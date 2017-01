Thunderbolttal jönnek a Kaby Lake NUC-ok

Új processzorgeneráció mellé új, hetedik generációs NUC-ok dukálnak - ez az Intel márkája a saját tervezésű szuperkompakt asztali gépeinek. Most a cég három újabb három apró PC-ről rántotta le a leplet, az új generáció tagjaiba (mobil) Kaby Lake processzorok kerültek, részben változott a gépek külső megjelenése, valamint az erősebb GPU lehetősége, illetve a Thunderbolt 3 sem marad le, ez utóbbinak hála akár egy csúcs grafikus kártya is csatlakoztatható egy megfelelő külső ház segítségével.

A nettó 700 dollárról induló, NUC7i7BNH típusjelzésű csúcsmodellbe kétmagos Core i7-7567U processzor került, ami egy erősebb, GT3e jelzésű integrált grafikus processzort tartalmaz, mely a sztenderdnél kétszer több, 48 darab végrehajtóegységet és 64MB eDRAM gyorsítótárat is felvonultat. A paletta közepén elhelyezkedő, 610 dolláros NUC7i5BNH és NUC7i5BNK gépbe Core i5-7260U processzor jutott, melynek két processzormagja mellé ugyancsak GT3e IGP társul, ugyanakkor az alacsonyabb, 15 wattos TDP miatt ez csak visszafogottabb órajeleken üzemel, ami végeredményben valamivel alacsonyabb teljesítményt jelent. A legkisebb, 496 dolláros NUC7i3BNH és NUC7i3BNK jelölésű NUC-okba Core i3-7100U jutott alap, GT2 IGP-vel.

A "H" betűvel végződő modellek két centiméterrel magasabbak, az extra helyet egy darab 2,5 hüvelykes SSD vagy HDD fiók kapja, amely így beépíthető az M.2 formátumú, SATA(3) vagy PCIe (x4) felületű SSD mellé. A PC-ket az Intel "barebone" stílusban értékesíti, ennek megfelelően a meghajtókról a vásárlónak kell gondoskodnia, azok az árban nincsenek benne.

Az Intel azért kiemeli, hogy az M.2-es meghajtó már Optane is lehet, ugyanakkor ahogy decemberben hírül adtuk, ennek termék híján egyelőre semmi jelentősége. A háttértár(ak) mellett még a memóriát kell a gépbe tenni, amiből két darab DDR4-2133 szabványú, SO-DIMM típusú komponenst lehet beépíteni, legfeljebb 32 gigabájt összkapacitásig. Az Intel 8265 (802.11ac 2x2 + BT 4.2) Wi-Fi és az Intel I219V Gigabit Ethernet szériafelszereltség (alaplapra forrasztva), akárcsak a beépített MicroSDXC kártyaolvasó és az infraport - ez utóbbi HTPC szerepre is könnyen bevethetővé teszi a NUC-ot.

Az immár sötétszürke házra egy teljes méretű HDMI 2.0 aljzat, négy darab USB 3.0, egy gigabites Ethernet, illetve egy Type-C aljzat került. Utóbbi az i7 és i5 processzorral szerelt modellek esetében Thunderbolt 3 kivezetést is biztosít az USB 3.1 és a DisplayPort 1.2 mellett. A vezérlő a legolcsóbb modellbe nem került be, így ott a Type-C csatlakozó csak USB protokollt ismer, illetve DisplayPort módban képes működni - ennek megfelelően a piktogrammok is csak ezt mutatják.

A szegmentálás hátulütője, hogy ennek megfelelően külső GPU is csak az erősebb modellekre köthető - annak ugyanis szüksége van a Thunderbolton keresztül kivezetett PCI Express csatlakozásra. Ahogy a HWSW tavaly nyáron beszámolt róla, az Intelnek feltett szándéka, hogy Thunderbolt 3 az elődökhöz viszonyítva sokkal szélesebb körben terjedjen el, amihez a korábbi generációknál tapasztaltakhoz képest a cég igyekszik több segítséget adni.