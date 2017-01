Olcsó biztonsági mentést kínál vállalatoknak a Backblaze

Új, vállalatoknak szánt biztonsági mentési szolgáltatást indított az online backuppal foglalkozó Backblaze. A Business Backup elsősorban az ára miatt érdekes, ami a megcélzott felhasználóréteg és a tárkapacitás tekintetében alacsonynak nevezhető. Ezen felül a cég rendkívül egyszerű konstrukcióban kínálja új szolgáltatását, amiért PC-nként havi 5 dollárt, vagy évi 50 dollárt kér, bármekkora tárkapacitásra is legyen szüksége az adott kliensnek a Backblaze adatközpontjában.

A cég nagyjából másféle éve bemutatott, B2 szolgáltatása hasonló feltételekkel rendelkezik, ugyanakkor ezt elsősorban egyéni vállalkozóknak és kisvállalatoknak fejlesztette a Backblaze, ami a távoli replikáció, valamint a menedzselhetőség kvázi teljes hiányában mutatkozott meg. A Business Backup változtat utóbbin, és bár a lehetőség tárháza a Backblaze stratégiájának megfelelően viszonylag szűk, legalább már az alapvető opciókhoz hozzáférhet a rendszergazda: felhasználónként ellenőrizhető a biztonsági mentés állapota, riasztást kérhető a backup kimaradása esetén, illetve a felhasználói hozzáféréseket adminisztrálhatóak.

A Backblaze konstrukciója alapvetően nem új, több felhőszolgáltató kínált már hasonló, korlátlan tárkapacitású backupszolgáltatást, ugyanakkor azokat jellemzően drágábban próbálták értékesíteni a cégek. Ezek fogadtatása meglehetősen vegyes volt, így bizonyos esetekben a szolgáltatásokat megszüntették, más helyeken pedig a korlátlan tárhelyet limitálták le. A Backblaze ennek meglehetősen sajátságos stratégiájával próbál elébe menni, amire alapozva a cég stabil bevételre számít.

Ennek bázisát az alkalmazott háttértárak típusa adja, a Backblaze ugyanis egyszerű konzumer merevlemezek egész garmadáját használja adatközpontjában, ennek köszönhető a cég időről-időre megjelenő statisztikája is, amire a HWSW is hivatkozott már. A vállalat több évvel ezelőtt határozta el, hogy a lehető legolcsóbb merevlemezekből állítja össze a ma már 150 petabájtot is meghaladó tárkapacitását, amit a megfelelően elkészített szoftveres háttérnek köszönhetően évek óta üzembiztosan futtat. Ez a viszonylag ritka megközelítés teszi lehetővé a szolgáltatások alacsony árát, amivel a Backblaze most újabb piacon vetheti meg lábát.