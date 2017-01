Eltűnt a radarról a Solaris 12

Eltűnt a Solaris operációs rendszer következő, 12-es jelölésű főverziója az Oracle legfrissebb útitervéről - adta hírül az Ars Technica. Helyette a 11-es verziószámot viszi tovább a vállalat, a jelenlegi tervek szerint egészen 2021-ig. Ezzel együtt a processzoros fejlesztések is maradnak, a következő évtized elejéig két új SPARC érkezhet, első körben a nyers teljesítményre, a másodikban pedig a memória-alrendszerre fókuszálva.

Bár a 12-es főverziónak nyoma veszett, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Oracle nem fejlesztené jelentősen a Sun felvásárlásával anno megszerzett operációs rendszert. A lassan három éve kiadott 11.2 esetében megjelent újdonságok akár egy teljes főverzió-váltást is megérhettek volna. Az Oracle csak azért maradt a 11-es főverziónál, hogy jól láthatóvá tegye mindenki számára, az alapok nem változtak. A cég akkor azzal indokolta döntését, hogy a Solaris 11-et üzemeltetőknek vagy arra fejlesztőknek így nem kell aggódnia azon, hogyan integrálják az új rendszert a környezetükbe.

A 2015 őszén megjelent, aktuális legfrissebb verzió is számos kisebb-nagyobb újítást mutatott be, az InfiniBand támogatás kernel zónás kiterjesztésétől a ZFS LZ4 támogatáson át az SMB 2.1-ig. Várhatóan a következő, jó eséllyel 11.4-es verziószámot viselő verzió is hasonló horderejű változtatásokat hoz majd, a szűkszavú útiterv alapján elsősorban felhős és integrációs fejlesztésekre lehet számítani az év második felében érkező operációs rendszertől, amivel párhuzamosan futhat be az egyelőre csak SPARC next néven futó processzor.

A 12-es főverzió eltűnésében az Ars Technica az Oracle stratégiaváltását vizionálja, mellyel a cég szépen lassan leépíti a rendszer fejlesztését. Példának a Java EE körül tavaly kialakult bizonytalanságot hozza fel lap, amellyel kapcsolatban tavaly nyáron robbant ki egy kisebb botrány. Ennek köszönhetően kiderült, hogy a cégen belül sokáig kérdéses volt a Java EE jövője, de végül hosszas huzavona után az a csapat kerekedett felül, amely a Java EE fejlesztése mellett tört lándzsát, és a cég vezetése végül úgy döntött, hogy visszatér az eredeti koncepcióhoz és megtartja, illetve tovább fejleszti a platformot.