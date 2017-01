Note7: mindkét beszállító akkumulátorai hibásak voltak

Végére ért a Samsung nagyszabású nyomozása, amely a kétszer visszahívott, majd a forgalomból teljesen kivont Galaxy Note7 csúcstelefonok felrobbanó-kigyulladó akkumulátorait vizsgálta. Mint kiderült, a sokáig rejtélyes, az első visszahívás után újra áruba bocsátott modelleken is újra felbukkanó hibáért nem egy, de mindjárt két akkumulátorbeszállító felel, így füstölhettek el a második körben boltokba került modellek is.

A koreai gyártó összesen mintegy 700 kutatóját állította csatasorba a vizsgálathoz, akik több mint 200 ezer készüléket teszteltek, valamint további 30 ezer különálló akkumulátort is megvizsgáltak. A vállalat három további tanácsadócéget is felbérelt a nyomozáshoz, ezek voltak az Exponent Consulting, az Underwriters Laboratiries és a TUV Rheinland.

A Samsung a Galaxy Note7-esek akkumulátorait két forrásból szerezte be, egyik a Samsung-családba tartozó, de az Electronicstól teljesen független Samsung SDI, a másik pedig az Amperex Technology Ltd vagy röviden ATL. Az első néhány felrobbanó vagy épp füstfelhőbe burkolózó készülék felbukkanásakor még úgy tűnt, csak a Samsung SDI-től származó akkukkal van probléma, azonban nem kellett hozzá sok, hogy kiderüljön, az első visszahívás után kiadott, csak ATL telepeket használó cserekészülékek is hajlamosak tüzet fogni.

Gyártási és tervezési hibák mindkét oldalon

A Samsung SDI estében az akkumulátorok tokozását hibázta el a gyártó, az a telep egyik sarkánál túlságosan szűkösre sikerült, és meghajlította az akku negatív elektródáit, utóbbiakat ráadásul a cég túl hosszúra tervezte, a telepben így könnyen rövidzárlat keletkezhetett, ami akár robbanást is okozhatott, illetve több esetben okozott is. A tervezési hiba a Samsung SDI akkuval szerelt valamennyi megvizsgált készülékben jelen volt, ami jól mutatja, mennyire indokolt volt a telefon visszahívása.

A Samsung SDI tervezési hibái

Második körben a vállat már csak az ATL-től származó telepekkel felszerelt modelleket adott ki, sajnos azonban mint kiderült, ezek sem voltak mentesek a problémáktól. A második akkubeszállítónál a gyengén ellenőrzött hegesztési folyamatok okoztak problémát: a telepek pozitív érintkezőjénél a hegesztés után az elfogadhatónál lényegesen nagyobb varratok keletkeztek.

Az ATL tervezési hibái

Ezek az akku normális használat közbeni tágulása-zsugorodása során a telep rétegeit elválasztó szigeteléshez dörzsölődtek, amelyet idővel fel is sérthettek, ismételten robbanáshoz vagy tűzhöz vezetve. Az ATL hanyagsága ugyanakkor nem merül ki ennyiben, a fentieknél talán még aggasztóbb, hogy a cég több esetben lefelejtette a telepekről azt a plusz szigetelőanyag-réteget, amely az akkuk különösen érzékeny részeit volt hivatott megerősíteni.

Nyolcszoros ellenőrzés

A telefongyártó érthető módon mindent megtesz, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő - a fiaskó a cég profitjába nem kevesebb mint 5 milliárd dolláros lyukat égetett, bevételén elemzők szerint pedig akár 10 milliárdos nyomot is hagyhat. A cég a gyártási folyamatok minden lépcsőjét újratervezte, és egy külön, nyolclépéses akkumulátorellenőrzési rendszert is bevezet. Ebbe beletartozik egy standard külső "vizuális" vizsgálat, továbbá strapabírósági teszteknek is alávetik a telepeket, a túltöltéstől, a felszúráson át az extrém hőmérsékletekig. A cég röntgen alatt is szemügyre veszi a telepeket, illetve azok egy kiterjedt töltési-merítési teszten is át kell hogy menjenek. Az akkukat szivárgás ellen is behatóan ellenőrzik, továbbá szét is szedik a telepet - beleértve a forrasztásokat is - hogy megbizonyosodjanak a minőségéről. Végül, de nem utolsó sorban az akkuk egy gyorsított, a mindennapi használatot szimuláló teszten is átmennek, továbbá a vállalat a gyártás során, az akkuk üzemi feszültségében bekövetkező változásokat is szemmel tartja.

A Samsung ezen felül egy külső tanácsadókból álló, Battery Advisory Group névre hallgató csoportot is létrehozott, kifejezetten az akkumulátoros fejlesztések ellenőrzésére. A vállalat egy az őszihez hasonló malőrt még egyszer nem engedhet meg magának, ezért láthatóan igyekszik minél több oldalról és nem utolsó sorban minél látványosabban biztosítani az akkuk védelmét későbbi okostelefonjaiban. A Note7 visszahívásával a vállalat az eladott 3 millió készülék mintegy 96 százalékát gyűjtötte be sikeresen, 4 százalékot, azaz nagyjából 120 ezer darabot ugyanakkor még mindig nem vittek vissza tulajdonosai, őket a cég többek között a töltés korlátozásával próbálja visszatérítésre bírni a gyártó.