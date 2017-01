Megújítja márkáját a Mozilla

Új logóra és ezzel együtt teljesen új vizuális arculatra vált a Firefox böngészőjéről ismert Mozilla. A megjelenés lecserélésének egyik oka pont az, hogy a cég szeretné jobban kommunikálni a többi tevékenységét is a közönség felé, az internetezők 30 százaléka ugyanis egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy a csapat mással is foglalkozik a böngészőn kívül - derült ki a 2014-től kezdve rendszeresen kiküldött felmérésükből. Pedig a Mozilla közösség foglalkozik többek közt a Servo böngészőmotor fejlesztéssel, Rust programozási nyelvvel, az A-Frame virtuális valóságra fókuszáló webes keretrendszerrel, a Bugzilla hibajegykezelővel, webes játékokkal és még sok mással.

Úgyhogy a korábbi, Godzillára utaló logó helyett mostantól a moz://a felirattal lehet találkozni a weben és a kommunikációs anyagokban. A designváltásról először egy tavaly júniusi blogbejegyzésében lehetett olvasni, mivel a csapat teljesen a nyilvánosság előtt igyekezett a brandet lecserélni az elmúlt félévben. Az elv mögött az állt, hogy a szervezet eleve az open source megoldások híve, és az új arculatot is közösségi munkában választotta ki-dolgozta ki a Mozilla, a versenyben lévő hét logót megvitató bejegyzésre 582 hozzászólás érkezett.

Végül a közösség a moz://a logó mellett döntött, mondván, hogy a felirat egy képnél könnyebben beilleszthető a szövegekbe, a közepén elhelyezkedő URL részlet pedig utal a szervezet tevékenysége és az internet közti szoros kapcsolatra - egyes kritikus észrevételek szerint viszont nehezíti majd a kifejezés elolvasását. Egyik lényeges eleme a fekete doboz, amelyen belül különböző színekben jelenik meg a cégnév. A doboz utal arra, ahogy valamit kijelölünk, a színeknek pedig eltérő jelentése lesz majd a környezettől függően, de ennek részletei a később megjelenő arculati kézikönyvből derülnek majd ki.

Bárki számára ingyenesen, szabadon használható a logó alapját képező Zilla fontkészlet, amelyet a holland Typotheque újonnan alkotott. Elérhető lesz majd egy webes generátor is, hogy bárki szabadon készíthessen a saját közössége számára Mozilla-szerű saját logókat. Ehhez kapcsolódóan a szervezet egy nyílt galériát is létre szeretne hozni művészekkel és designerekkel közösen, ahonnan Creative Commons címke alatt letölthetőek lesznek a szöveg mellett a képi elemek is. A generátorral, a közös fontokkal és képgalériával is azt a célt próbálja elérni a cég, hogy a különböző tevékenységek és az egyes országok aktivistái egyértelműbben jelezhessék, hogy a Mozilla ernyője alá tartoznak.

Az arculatot fokozatosan fogja a Mozilla lecserélni, mint ahogy az ötletelésre és a kidolgozásra is félévet szánt. Az arculati kézikönyv, a szabadon használható képgaléria, a logógenerátor és ezzel együtt a helyi közösségek arculati frissítése a következő hetekben vagy hónapokban fog megtörténni.