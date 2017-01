Már a József körúton is javítja készülékeit a Huawei

Ügyfélszolgálati központot nyitott a Huawei Budapesten: a Huawei Customer Service Center a vállalat első hasonló létesítménye Magyarországon, amelyben tájékoztatást és szervizszolgáltatásokat is kínál az ügyfeleknek, az üzletben továbbá bizonyos Huawei termékek is megvásárolhatók, mint a cég okosórája vagy telefonos kiegészítői.



A József körúton megnyitott üzletben a javítások helyben történnek, az ügyfélszolgálatosok pultja mögé egy műhely is jutott, minden szükséges felszereléssel a készülékekkel való munkához. Bár a Huawei, illetve az ugyancsak a cég berkein belül készülő Honor eszközök elsöprő többségét a központ képes szervizelni, a frissen megjelent csúcsmodelleket a vállalat még közvetlenül felügyeli, ezeket a kezdeti időszakban garanciális meghibásodás esetén a cég kínai központjába szállítják, hogy a vállalat szakértői ha a szükség úgy hozza - például típushiba esetében - még a gyártási folyamatokon is tudjanak finomhangolni, ez bevett eljárás a telefongyártók között.

A Huawei eszközeinél a szét-összeszerelés első pillantásra egyszerűbb, mint az ember gondolná, a gyártó ragasztó helyett a komponensek rögzítésénél javarészt apró csavarokkal operál. Az ügyfélszolgálati központ megnyitóján a cég ezt demonstrálta is egy Mate 9 modell szétszedésével: noha a kijelző eltávolításához jó ha van kéznél egy tapadókorongos fogó vagy egy felmosóvödörnyi gitárpengető, ezt követően lényegében csak egy csavarhúzóra van szükség. A folyamatról az iFixit egy kiváló oktatóvideót is készített. A szerelhetőségről, illetve az egyes készülékeknél gyakorta előforduló hibákról a szerviz a gyártónak is rendszeresen ad visszajelzéseket, amely azokat a későbbi eszközöknél, esetleg a gyártásban lévő darabok csiszolásánál is figyelembe vesz. Noha az eszközök javítása látszólag egyszerű, probléma esetén otthon nem érdemes csavarhúzót és pengetőt ragadni, legalábbis ha nem akarjuk elveszíteni a készülékhez járó garanciát.



A cég magyarországi vásárlóinak persze az új ügyfélszolgálati központ megnyitása előtt is volt lehetőségük szervizszolgáltatásokat igénybe venni, és most sem kell feltétlenül Budapestre zarándokolni egy recsegő hangszóró miatt: a vállalat tavaly 117-re bővítette azoknak a postahelyeknek a számát, amelyeknél elérhető a Huawei Komfort Szerviz szolgáltatás. Utóbbin keresztül az ügyfeleknek elég az adott postahelyre elvinni eszközüket, ahonnan a helyszínen biztosított dupla védőcsomagolásban el is küldhetik azokat a szervizbe, javítás után pedig a gyártó azokat házhoz is szállítja, ahogy a cég fogalmaz, "akár öt napon belül", de igény szerint az országszerte elérhető 65 postai csomagautomatánál is átvehetők a készülékek. Garanciális javítás esetén a szállítás és a javítás költségeit is a Huawei állja, mindkét folyamat szerződött partnerekkel zajlik, előbbit a Magyar Posta, utóbbit pedig a kínai gyártó hazai szervizpartnere, a Telemax végzi.