Arcát veszíti a Xiaomi, hazaköltözik a sztárigazolás

Búcsúzik a Távol-Kelettől Hugo Barra, a Google androidos csapatából mintegy három és fél éve a Xiaomihoz igazolt vezető bejelentette, távozik a kínai cégtől és visszatér a Szilícium-völgybe. Barra nemzetközi terjeszkedésért felelős vezetőként dolgozott a pekingi központú óriásnál, illetve az elsődleges angol nyelvű szóvivő posztját is betöltötte - gyakorlatilag az Android publikus arcából a Xiaomi publikus arcává vált.

Barra érkezésekor a Xiaomi (ejtsd: saómi) tevékenysége Kínára korlátozódott, az elmúlt kevesebb mint négy évben ugyanakkor a cég gyors ütemű terjeszkedésbe kezdett, mára pedig több mint húsz országban van jelen. A legnagyobb áttörést kétségtelenül az indiai nyitás jelentette, ahol tavaly a cég éves bevétele meghaladta az egymilliárd dollárt. Barra távozásával a cég globális ambíciói természetesen nem tűnnek el, noha egészen biztosan megérzi majd az okostelefon-piacon kiterjedt tapasztalatokkal rendelkező szakember elvesztését.

Különösen az Egyesült Államok piaca felé történő nyitás lesz majd kulcsfontosságú lépés a cég számára, amelyet már nem Barra fog levezényelni. Bár a leköszönő vezető szerint a vállalat globális terjeszkedése távozása után is "nagyon jó kezekben lesz", a búcsú nem a legjobb időben éri a kínai telefongyártót. A cég robbanásszerű növekedése, amelynek hála, ahogy arra a TechCrunch is rámutat, két évvel ezelőtt 45 milliárd dollárra értékelték a piacon, nem épp könnyen kezelhető folyamat, ezt pedig maga a vállalat is beismerte - de az is sokat elárul a nehézségekről, hogy a gyártó most először nem tette közzé az elmúlt éves eladásokra vonatkozó adatait.

Barra tehát jelenleg úgy tűnik, hogy a lejtőn ugrott le a szánkóról, igaz, a távozást bejelentő Facebook-posztja szerint azt nem a cég jó vagy rossz teljesítménye, hanem személyes okok motiválták. Ahogy a szakértő fogalmaz, elsősorban honvágy (illetve nem specifikált egészségügyi problémák) miatt költözik vissza az Egyesült Államokba, ahonnan a cég vezérigazgatója Lei Jun kérésére külső tanácsadóként továbbra is segíti majd a Xiaomi munkáját. Barra februárban adja majd át székét a cégben utódjának, aki a vállalat társalapítója, Bin Lin szerint Xiang Wang alelnök lesz. Wang neve a Qualcomm kötelékéből lehet ismerős, ugyanis egészen 2015-ig a chipgyártó ellátási láncért és szellemi tulajdonok kezeléséért felelős csapatait vezette.

Noha a Xiaomi neve hallatán a legtöbbeknek elsősorban az okostelefonok ugranak be, a vállalat tavaly már világossá tette, fő piacának inkább a portfóliójában egyre szaporodó háztartási eszközöket, illetve a hosszú távon is pénzt termelő termékeket, azaz a szoftvereket és szolgáltatásokat tekinti.