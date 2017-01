A Firebase-be épül a Twitter fejlesztői platformja

Átveszi a Twittertől a Fabric fejlesztői eszközcsaládot a Google és egybeolvasztja saját Firebase portfóliójával - jelentette be a két cég a héten. A Google nem kertel: a Fabric nem marad sokáig önálló platform, a cél a teljes integráció, ennek megfelelően a twitteres fejlesztők a Developer Product Group tagjai lesznek és a Firebase-csapattal dolgoznak szorosan együtt a jövőben.

A Firebase a Google stratégiai kezdeményezése, olyan fejlesztői platform, amely a mobilos fejlesztésben utazó cégeknek igyekszik mindent egy forrásból biztosítani. A gyakorlatban a Firebase célja roppant egyszerű: kihúzni az iOS-fejlesztőket az Apple alól és egy közös keresztplatformos (iOS, Android, mobil web) rendszer felé terelni őket, ezzel erősítve az utóbbi kettő relevanciáját. Ilyen értelemben az Apple befolyása csupán a rendszerre, az Xcode-ra és bizonyos API-kra koncentrálódna, minden egyebet (rengeteg hozzáadott értékkel) a Google szeretne biztosítani a mobilos ökoszisztéma számára.

Mit nyert a Google?

A Fabric platform építésén 2014 óta dolgozik aktívan a Twitter, ma már mintegy 2,5 milliárd felhasználót és 580 ezer fejlesztők szolgál ki a rendszer. A moduláris, több szolgáltatást kínáló megoldás egyrészt az alkalmazásba építhető SDK-ból, másrészt az ahhoz kapcsolódó backend rendszerekből áll - ezeket a jövőben a Google kínálja majd.

A koronaékszer a 2011-ben indult Crashlytics, a roppant népszerű crash analitikai alrendszer - amellyel az az appok stabilitása elemezhető, ez ma a minőségbiztosítás egyik legfontosabb részegysége. A Crashlytics a bejelentés szerint hamarosan a Firebase fő hibajelentő rendszere lesz, vagyis a Firebase-ben ma használt megoldást a Google kidobja, helyére a Crashlytics kerül, idővel erre az alapra portolja majd vissza egyedi megoldásait a Google. Ez elég kemény kritika a Firebase-csapat felé, úgy tűnik a vezetés nem volt elégedett a saját fejlesztés ütemével és inkább külső forrásból, felvásárlásból szerzett jobbat.

Mobilos analitikában is erősödik a Firebase, a csomag része ugyanis az Answers, a Fabric-portfólió elemzőrendszere. Ez valósidejű statisztikákat tesz elérhetővé a fejlesztőknek az alkalmazás működéséről, a felhasználószámtól a különböző konverziós metrikáig és demográfiai adatokig változatos információ nyerhető ki a közönségről. Ehhez a Twitter külön SDK-t és backendet is fejlesztett, ezeket a Google most szintén átveszi.

A Fabric részeként a Google-höz került a Fastlane is, ezt a Twitter még 2015 októberében vásárolta fel. A Fastlane mobilos fejlesztőknek készült automatizációs eszköztár, amellyel változatos, repetitív feladatokat képes átvenni. Képes például a kiadási folyamat fontosabb elemeit elvégezni, a képernyőmentések készítésétől az aláírások legyártásáig, a tesztektől a publikálásig. Az eszköztár elsősorban iOS-re fókuszál, de az elmúlt években néhány androidos elemmel is gazdagodott.

Profiltisztítás a Twitternél

A Twitter számára a Fabric leadása része lehet a profiltisztításnak, amely másik oldalon például a Vine leállításában nyilvánul meg. A cég igyekszik lefaragni a központi kompetenciához (magához a Twitter platformhoz) lazán kötődő elemeket, és inkább annak fejlesztésére-megújítására fókuszálni. Emiatt logikus, hogy a Fabricnak is új otthont keressen a cég, ha pedig ezért valaki hajlandó is fizetni, annál jobb.

Fejlesztőknek érdemes lesz odafigyelni, a Fabric felhasználási feltételei azonnali hatállyal változni fognak, ezekről sajnos changelogot nem adott közre a Fabric, de érdemes átnyálazni, ha kritikus feladatot bízunk a platformra. Az átállás idejére egyébként a változatos Fabric rendszereket a Google és a Twitter közösen üzemelteti, az ígéret szerint fennakadás nem lesz a működésben.