenciálisan. A kiesett zászlóshajót sikerült másik oldalról a belépő és középkategóriás modellek növekvő eladásaival is takarni - darabszámot azonban cég már hosszú ideje nem közöl, így nem tudjuk, pontosan mekkora emelkedésről lehet szó.

Minden szám egy helyen (koreai wonban).

A számok nyelvén a mobilos részleg bevétele 19,41 milliárd dollárnyi koreai wont tett ki, ez 6 százalékos növekedés 2015 végéhez képest. Az üzemi eredmény is tudott nőni, 2,14 milliárd dollárra, szemben a tavaly év végén elért 1,91 milliárddal. A részleg tehát érdemben nem szenvedte meg az Note-drámát, a cég sokkal stabilabbnak látszik annál, hogy egy (akár csúcs-)modell kiesése is hosszabb távú kárt okozzon.

Félvezetőkben otthon

Az elmúlt időszakban mind a DRAM, mind a NAND lapkák piacán határozott áremelkedés tapasztalható, ahogy megfordult a kereslet-kínálat viszonya. A gyártók korábban túltermelésre játszottak, a kereslet szintje folyamatosan alatta maradt a kínálatnak, ezzel pedig az árak a mélybe zuhantak, ahogy a cégek egymást véreztették ki pénzügyileg. A stratégiának meg is lett a hatása, sok gyártó kivonult a piacról (vagy csőd közelébe jutott), a maradók pedig most elkezdik visszatermelni a korábban kimaradt profitot.

Ez látszik a Samsung pénzügyi jelentésén is, a memóriágyártásból származó bevétel már 9,95 milliárd dollárt tett ki, ez látványos, 39 százalékos növekedés 2015 negyedik negyedévéhez képest. Az előrelépés még látványosabb az üzemi eredményben, a félvezetőgyártás (memóriát nem közöl külön a Samsung) 4,24 milliárdos üzemi eredményt ért el, ami a 12,73 milliárdos teljes félvezetős forgalomhoz képest nagyon magas (ez utóbbi 12 százalékkal bővült egy év alatt).

Samsung memóriachipek - a cég igazi zászlóshajói

A Samsung a következő negyedévekre is nagyon erős keresletet vár mind a mobiltelefonoknál, mind a szervereknél. A trendre a cég a nagy sűrűségű (és nagy profittartalmú) termékek felfuttatásával reagál, mind a DRAM, mind az SSD-khez szükséges RAM oldalán, előbbinél a "tizen" (1x nm) osztályú DRAM, utóbbinál a 64 rétegű V-NAND (3D NAND) lesz az idei csodafegyver.

Nem elhanyagolható a memória mellett a processzorgyártás sem, ugye a Samsung 10 nanométeres eljárásán készül a következő generációs Exynos és a Qualcomm Snapdragon 835 is, az idei androidos csúcstelefonokat hajtó páros. A negyedik negyedévben azonban nem ez, hanem a belépő szintű és középkategóriás alkalmazásprocesszorok húztak.

Konzumer elektronika

A Samsung Electronics harmadik nagy oszlopa a CE (consumer electronics), az a részleg azonban mára eltörpül a két fenti nagy mellett. Bevétele ugyan 11,69 milliárd dollár, üzemi eredménye azonban jelképes 270 millió dollárnyi - sokat tehát nem tett hozzá a cég teljesítményéhez. Érdekes módon az okosotthon-kütyük nem hagyták hidegen a vásárlókat, Észak-Amerikában nagyon erős keresletről számol be a cég, ezt azonban különböző költségek növekedése eltüntette.

Felemás ugyanakkor a tévés piac mozgása. A prémium modellek ragyogóan teljesítettek, a 4K-s modellek eladásai 36 százalékkal, a hajlított 60 százalékkal, a 60 hüvely fölöttiek pedig 56 százalékkal nőttek - elvben tehát a magasabb profittartalmú termékek kaszáltak. Ennek hatását viszont szinte teljesen elvitte a panelek drágasága és az árfolyamváltozás.