Bejött a saját tartalom a Netflixnek

Meglepően nagyot nőtt a Netflix negyedéves bevétele, 36 százalékos emelkedéssel 2,48 milliárd dolláros forgalmat ért el a vállalat - szerepel a cég december végével záródó negyedéves pénzügyi jelentésében. Ez és a profit is felülteljesítette az elemzők várakozásait, utóbbi 66,75 millió dollárt tett ki, szemben az előző év 43 milliós adatával. Az impozáns számok egyik oka, hogy a Netflix nem spórolt a marketing költségekkel, 285 millió dollárt költött rá a legutóbbi negyedévben. Az egész évre vetítve a Netflix 8,8 milliárd dolláros bevételt ért el, összesen 991 millió dollárt költött marketingre és szerény, 187 milliós profitot könyvelt el.

Az előfizetők száma összesen nagyjából 20 millióval növekedett az egy évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítva. A bevételek nagy részét az Egyesült Államok 49 milliós felhasználói bázisa adja, akik közül 47 millió fizet is a szolgáltatásért, méghozzá összesen 1,4 milliárd dollárt. Amerikában a streamen kívül egy kisebb, DVD-s szolgáltatás is működik, amely 126,41 millió dollárt magyaráz a bevételből a negyedévben - ez viszont csökkenést jelent, a fókusz látványosan egyre inkább lekerül erről az ágról.

Nagy léptékben emelkedik az Egyesült Államokon kívüli feliratkozók száma, az elemzők szerint 2017 végére le is fogja hagyni az arányuk az otthoni bázist. A szolgáltatást egyszerre 130 országban tette elérhetővé a cég 2016 januárjában (köztük Magyarországon is). Ebből következik, hogy egy év alatt 68 százalékos növekedéssel, az Egyesült Államokon kívüli országokban most már több mint 44 millió felhasználója van a szolgáltatásnak - közülük 41 millióan fizettek elő, és ezzel összesen 957 millió dolláros bevételt adtak a cégnek az előző negyedévben. Ez még mindig 66,53 millió dolláros veszteséget jelent, de még mindig jobb, mint 2015 végén elért 109 milliós mínusz, ráaádásul a Netflix reményei szerint 2017-re a nemzetközi streaming is elkezdt profitot termelni, ezzel megkezdődhet a megtérülés.

(Kép forrása: CNBC)

Nagy kérdés, hogy mi hajtja az előfizetői bázis (és vele a bevételek) gyors emelkedését? Reed Hastings elnök-vezérigazgató az elemzői konferenciahíváson elsősorban a reklámmentes műsort és az on-demand, nem-lineáris nézhetőséget említette, mint a nézőszámot hajtó tényezők. De a nézők megtartásában már nagy szerepet játszanak a cég saját gyártású, exkluzív sorozatai is. Idén 1000 órányi saját gyártású sorozat forgatására készül a cég 6 milliárd dolláros költségvetésből, míg tavaly 600 óra volt az erre fordított idő. A fókuszt tehát egyre inkább az egyedi tartalmak felé irányítja a vállalat.

Idén fog kiderülni, hogy a Netflix és az Amazon Prime Video szolgáltatás hogyan tud versenyezni egymással. Utóbbi decemberben tette elérhetővé videótárát egyszerre 200 országban, így még több helyen elérhető a konkurensénél. A két szolgáltatás egészen hasonló, az Amazon is kínál saját gyártású sorozatokat a nézőknek és valamivel olcsóbb is, főleg a bevezetés első féléves időszakában (az Amazon havidíja kezdetben 3 euró, félév után 6 euró, míg a Netflix 8 euró).

Egyelőre azonban biztatóak a bevételek, a negyedéves jelentés megjelenése után a cég papírjainak értéke egészen magas, 9 százalékos emelkedést produkált. Mutatja, hogy a Netflixnek sikerült meggyőzni a befektetőket arról, hogy a növekedésében van még további potenciál, főleg az Amerikán kívüli felhasználók körében. A nézettséget minden bizonnyal a Liberty Global és a Netflix többéves együttműködési megállapodása is tovább növeli, amellyel harminc országban kerül fel az alkalmazás az új generációs beltéri egységekre - hazánkban a UPC kínálatában a Horizon médiaboxra.